Škoda Slavia se odhalila do detailu, škoda jen, že žijeme v době, v jaké žijeme před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Ukazovat letopočet o 30, možná jen o 20 let nižší číslo, bylo by možné alespoň snít o tom, že se takové auto může vyrábět. Dnes je to paradoxně nereálné a koronavirus v tom má prsty jen okrajově.

Před necelými dvěma týdny jsme vám mohli poprvé ukázat alespoň části Škody Slavia. Nejde o nový model ani koncept v pravém slova smyslu, ale další dílo studentů středního odborného učiliště Škody v Mladé Boleslavi. Ti už nějaký ten pátek pravidelně vytvářejí specifické vozy z těch, které automobilka nabízí a některé jsou skutečně zajímavé. Slavia patří mezi ně.

Jak jsme již zmínili, jde o spider na základech modelu Scala, tedy „skálu” zbavenou střechy a doplněnou dalšími zvláštnostmi, které ke spiderům patří. Leckdo by si mohl říci, že postavit tak netuctové auto na základech tak tuctového modelu není možné, nebo alespoň ne ve vzhledově přitažlivé podobě, Slavia ale ukazuje, že to možné je. Auto si nyní můžeme prohlédnout hotové a řekli bychom, že po vizuální stránce má čím zaujmout. Základní proporce jsou přijatelné a i zdánlivě příliš mnoho „zabitého prostoru” eliminací zadních sedadel díky některým detailům nepůsobí rušivě.

Pochopitelně, aby se z hatchbacku Scala stal spider Slavia, muselo na autě dojít k řadě konstrukčních změn. Zesílena byla zejména konstrukce podlahy, která dovolila odstranění střechy, zadní dvojice dveří pak byla zavařena. Auto tak pozbylo velkou část své praktičnosti, ale to byl záměr - cílem byl dvoudveřový a dvoumístný vůz bez kompromisů. Pro optimalizaci aerodynamiku vznikl nad zadní částí auta speciální kryt vyklenutý za každým sedadlem, jak je u spiderů typické. Víko zavazadlového prostoru s integrovaným spoilerem bylo nově vyvinuto, poněkud velké boční plochy pak rozbijí dvacetipalcová kola z Kodiaqu RS. A není to jediný případ, kdy autoři zamířili do skladu dílů pro eReSa, brzdy a náboje mají pro změnu původ v Octavii RS.

Když jsme u techniky, pod kapotou zůstal motor 1,5 TSI nejvýkonnější verze Scaly spojený s automatem DSG, jeho 150 koní ale mohlo teoreticky krapet výše poslat upravené výfukové potrubí. Vzhled dále dotváří bílý lak v odstínu Crystal Blue, který je složený ze tří vrstev a má namodralý perleťový efekt, který podtrhují neonově modré akcenty na hranách karoserie, masce chladiče a logu značky na přídi. LED diody umístěné pod bočními prahy ze Scaly Monte Carlo vše zakončují, nemusí být ale nutně jen modré - lze je přepnout i na červené nebo bílé, tedy zbylé barvy české trikolóry. A to není jediný odkaz na Českou republiku, který ve voze najdeme.

V interiéru jasně září klasicky stylizovaný lev mezi zadními sedadly, jde ovšem o jedno z mnoha ozvláštnění vnitřku. Ten dostal čtyřbodové bezpečnostní pásy a skořepinová sedadla Sparco potažená černou perforovanou kůží. Bočnice jsou potažené černou karbonovou kůží s bílými kontrastními prvky. Ty najdeme také na dalších dílech interiéru - na volantu, středové loketní opěrce, manžetě řadicí páky nebo madle ruční brzdy. Přehlédnout nejde ani upravený audiosystém - subwoofer má výkon 2 250 W, ostatní reproduktory pak 320 W. A mimochodem, do zavazadlového prostoru vozu se vejdou dva elektrické skútry značky pro „poslední kilometr“ do cíle cesty.

Připomeňme, že jméno Slavia má krom řady další konotací navazovat na značku bicyklů, které vyráběli pánové Laurin a Klement ještě před tím, než se pustili do výroby aut. Samotný vůz si ale beze inspiraci jinde - ve sportovním prototypu Škoda 1100 OHC, který vznikl o poznání později.

Co dodat? Snad jen lítost nad tím, že takové ani žádné podobné auto dnes nemá šanci dostat se byť do omezené sériové výroby. Je to paradox, neboť automobilky dnes umí vyrobit v podstatě cokoli a rozmazlují nás nespočtem specifik, která si můžete navolit dle svého gusta. Jen současné škodovky jsou k mání v tolika variantách, že nabídka Octavie IV je už půl roku po začátku prodejů košatější než lípa.

Pokud jde ale o specifické modely mířící na specifickou klientelu, je nabídka všech automobilek plošší než kdy dříve. Však si jen vzpomeňte, kolik se ještě před pár lety dalo koupit relativně obyčejných třídvířek, kupé nebo i kabrioletů či roadsterů. Dnes takové vozy skoro neexistují, neboť tlak na minimalizaci nákladů vyloučil z výroby cokoli skutečně úzkoprofilového - úspory z rozsahu jsou v posledních letech v automobilovém světě králem, který snahy o výrobu takových aut předem posílá do zapomnění.

Neberte to jako stesk nad minulostí, i komunistická škodovka ale nabízela modely jako původní Felicii, 110 R nebo Garde a Rapid, tedy roadstery a kupé. Vyměnit dnes pár dílů a nabídnout různé Scouty a Monte Carla není složité, sáhnout ale do samé podstaty vozu a udělat byť z existujícího modelu něco skutečně jiného je ale u značky jako Škoda nemožné. Bohužel, ale o to více můžeme být rádi za auta jak Slavie, třebaže koupit si je nikdo z nás moci nebude.

Škoda Slavia se ukázala ve své finální podobě, nezajímavá jistě není. Foto: Škoda Auto



Záběry z příprav vozu dovolují odhalit část jeho technické podstaty. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Miler