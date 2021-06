Škoda začala vyrábět své nové nejlevnější SUV, s cenou skončí tam, kde Kamiq začíná před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Škoda a láce? To v posledních letech nejde dohromady a jen zdražení všech moderních modelů značky za uplynulý rok je enormní. To ale platí u nás, v Indii Škodě nejsou proti mysli ani dostupná auta, jako toto.

Možná už jste to záplavě jiného dění pustili ze zřetele, Škoda ale letos v březnu představila své nové nejlevnější SUV. Říká mu poněkud svérázně Kushaq a je to takový levnější Kamiq. Tím jej ale nechceme nijak srážet - asi 4,2metrové auto s vyšší stavbou slibuje schopnost obstát před potřebami i rodinného ježdění a vzhledem k vyhlášeným schopnostem české automobilky vecpat i do relativně omezeného prostoru spoustu praktičnosti příliš nemá smysl pochybovat, že to dokáže.

O čem smysl pochybovat má, je, že bychom si jej u nás někdy mohli koupit, alespoň oficiálně. Vůz stojí na platformě MQB-A0-IN, jenž je okleštěnější verzí architektury MQB A0, která je - jak již název napovídá - určena primárně pro indický trh. Auto je to ale jinak velmi podobné zmíněnému Kamiqu, když je jen o málo kratší, širší, vyšší a s rozvorem 2 651 mm plně srovnatelný.

Ona výška je dána hlavně světlou výškou vycházející vstříc indickým cestám a necestám. Interiér je pak více přizpůsoben přepravě osob, zatímco Kamiq vychází vstříc spíše zavazadlům - ten u Kushaqu pobere 385 litrů, což na poměry Škody není mnoho. Dále je uvnitř možné počítat se 7- nebo 10palcovým displejem multimédií a do nabídky zamíří třeba i polokožené čalounění či vyhřívaná přední sedadla. S nejvyšší výbavou Style je mimo to spojena panoramatická střecha, zatímco mezi příplatky figuruje bezdrátové dobíjení mobilních telefonů a šestice airbagů.

Ani „oholené” auto to tedy není a také technika bude Evropanovi povědomá. Pod kapotou se objeví jednak litrový tříválec se 115 koňmi a jednak 1,5litrový čtyřválec se 150 koňmi. U slabší pohonné jednotky bude na výběr šestistupňový manuál nebo šestistupňový automat, u té výkonnější pak manuál či sedmistupňové DSG. Pohon všech kol pak nebude ani za příplatek.

Většinu těchto informací již známe, Škoda ale teprve včera začala auto vyrábět. Na fotky prvních vyrobených kusů se můžete podívat, ceny přes do značné míry známé specifikace zůstávající tajemstvím. Podle dostupných informací by se ale měly pohybovat v přepočtu mezi 254 a 432 tisíci Kč - za to u nás nekoupíte od Škody prakticky nic a na ceně vrcholné verze Kushaqu český Kamiq tak tak začíná.

Škoda Kushaq už se vyrábí, formální na začátek prodeje ale čekáme. Nejlevnější SUV české značky to bude jistě, přesné ceny ale zůstávají tajemstvím. Foto: Škoda Auto



Starší fotky nabízí na vůz poněkud celistvější pohled. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Miler