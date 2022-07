Škoda příznačně odevzdala prozatímní vládu nad prodeji aut v Rusku, není jediná poražená před 5 hodinami | Petr Prokopec

Komu více ublíží protiruské sankce, ukáže až čas, komu ale nejvíce prospějí, začíná být zřejmé už teď. Ještě v dubnu vládla průběžným měsíčním prodejům modelů aut v Rusku Škoda díky skladovým autům, teď už je to Chery.

Před několika málo dny jsme se otřeli o ruský trh. Ten je od konce února poznamenán konfliktem na Ukrajině, v jehož důsledku Evropská unie, USA a několik dalších zemí zavedlo proti Rusku ekonomické sankce. „Ladaland“ tak přišel o zahraniční komponenty, které potřebuje k montáži vlastních aut. Stejně tak se tam už nemohou rozumně vznikat auta značek jako BMW či Škoda, alespoň do vyřešení krize. Její konec se ale momentálně zdá být v nedohlednu.

Už nyní tak dochází přesně k tomu, na co upozorňujeme od chvíle, kdy zásoby zahraničních aut v Rusku začaly vysychat. Skutečně totiž nešlo počítat s tím, že by tento stav donutil Rusy ke stažení z Ukrajiny. A stejně tak bylo nereálné očekávat, že tamní publikum se obrní trpělivostí a vyčká s nákupem nového vozu až do chvíle, kdy se třeba taková Škoda do Ruska oficiálně vrátí. Místo toho bylo zřejmé, že bude stále více docházet na úprk publika ke konkurenci, která v zemi nadále působí.

Tou jsou především čínské automobilky, které na ruském trhu získávají stále větší podíl. A nejen to, v období od 11. do 17. července bylo Chery Tiggo 4 vůbec nejprodávanějším zahraničním vozem, což byla pozice, na které ještě nedávno trůnila Škoda. Stačilo k tomu 282 registrací, díky nimž Číňané překonali nejen Škodu Rapid, ale i dlouholeté „cizí“ lídry na ruském trhu - Kiu a Hyundai. Na Rio totiž v daném období připadlo 269 exemplářů a na SUV Creta 259 aut. Na absolutním čele nicméně zůstaly Lada Granta (1 250 ks) a Vesta (464 ks).

AvtoVAZ tak sice ve své dominanci zůstává neohrožen, nicméně pokud si uvědomíme, že ani po obnovení výroby automobilka nejede na plnou kapacitu, přičemž navíc ani nemá ponětí, kdy jí opět dojdou některé díly, pak je možné, že Číňané mu zakrátko začnou dýchat na krk. S Korejci se ale nejspíše již vypořádali, jak dokládá pohled na zbytek žebříčku. Na sdíleném šestém a sedmém místě se totiž nachází Chery Tiggo 7 PRO a Haval Jolion, jenž mají shodně na kontě 240 registrací.

Hyundai Solaris, které dříve okupovalo pódium, je s 225 kusy nicméně až osmé, Renault Logan pak se 187 prodanými vozy desátý. Mezi ně se přitom vklínil další čínský zástupce, a to Geely Coolray (213 ks). Na Říši středu tak již připadají čtyři příčky v pomyslné top 10, tedy nejvíce ze všech zúčastněných. Co na tom, že ruský trh je dnes docela malý (pořád je ale 9. největší v Evropě), tento stav nejspíše nebude trvat věčně. A kdo zvládne bodovat i za současné situace, bude z toho do budoucna těžit.

Chery Tiggo 4 se na ruském trhu prodává od roku 2019. Nyní se čínské SUV stalo jedničkou mezi zahraničními vozy za první dva červencové týdny. Ještě v dubnu byla na této pozici Škoda Rapid, tu už nyní nevidíme ani v top 10, nevyrábí se. Foto: Chery

