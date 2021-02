Škoda Octavia se prodává v Rusku s motory, převodovkami a cenami, které lze jen závidět před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Zdá se vám nová Škoda Octavia v Česku v základu nezajímavá a drahá? Přestěhujte se do Ruska, může znít pěkná knížecí rada. Tamní nabídka téhož auta je z pohledu Čecha snem, a to stále zajímavějším.

Nové Škodě Octavia se od jejího představení dostává v podstatě jen chvály za design, praktičnost i většinu techniky a elektroniky. Jedna věc na ní ale od samého počátku zvedala obočí a zvedá jej dodnes - ceny. Auto začíná v českých luzích a hájích na 494 tisících Kč prakticky bez pořádného motoru i jakkoli zajímavé výbavy (1,0 TSI Active). Pokud budete chtít aspoň 150 koní motoru 1,5 TSI a výbavu Ambition, jste skoro na 600 tisících. A to pořád nemáte víc než použitelný standard. Jakmile zatoužíte po čemkoli extra a přidáte pár příplatků, bavíme se snadno o autě za 1 milion korun. A takovou cifru nová Octavia, při vší úctě, fakticky obhajuje stěží.

Kupců se ale i s tímto ceníkem v nelehkých časech najde dost, patrně se Škodě daří lákat spořivější zákazníky dražších značek. Zlevňovat tedy nemá proč. S takovou strategií by ale stěží uspěla v Rusku, kam auto zamířilo už loni. Do prodeje vstoupila loni na podzim s mnohem přijatelnějším ceníkem i základní specifikací. Kdo by ale čekal, že po vřelém přijetí bude postupně zdražovat, mýlil by se. Auto je z našeho pohledu stále levnější.

Automobilka s upraveným ceníkem pustila ven i sadu nových fotografií sympatického, tmavě šedého exempláře a obojí se nemůžeme nepodělit. Fotky najdete níže, o cenách si raději nečtěte, pokud si chcete škodovku uchovat v oblibě, protože rozdíly oproti stavu panujícímu v česku jsou bez přehánění extrémní.

Na ruském trhu tedy nyní Octavia IV startuje na sumě 1 433 000 rublů, tedy asi na 413 tisících Kč. To je skoro o 20 % méně méně než v Česku, kde v základní výbavě Active stojí již zmíněných 493 900 Kč. Už to je hodně, pro někoho ale cca 80 tisíc Kč nemusí vypadat dramaticky. Jenže je třeba dodat, že zatímco Čech za tuto sumu dostane litrový tříválec a úplně nejnižší výbavu, Rus se může těšit na 150koňový motor 1,4 TSI a výbavu Active Plus. Když specifikace obou verzí srovnáme (Active Plus 1,5 TSI u nás), jsme na sumě 413 tisíc v Rusku oproti 564 tisícům Kč u nás. To je přes 150 tisíc rozdíl a už pomalu třetina ceny.

Rusové tedy v základu krom motoru 1,4 TSI dostávají 16palcová ocelová kola, audiosystém, vyhřívaná přední sedadla či multifunkční volant, to pokud sáhnou po příplatkovém šestistupňovém automatu za 57 tisíc rublů, tedy skromných 16 tisíc Kč.

Na úrovni Ambition Plus cena šplhá na 1 533 000 rublů (442 tisíc Kč) a ve standardu jsou již litá kola, LEDkové mlhovky nebo multimediální systém s 8palcovou obrazovkou. Znovu se tedy nedostáváme ani na úroveň nejnižší ceny v ČR, přesto jde o mnohem lépe vybavený a silnější vůz. Příplatková výbava pro tento stupeň pak zahrnuje mimo jiné zpětnou kameru či vyhřívaný volant.

Přesunout se můžeme k vrcholné úrovni Style Plus za 1 734 000 rublů (500 tisíc Kč), jejíž součástí jsou třeba lité sedmnáctky, přední i zadní parkovací senzory, monitoring aut ve slepém úhlu či multimédia Bolero s 10palcovým displejem, osmi reproduktory a navigací. Dále nechybí polokožené čalounění či matricové LEDky vpředu. Nůžky se tedy postupně rozevírají jen více, neboť i vrcholnou ruskou specifikaci pořídíte za skoro stejnou sumu jako český základ s tříválcem.

Tušíme, že za podobné ceny by u nás Octavia byla ještě podstatně větší hit, než jakým tu dnes je. A to není vše, je třeba dodat, že jiný než u nás je nejen současný základní motor (1,4 TSI místo 1,0 TSI), ale i příplatkový automat (8stupňový s hydrodynamickým měničem), ale brzy do nabídky přibude ještě levnější varianta s motorem 1,6 bez turba a 110 koňmi a také vrcholná varianta 2,0 TSI se 190 kobylami. Ani nic z toho u nás nekoupíte a tušíme, že jakmile dorazí základní jedna-šestka, dostane se první cena výrazně pod hranici 400 tisíc, a to dostanete čtyřválec i více výbavy v základu. Závidět tedy je a ještě bude co.

Nová Škoda Octavia se prodává v Rusku za úplně jiných podmínek, než u nás. Prakticky plně vybavené auto se 150 koňmi stojí prakticky úplně stejně jako český základ. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Miler