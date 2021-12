Škoda končí mizerný rok v Číně totálním debaklem, levná značka VW ji ničí i díky tomuto SUV před 5 hodinami | Petr Miler

Po mnoha tristních výsledcích rozhodně nešlo čekat zázraky, ovšem meziroční pokles o více jak 62 procent po už tak mimořádně mizerném roku 2020 a méně jak třetinové prodeje oproti sesterské Jettě? To je prostě debakl.

Volkswagen se po léta snažil dostat na trh levná auta, která by konkurovala značkám nacházejícím se pod ním, aniž by si zkazil vlastní renomé. To se mu léta nedařilo, a to ani za přispění Škody, která v mezičase zamířila možná i výše, než si Němci přáli. Proto si nakonec pomohli sami a za pomoci starší techniky stvořili značku Jetta.

Ta se představila teprve zkraje roku 2019, zaměřila se primárně na čínský trh a dosud nevíme o plánech na její další expanzi. Možná je to škoda, neboť zájem o novinky Jetty je opravdu velký. Abychom byli konkrétní, SUV jménem VS5 a VS7 a sedan VA3 si za letošní rok pořídilo v Číně 158 024 lidí. Co nás na tom ale zaujalo především - stačil necelý rok takovéto přítomnosti na trhu, aby Jetta prodejně totálně zničila Škodu s mnohem širším portfoliem, pro níž byl čínský trh po léta tím úplně největším a na němž prodávala i přes 350 tisíc aut ročně.

Už tomu není a v průběhu letošního roku jsme o problémech české značky psali opakovaně. Teď můžeme shrnout bilanci za 11 měsíců roku 2021, která pro škodovku znamená pouhých 51 801 aut a meziroční propad skoro o více jak 62 procent. A to je třeba dodat, že už loňský výsledek automobilky byl mimořádně mizerný, nejhorší od roku 2009. Tohle už je opravdu vážné, navíc je to stav přicházející skoro rok poté, co se začalo mluvit o tom, že škodovka musí něco změnit a znovu zabojovat. Toto je výsledek.

Důvodů k tak rychlému ústup ze slávy bude více, právě úspěch nové levné značky VW je ale považován za jeden z důvodů těch hlavních. Zejména SUV VS5 a větší VS7 mají velmi blízko k tomu, co nabízí Škoda, přitom jsou podstatně levnější. Model VS5, tedy zmíněná jednodušší Škoda Karoq, startuje na částce 84 800 yuanů (cca 298 tisíc Kč). Je tedy levnější, než se původně počítalo a za celý letošní rok nezdražil ani o haléř. Oproti zmíněnému Karoqu stojí méně než polovinu a pod kapotou přitom nemá litrový tříválec, nýbrž přeplňovanou jedna-čtyřku se 150 koňmi.

Druhý zmíněný model, VS7, který je pro změnu zjednodušenou Škodou Kodiaq s motory 1,4 TSI nebo 2,0 TSI o výkonu 150 resp. 180 koní, startuje na 106 800 yuanů (asi 375 tisíc Kč) je oproti zmíněnému Kodiaqu opět poloviční a prodává se tak dobře, že automobilka musela ceny zvyšovat. To se ale též stalo naposledy loni, letos žádná změna v ceníku neproběhla.

Jetta VA3 neboli někdejší Volkswagen Jetta s novou tváří a chudším interiérem začíná ještě níže, zejména díky, že pod jeho kapotu se nastěhovala atmosférická jedna-pětka se 112 koňmi. Vůz je tak k mání od 65 800 CNY (cca 231 tisíc Kč), přičemž zákazníci mohou počítat třeba s manuální klimatizací nebo 8palcovým barevným displejem. V plné palbě je pak Jetta VA3 osazená vyhřívanými sedadly, automatem či parkovacími senzory vyjde na 92 800 CNY (cca 326 tisíc Kč).

Němci zjevně tak dlouho přemýšleli o tom, jak dovolit Škodě konkurovat třeba i Dacii, až si takovou Dacii udělali sami a trápí tím i Škodu v Číně. A dost možná by ji potrápili i zde, kdyby tu Jetty také nabídli. Pochopitelně nechceme říkat, že zlý VW zkazil škodovce kšefty, tak jednoduché to není. Jeden z faktorů čínského úpadku české automobilky to ale nepochybně je a pokud Jetta přijde s dalšími modely, které nebudou existujícím škodovkám až tak vzdálené a přitom budou stát zlomek jejich cen, bude jí krást zákazníků jen víc.

Nové SUV Jetta VS7 vstoupilo do prodeje letos s cenami začínajícími okolo 300 tisících Kč, nakonec jej ale VW skoro o 20 procent zdražil. Přesto je to prodejní hit, který spolu s dalšími jen dvěma modely prodejně násobně překonává celé portfolio Škody v Číně. Foto: FAW-VW

