Škoda představila své plány pro další léta, část z nich připomíná spíš pohádku

/ Foto: Škoda Auto

Nic proti odvážným vizím, podle nás je ale lepší slíbit méně a dodat více, než zarmoutit nesplněním sebevědomých prohlášení. Škoda má namířeno spíše druhým směrem.

Nejspíše neexistuje firma, která by si malovala špatnou budoucnost, snad všechny ve svých plánech zmiňují jen „pozitiva a sociální jistoty”. Výjimkou není ani Škoda, která odhalila svou novou strategii pro příštích devět let. Čekat máme hlavně více elektrifikace a digitalizace, s čím naopak rozhodně počítat nemáme, to je třeba Škoda Fabia RS. Šéf mladoboleslavské automobilky Thomas Schäfer přitom dodal, že ač by si on sám malý ostrý hatchback přál rovněž, v aktuálním světě pro něj nenachází dobrý obchodní model.

V kontextu s tím je vskutku zajímavé, že Škoda někde nachází dobrý obchodní model pro elektrická auta, která mají i letos na českém trhu 1procentní podíl, i když nabídky automobilek se jimi hemží stále víc a soustřeďuje se na ně snad polovina reklam. Automobilka chce totiž do roku 2030 představit minimálně tři další elektromobily. A co více, dle jejích plánů by se elektrická auta měla na jejích prodejích měla tou dobou podílet z 50 až 70 procent. To je vskutku odvážné tvrzení, zvláště opět při pohledu na aktuální čísla. V dubnu značka v Evropě prodala 56 205 aut, Enyaq však měl na kontě jen 2 120 registrací. Tedy jen zhruba 3,8 procenta. A to v podstatě jen díky „předotovaným” trhům, kde se z cizího nebude rozdávat věčně. U nás šlo o 40 aut - 0,21 procenta, za celý letošek se pak jedná o 0,28 procenta.

Podíl je ale jedna věc, neboť 50 až 70 procent aut může být být také 500 až 700 vozů, když jich prodáte jen tisíc. S poklesem celkového odbytu ale Škoda nepočítá. Do roku 2030 touží být jednou z pěti největších automobilek v Evropě a celkové prodeje rozšířit až na 1,5 milionu ročně. Je tedy vskutku otázkou, komu hodlá automobilka ony elektromobily prodat. Mluví se o firmách, pokud ale ze tří novinek jedna bude malým hatchbackem a jedna ekvivalentem Volkswagenu ID.3, pak je evidentní, že tu nemáme zrovna typická služební auta. Ale i kdyby, firmy jako ČEZ nebo Česká pošta, které koupí cokoli na základě politického rozhodnutí, prodeje Škody nespasí, to chce přirozenější poptávku, která nyní neexistuje.

Firma nicméně doufá, že s dalším růstem jí pomohou nové cenově dostupnější varianty základních modelů a chce také posílit své online prodeje. Přes internet by chtěla od roku 2025 přímo prodávat minimálně jedno auto z pěti. Kromě toho značka cílí na pozici vedoucího evropského výrobce v Indii, Rusku a Severní Africe.

Plány jsou to tedy zajímavé, otázkou je však realizace. Stačí si totiž jen uvědomit, že Škoda novou strategii oznamuje ve stejnou chvíli, kdy ruší mnohé či dokonce oznamuje kompletní uzávěrky továren. Za vším přitom stojí nedostatek čipů, který má dle firmy Flex, jenž se jejich výrobě věnuje, ovlivňovat branži minimálně do roku 2022. Spíše než růst registrací tak lze čekat růst cen, což není zrovna strategie, která by vedla k budoucí expanzi.

Šéf mladoboleslavské automobilky Thomas Schäfer představil novou strategii značky, která do roku 2030 počítá s 50 až 70 procenty prodaných aut na elektřinu. Dnes jich v ČR prodává pár promile. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

