Škoda začala prodávat nový Kodiaq RS a dál hýří sebevědomím, za jeho cenu můžete mít BMW

O kvalitách sportovně laděné verze Kodiaqu ani nepochybujeme, ostatně mít pod kapotou 265 koní a na palubě 7 sedadel jistě není od věci. Pokud se ale takové auto cenově blíží i šestiválcové dieselové X4 dokonce s vyšším výkonem, velký smysl nám nedává.

Nedlouho po jeho prvním odhalení Škoda pustila do prodeje nový či spíše rozsáhle modernizovaný Kodiaq RS. To nakonec koresponduje s tím, že o žádnou novou generaci nejde, ostatně inovovaný vůz dostal znovu stejnou platformu o stejném rozvoru hostící stejný přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec, který tentokrát na všechna čtyři kola posílá 265 koní. Oproti předchozímu provedení jde o decentní nárůst o 20 koní, který má pomoci autu ke zrychlení na stovku za 6,3 sekundy a dosažení nejvyšší rychlosti 230 km/h. Navzdory této dynamice si SUV má říci o 8,2 až 8,5 litru benzinu na 100 kilometrů v kombinaci, ale asi si předem můžeme říci, jaký styl jízdy bude taková spotřeba vyžadovat.

Už známé ale opakovat nechceme, věnovat se dnes budeme hlavně ceně a tomu, co za své peníze dostanete ve srovnání s jinými auty. Kodiaq RS totiž není ani trochu levný, za úplný základ je třeba zaplatit nejméně 1 470 000 Kč. To je prakticky stejná částka, jakou po vás bude u nás požadovat BMW za X3 s motorem 20 xDrive (1 472 900 Kč u nás, v přepočtu asi 1 450 000 Kč v Německu). O jeho pohon se rovněž stará dvoulitrový čtyřválec, ovšem disponující jen 208 koňmi, s nimiž stovku dá za 7,8 sekundy.

Dobře, obyčejná X3 s dvoulitrovým motorem asi nebude to vytoužené auto, které by zájemce o Kodiaq RS ohromilo, nabídka BMW ale na takovém motoru začíná, nikoli končí. K dispozici bude třeba i šestiválcová dieselová verze, kterou do X3 jako do novinky zatím neobjednáte, sesterská X4 ve verzi xDrive30d ale startuje na 1 765 400 Kč a X3 je obecně levnější. Jasně, jsme o 300 tisíc jinde, to není nic, ale bavíme se o autě úplně jiného kalibru - prestižní značky, na platformě s pohonem primárně zadních kol a šestiválcovým dieselem pod kapotou, který s výkonem až 286 koní bude rychlejší (stovka za 5,7 s) i úspornější (spotřeba v kombinaci od 6,5 litru). Skutečně má Škoda pocit, že vystavovat se svými cenami srovnání s takovými auty je na místě? My ne.

Jakkoli se může zdát, že X3 a Kodiaq nejsou ve stejné kategorii, jejich parametry říkají opak. Kodiaq je s 4 758 milimetry jen o 3 mm delší, v případě rozvoru je BMW už kvůli své koncepci jinde (2 865 mm versus 2 791 mm). Také to je důvod, proč má X3 stále atletický postoj, zatímco v případě Škody je nutné počítat s výraznými převisy vpředu i vzadu. Druhá generace tak ve srovnání s tou první, jenž byla kratší, ale rozvor měla stejný, nevypadá tak atraktivně.

Platí to i v případě varianty RS, která se vůči standardu liší odlišným předním nárazníkem či maskou chladiče. Dále u ní lze počítat s černě lakovanými designovými prvky, zatímco uvnitř na vás mohou čekat sportovní sedadla čalouněná perforovanou kůží jakožto součást interiéru RS Suite. Ten je dodáván bez příplatku, kvůli třetí řadě sedadel (tu do X3 nedostanete, je třeba férově dodat) ale musíte znovu sáhnout do peněženky pro dalších 22 tisíc korun. Multimédia s 13palcovým displejem jsou ale standardem.

Verze RS se mimo již zmiňovaný motor, který doplňuje sedmistupňový automat DSG a pohon všech kol, dočkalo také systému Dynamic Sound Boost. To je název zvukového generátoru, jenž má uvnitř kabiny zvýraznit zvuk pohonné jednotky. S něčím takovým pochopitelně musíte počítat také u BMW, znovu tak lze mluvit o blízkosti obou SUV.

Pro mladoboleslavskou automobilku by to mělo být varování, její snaha co nejrychleji a v co největší šíři se prosadit na poli elektrickém totiž vede ke zdražení spalovacích aut až na úroveň prémiové konkurence. Dá se to sice pochopit, neboť když je takový Elroq prodáván pod cenou jako náplast na emisní mechanismy EU, musí se automobilka zahojit jinde. To je ale pohled optikou Škody a jejího podnikání, pohledem zákazníka je nutné říci něco jiného: Proč byste na takové nesmysly měli přispívat?

Kodiaq RS druhé generace má oproti svému předchůdci delší převisy karoserie, i proto nepůsobí tak atraktivně. Jinak je to v podstatě stejné, jen lehce optimalizované auto, jeho cena má ale k optimální hodně daleko. Foto: Škoda Auto

