Škoda ukázala novou generaci Octavie pro šetřílky, ujede i 500 km bez benzinu či nafty před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Nabízet levnější či ekologičtější alternativy k obvyklým způsobům pohonu aut lze bez i elektřiny. I nová Octavia tedy navzdory dřívějším obavám opět přichází v plynové verzi G-Tec.

Není to tak dávno, co se automobilovým nesla zpráva o tom, že celý koncern Volkswagen, Škodu nevyjímaje, skončí s plynovými verzemi svých aut. Důvod byste uhodli, Němci jdou „all-in” do elektromobilů, které se coby ekologičtější a možná i ekonomičtější alternativa ke klasice s vozy používajícími k pohonu stlačený zemní plyn tak trochu překrývají.

Může se to stát, při současné oddanosti automobilek „elektrické myšlence” bychom se tomu rozhodně nedivili, v tuto chvíli se to ale neděje. Škoda totiž ukázala novou generaci Octavie G-Tec, která, jak jistě tušíte, používá ke svému pohonu primárně onen stlačený plyn, tedy CNG. Na rozdíl od LPG sice nejde o tak levnou alternativu, pořád je ale možné hovořit o variantě po šetřílky, třebaže ve srovnání s diesely bude muset o přízeň klientů tvrdě bojovat.

Co tedy může nabídnout? V zásadě tu jde opravdu „pouze” o pohon, který sází na známý motor 1,5 TSI v tomto případě naladěný na výkon maximálně 96 kW alias 130 koní. S ním dokáže jezdit se spotřebou 3,4 až 3,6 kg plynu na 100 km nebo 4,6 l benzinu na stejnou vzdálenost. Auto je tedy znovu jakýsi neobvyklý hybrid, to jistě pro případ, že stanice se CNG nebude nikde v dohledu.

Abychom si udělali jasno v tom, co zmíněná spotřeba plynu znamená, dodejme, že auto pracuje s nádrží na 17,33 kg plynu, takže na jedno... doplynování dokáže ujet až 500 km dle normy WLTP. Na benzin pak umí ujet dalších skoro 200 km, což vozu dává teoretický dojezd okolo 700 km. Žádný zázrak, dotankování je ale podobně jako u benzinových a dieselových aut otázkou chvíle.

Dodejme, že vůz mezi pohonem na benzin a plyn přepíná automaticky podle potřeby a startuje na benzin jen ve chvíli, kdy venkovní teplota klesne pod -10°C, v našich podmínkách tedy skoro nikdy. Leda snad až vyřešíme „globální oteplování”, pardon „globální změnu klimatu” všemi těmito alternativními pohony...

To berte jako pokus o humor, z faktů už jen dodejme, že přes přítomnost dalších nádrží v zádi Octavia IV G-Tec dále nabízí až 455 litrů zavazadlového prostoru jako liftback a 495 jako kombi. České ceny zatím neznáme, do prodeje by se ale vůz měl dostat ještě letos na podzim.

I nová Škoda Octavia je nakonec k dispozici v plynové verzi G-Tec. Zda uvidíme v budoucnu v nabídce i nějakou další, ukáže teprve čas. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Miler