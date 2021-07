Škoda začala v Rusku prodávat Karoq 2021 za neuvěřitelné ceny, rozdíly oproti ČR jsou statisícové před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Už jsme si tak nějak zvykli, že stejné značky prodávají stejná auta na různých trzích za různých podmínek, ale toto je opravdu extrém. Základy jsou si ještě blízké, srovnatelné vyšší specifikace neuvěřitelně vzdálené.

Škoda Karoq u nás stála do konce roku 2019 od 490 900 Kč. Loni na jaře přišla v základu na 500 900 Kč, v létě na 515 900 Kč a dnes - uhádli jste - stojí v úplném základu 530 900 Kč. To je ohromné, více jak 8% zdražení během velmi krátké doby u úplně stejného auta. A to ani nemluvíme o tom, že přes uměle udržovaná solidní makroekonomická čísla je finanční situace řady Čechů horší než bývala, totéž platí v případě firem.

Česká automobilka vám patrně řekne, že regulatorní požadavky EU činí její vozy výrobně stále dražšími, nejsme si ale vědomi žádných podstatných novinek, které by za rok a půl ospravedlnily takový nárůst ceny. A i kdyby, v prvním ročníku jakékoli ekonomické školy vás naučí, že o ceně zboží rozhoduje trh, nikoli výrobní náklady. Škoda - a nejen ona - ale podle všeho raději nechává část trhu být a raději pracuje s nedostatkem nabídky na straně jedné a zvýšeným hladem po nákupu nových aut u jiné části zákazníků na straně druhé. A tímto způsobem i v komplikovaných časech vydělává na investice do stále ztrátové elektromobility.

Nedělá to ale všude. V Rusku je situace obecně podobná, pro škodovku jde o velmi významné odbytiště, a tak se snaží. Už dříve jsme psali o tom, že Karoq nabízí v Rusku citelně víc za citelně míň, nůžky se ale od té doby jen rozevírají. Automobilka i tam sice nominálně zdražuje, klesajícím kursem rublu to ale ospravedlní snadno. Nyní Karoq začala nabízet inovované verzi pro rok 2021 a když jeho ruské ceny přepočteme na české koruny, dojdeme snadno k závěru, že Karoq je dnes pro Rusy levnější i o desítky procent a stovky tisíc korun, i když jim současně dopřává muziku, kterou u nás nezaslechnete.

Abychom byli konkrétní, ruským základem je verze s motorem 1,6 MPI. U nás je alternativou nemastný neslaný tříválec 1,0 TSI a i když ani starší atmosférická jedna-šestka není žádné motorové terno, aspoň má čtyři válce a netrpí všemi neřešitelnými neduhy tříčtvrtečních jednotek. Výkon nanejvýš 110 koní je pro Karoq tak tak přijatelný, což dokladuje i udávaná dynamika - stovka za 11,2 sekundy a maximálka 183 km/h.

Kouzlo této jednotky jistě není ve výkonu a dynamice, zajímavá je cenou. Rusové mohou mít takový Karoq od 1 565 000 rublů, tedy asi od 458 tisíc Kč, o 72 tisíc levněji než nás. Jde o vůz ve výbavě Active, která toho ke všemu v Rusku nabízí víc. Klimatizace, audiosystém s osmi reproduktory, ESP, asistent rozjezdu do kopce, dálkový centrál, kůže obšitý volant nebo vyhřívaná sedadla a zrcátka dostanete bez příplatku. Navíc lze mít v Rusku nově i automat, u nás k základnímu motoru nikoli.

Přesto to nemusí působit jako dramatický rozdíl (i když skoro 14 % určitě není málo), stačí se ale podívat dále do nabídky a diference se jen zvětšují. Pokud se v Rusku rozhodnete pro motoru 1,4 TSI se 150 koňmi a automatem, stačí vám 1 693 000 rublů, což je 496 tisíc Kč. Za to u nás pořád nedostanete ani základ, nejlevnější varianta se srovnatelným motorem 1,5 TSI se 150 koňmi a automatem pak přijde na 688 900 Kč, skoro o 200 tisíc dráž.

Další novinkou pro rok 2021 je nahrazení šestistupňového automatu DSG sedmistupňovým, který je pro motor 1,4 TSI s pohonem 4x4 k dispozici od 1 793 000 rublů. To je necelých 526 tisíc, tedy pořád ještě méně než český základ, tato varianta u nás ani nemá alternativu. Verze 1,5 TSI s pohonem 4x4 vůbec koupit nejde a nejlevnější provedení s automatem a 4x4 má motor 2,0 TDI, za který si Škoda účtuje nejméně 803 900 Kč. Ano, diesel, ale pořád se 150 koňmi a rozdíl je ještě skoro o dalších 100 tisíc vyšší.

A i když se podíváme na absolutní vrchol, Karoq 1,4 TSI Style s automatem DSG a pohonem 4x4, jsme u ceny 2 079 000 rublů, asi 609 tisíc Kč. To už je vůz s automatickou dvouzónovou klimatizaci, bezklíčovým vstupem a startem, spodní ochranu motoru, dešťovým senzorem, parkovacími senzory. vyhříváním všeho myslitelného, nejlepším infotainmentem, digitální přístrojovkou a kde čím dalším. Kdybychom chtěli něco podobného koupit zde, bude třeba znovu dobrých 250 až 300 tisíc Kč navíc.

To jsou nesrovnatelně zajímavější nabídky než u nás, nejspíše nám ale nezbude než dále Rusům závidět. Nepředpokládáme, že by je Škoda chtěla v ČR jakkoli dorovnat, v momentě nedostatku různých komponentů nemá na tak malém trhu motivaci. Ve větším Rusku ji zjevně má.

Rusům můžeme Škodu Karoq závidět stále více, rozdíly mezi srovnatelnými verzemi modelu 2021 jsou v řádech desítek procent a stovek tisíc korun. Foto: Škoda Auto

Petr Miler