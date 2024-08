Škoda se s dosud nejlepším Superbem loučí krásným 500koňovým kombíkem, bohužel vznikne jen jeden jediný před 5 hodinami | Petr Miler

S ohledem na současný vývoj automobilového světa je možné, že na Superb třetí generace budeme jednoho dne vzpomínat jako na vrchol evoluce svého druhu. I Škoda k němu zjevně chová velkou úctu, podle toho vypadá oficiální rozlučka s ním.

Extrémní zklamání a mizerná práce, která uspokojí jen účetní, tak zhodnotil slavný nizozemský designér Niels van Roij novou, tedy už čtvrtou generaci Škody Superb. Na vůz pochopitelně hledí hlavně optikou designéra, vzhled novinky je ale bohužel pro faktickou povahu celého vozu velmi symbolický - jde v podstatě jen o velký udržovací facelift Superbu číslo III, což prostě nikoho neohromí.

Můžeme si sice tisíckrát říct, že v dnešní době musíme být rádi za obyčejný velký praktický kombík s motorem 2,0 TDI, který bude i za 10 let solidně sloužit, škodovka ale umí víc a měla chtít víc. Jenže nechtěla, ve svém směřování vsadila na špatného, lidmi nechtěného koně a ve snaze současně vydělávat na žádaných klusácích klasického střihu je drancuje jako opilý kovboj. Investuje minimum do toho, aby modely jako Superb udržela při životě, a současně zvyšuje jejich ceny, aby díry ve svém hospodaření s úplně jinak pojatými vozy zalátala co nejsnáze.

Nemáme rádi podobné z nouze ctnosti, a tak už se do nového Superbu asi nezamilujeme. S takto rozdanými kartami nedokáže ohromit, neumí vás vzít za srdce, dokáže vás jen přimět ho rozumem akceptovat jako „to poslední, co vám zbylo”. I proto za dosud nejlepší Superb označíme jeho třetí generaci - přišla s velmi atraktivním designem, který dodnes nezestárl, s úplně novou technikou, kterou čtyřka používá prakticky beze změn, a velmi kompromisním naladěním, které dokáže uspokojit velmi široké spektrum klientely. I o trojce jsme měli své pochybnosti, hned v prvním testu nás ale dokázala přesvědčit, tohle čtyřka zopakovat nesvede.

I škodovka zjevně Superb III chová ve velké úctě, a tak se s ním rozhodla rozloučit docela velkolepě. Nikoli netradičně skrze své britské zastoupení tak dala vzniknout Superb Combi Sleeper Edition ve vskutku půvabné vizuální specifikaci doplněné o technické modifikace, které vůz dynamicky posouvají někam na úroveň superkombíků typu Audi RS4 a BMW M3 Touring. A něco takového pořád vyvolává touhu.

Abychom byli konkrétní, projekt Sleeper Edition vznikl ve spolupráci s firmou RE Performance. Ta mj. stála za Škodou Octavia II upravenou pro dosažení maximální rychlosti na solných pláních v Bonneville, kde stanovila dodnes nepřekonaný pozemní rychlostní rekord, když se rozjela až na 365 km/h. Tentokrát byly ambice škodovky o něco nižší, přesto její nejnovější dílo ohromí. A sympatické je už tím, že skutečně vzniklo jako tovární variace na téma „sleeper”, tedy spáč, velmi rychlé auto nedávající svým vzhledem najevo svůj skutečný dynamický potenciál.

Za základ nepřekvapivě posloužil Superb Combi ve verzi 2,0 TSI 4x4 Lauren & Klement, který standardně nabízí až 280 koní výkonu a 350 Nm točivého momentu. Škoda jeho potenciál posunula na 477 koní a 661 Nm, stále bájná 500koňová meta tak byla téměř pokořena. Automobilka neuvedla, jak rychlé tohle auto je, budeme-li se ale držet toho, kam podobný výkon katapultuje zmíněná těžší Audi a BMW, očekávejme akceleraci na stovku v čase mezi 3,5 a 4,0 sekundy. Maximálka přes 300 km/h je v případě odstranění omezovače jistotou.

Vyššího výkonu Superb Combi Sleeper Edition dosahuje po instalaci většího turbodmychadla, nového sání, výkonnějšího mezichladiče stlačeného vzduchu, upravené palivové soustavy včetně nových vstřikovačů a pochopitelně i modifikovaného řídicího software motoru. Sedmistupňový automat a pohon 4x4 zůstaly beze změn.

Navzdory vylepšení výkonu jsou vnější změny záměrně minimalizované, a tak je auto osazeno standardními 19palcovými koly s pneumatikami Yokohama o rozměru 234/40 ZR 19 a továrním lakem Royal Green. Pozornější oči si všimnou o 50 mm snížené světlé výšky díky podvozku od KW a brzd AP Racing s většími drážkovanými kotouči (390 mm vpředu, 320 mm vzadu). Vše korunuje zakázkový výfukový systém, toho si ale snad ani nelze všimnout.

Uvnitř je vše standardní, ale slušivé - čalounění sedadel v hnědé barvě Cognac vhodně navazuje na zelený zevnějšek. Kabina pochopitelně disponuje maximálním luxusem verze L&K s řadou příplatků, současně ale nezapomíná na praktičnost a dál nabízí až 1 950 litrů prostoru pro zavazadla.

Tohle auto se nám prostě líbí, jak ale tušíte, vzniklo jedno jediné a žádné další už ani vyrobeno být nemůže. Jasně, podobné si můžete pořád postavit z toho, co je, ale jistě i vy vnímáte, že něco jiného je dostat takový vůz se všemi výhodami přímo od automobilky, něco jiného je postavit si ho doma na koleně...

Škoda Superb Sleeper Edition je rozlučková, skoro 500koňová česká parádnice zrozená ve Velké Británii. Je to bohužel unikátní stroj, který nebude ze strany automobilky napodoben žádným dalším. Foto: Škoda Auto

