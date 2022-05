Škoda v Rusku přichází o miliardy, tradiční kupec tisíců aut už od ní nekoupí ani vůz před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Opakovaně máme pocit, že západní mocnosti nejsou s to rozlišovat mezi opatřeními, která škodí Rusům, a těmi, která škodí jen jim samým. Tohle vypadá na další dopad těch druhých zmíněných.

Konfliktu na Ukrajině se věnujeme pravidelně, stejně jako dříve koronaviru. Není to tak, že bychom toužili sledovat vývoj válečných konfliktů či zdravotních krizí, obojí mělo a má značný vliv i na automobilovou branži. Ta je stěžejním pilířem mnoha ekonomik, aktuálně však kolikrát připomíná spíše mlýnský kámen na krku. Aby totiž výrobci nemuseli propouštět zaměstnance po tisících, potřebují pomoc od politiků. Ti proto vymýšlí různé podpůrné programy. A jakkoliv se v současnosti baví i o poválečné obnově nejen Ukrajiny, nikdo zatím nemůže s jistotou říci, kdy a jakým způsobem konflikt skončí.

Co naopak je jasné stoprocentně, to jsou již prozatímní dopady. K těm došlo i na ruském trhu, pro který bylo v březnu v rámci Euroasijské ekonomické unie (EAEU) vyrobeno v dubnu 19 928 vozů. Není to tedy tak, že by se v Rusku a okolí nic nevyrábělo, i tak je ale patrný negativní vývoj - ještě v březnu šlo o 50 tisíc aut. Továrny nacházející se zejména na ruském území stojí či jedou na sníženou kapacitu, neboť mají problémy s nedostatkem komponentů - jednak kvůli jejich obecně omezené dostupnosti, jednak kvůli sankcím.

Momentálně tedy naplno jedou pouze značky UAZ a Haval, jenž mají továrny alokované v regionu Tula. To ovšem představuje problém i pro ruské ministerstvo vnitra, které letos chtělo pro policejní potřeby nakoupit 2 800 služebních aut. Na ně pak bylo z rozpočtu vyhrazeno 4,48 miliardy rublů (cca 1,64 mld. Kč). Rusové je nicméně nehodlají utratit za zahraniční produkci, místo toho jsou požadovány vozy domácí výroby. I proto se UAZ rozhodl kout železo, dokud je žhavé, a již oznámil, že je schopen ona auta dodat.

V minulosti přitom Rusové nakupovali hodně u Škody, která ve své továrně v Nižném Novgorodu vyrobila na základě objednávky ministerstva vnitra v letech 2019 až 2020 hned 8 tisíc Octavií pro tyto účely. Tyto vozy přitom česká automobilka nejen dodala, ale zároveň získala i kontrakt na jejich údržbu. O ten nicméně v důsledku sankcí přišla. A nyní už se s ní nepočítá ani pro další tendry.

Znovu tak jen můžeme připomenout, jak pochybné v některých případech sankce jsou. Existuje nějaký rozumný důvod, proč by VW, Škoda, Renault nebo kdokoli podobný měl mít zakázáno prodávat Rusům auta? To není problém ani tak pro Rusy jako pro ony výrobce a jejich miliardové investice. Vyklízením prostoru dostávají šanci čínští výrobci, kteří nastalé situace využívají na maximum. Rusové dál sčítají peníze za plyn a další komodity prodané do Evropy, Škoda a další firmy jen sčítají ztráty za zastavení působení v Rusku.

Ve výsledku se tak nelze divit takové Yokohamě, že od června znovu zahájí výrobu pneumatik ve svém ruském závodě v Lipecku. Firma totiž takto nebude muset přistupovat k rušení zakázek a výpovědím, místo toho hodlá zaměstnancům i nadále vyplácet sto procent jejich slíbené mzdy. Uvidíme, jak na to zareagují Bridgestone, Michelin a Continental. I tato trojice výrobu pozastavila, odchod z Ruska ale dosud neoznámila.

V letech 2019 až 2020 dodala Škoda ruské policii 8 tisíc aut, která dále servisovala. Foto: DPS, tiskové materiály



Zakázku na nové Octavie IV už kvůli sankcím nezíská a se servisováním dříve prodaných aut je také konec. se jej nemůže zúčastnit. Je tohle opravdu problém pro Rusy? Foto: Škoda Auto

Petr Prokopec

