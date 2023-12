Škoda ví, že s cenami svých aut přetáhla strunu a mimo ČR razantně zlevňuje. Karoq teď přijde až o 170 tisíc levněji než u nás před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Bývaly doby, kdy se škodovka s cenami svých aut musela v Česku trochu podbízet, aby si tu udržela pozici, a od zákazníků v západních zemích žádala za totéž víc. Dnes se věci mají přesně opačně, jak ukazuje i vývoj cen Karoqu v Austrálii.

Mám takovou ekonomickou teorii, která částečně vysvětluje českou drahotu i inflaci. Shrnout se dá pár slovy: Češi příliš rychle zbohatli na to, aby si vážili peněz. Jistě se to nepřihodilo všem a všude, podstatná část společnosti si ale za posledních 10 let přilepšila tak moc, že prostě rozhazuje. Můžete pro vývoj cen najít parciální oporu v následcích pandemií, válek či politických rozhodnutí, ale který z těchto faktorů je specificky český?

Žádný, přesto u nás ceny v uplynulých letech statisticky rostly jedním z největších temp v EU. A není to jen tabulkový dojem, to spíš mám pocit, že tabulky naopak neříkají celou pravdu. Byl jsem nedávno pracovně po delším čase v Itálii a byl jsem překvapen, že jídlo v restauraci si tam dáte nezřídka méně než ve srovnatelném českém podniku, podobně to bylo s nákupy základních nezbytností. Jsou jistě věci, u kterých ceny moc neovlivníme, u těch zbylých ale platí, že je někdo prodává tak draho, jak moc mu to zákazníci dovolí. A my prostě podstatně neomezujeme spotřebu řady věcí, i když jejich ceny vzrostly až násobně. Tak proč by se pak někdo snažil je nabízet levněji?

Neplatí to jen o jídle v restauracích, platí to i o autech. Co si tu dovolí některé značky, je skoro nehorázné, neboť technicky sice přepočítávají ceny těch samých aut z hodnot uváděných v eurech v okolních zemích, pracují ale asi s kursem, který platil někdy kolem roku 2010. Považte sami, vyberu naprosto náhodně Audi. Taková RS4 u nás stojí 2 387 900 Kč, v Německu... od 87 500 Eur. To je 2 139 000 Kč. V Německu mají o něco nižší DPH, ale tohle je rozdíl 11,6 %. Proč takové počty Audi prochází? Protože mu někdo takové ceny zaplatí, žádný jiný důvod to nemá.

Ve výsledku se tak nemůžeme divit, že i domácí škodovky jsou u nás absurdně drahé. Škoda zdražovala v posledních letech všude ze stejných důvodů jako všichni ostatní, zejména letos ale v zahraničí brzdí, protože vidí, že zájem jde dolů. Psali jsme o tom nejednou a vždy se to týkalo jiných trhů EU. U nás? Tady se neděje nic, lidi její ceny nutně dál akceptují, a tak se nůžky dál rozevírají.

Nový důkazem budiž dění v Austrálii, kde česká automobilka razantně zlevňuje model Karoq. U nás se prodává v základu ve výbavě Ambition s motorem 1,5 TSI se 150 koňmi a manuální převodovkou od 715 900 Kč, s automatem jste v úplném základu na 765 900 Kč. Kdo tohle Škodě za základní Karoq dá? Netuším, ale takoví lidé musejí existovat. V Austrálii neexistují, a tak tam škodovka zlevnila základní Karoq na 39 990 AUD, tedy asi 595 900 Kč. To je o 120 tisíc korun méně a nejnižší cena za několik posledních let, přitom v základu je znovu 150koňový turbobenzin (akorát tady jde o 1,4 TSI) dokonce s automatem. Pokud tedy vedle sebe dáme výkonově a technicky srovnatelné verze, rozdíl v základní cenovce je 170 tisíc korun. Sto sedmdesát tisíc. To je velký rozdíl, o Karoqu za 546 tisíc korun s manuálem v základu bych možná i uvažoval, za 716 tisíc Kč ani omylem.

Obě základní verze nejsou výbavově totožné, Ambition ale není žádná našlapaná verze. Navíc v Austrálii po aktuálních slevách v průměru o víc jak 89 tisíc levněji koupíte i jiné varianty. Například vrcholný Sportline stojí od 52 490 AUD, tedy od 784 tisíc Kč. Technicky srovnatelný „český Sportline” od 915 tisíc Kč. Rozdíl je menší, ale pořád značný. Škoda prostě umí svá auta prodávat podstatně levněji, dokonce i poté, co je odveze na opačný konec světa. To ale nejdříve musí poznat, že je za víc moc lidí nekoupí. A to u nás zjevně nepoznává.

Škoda Karoq je u nás už hodně drahé zboží, lidé ji ale zjevně kupují. V zahraničí tomu tak být nemůže, proto přichází slevy. V Austrálii je po nich Karoq až o 170 tisíc Kč levnější než u nás, to už je pořádný rozdíl. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.