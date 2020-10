Škodě se Britové po léta smáli, teď opět vytírá zrak veškeré konkurenci před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Škodovky byly u Britů vždy populární, ještě se ale nestalo, aby nový model v krátkém sledu ovládl hned dvě ankety nejprestižnějších magazínů v klání o nejlepší rodinné auto vůbec.

Vypadá to, že Škodě se risk v případě Octavie čtvrté generace začíná vyplácet. Mladoboleslavská novinka totiž po stránce cenové zamířilo o patro výše, za to však zákazníkům nabízí design srovnatelný i s prémiovou konkurencí. Mimo to přihazuje i svou tradiční devizu v podobě nadmíru prostorné kabiny a ještě většího zavazadelníku. Není tedy překvapivé, že u publika boduje i v časech koronaviru. Kupříkladu v červenci bylo v Evropě prodáno 22 248 vozů, tedy o 12 procent více než loni.

Octavia nicméně neboduje pouze u zákazníků, ale také v médiích. Není tomu dlouho, co ji britský magazín Auto Express vyhlásil Autem roku 2020. A když už byl při tom rozdávání cen, zároveň udělal z liftbacku nejlepší rodinný vůz roku a Octavii Combi poslal na trůn mezi kombíky. Česká novinka tak vypálila rybník veškeré konkurenci v těch nejdůležitějších kategoriích, přičemž záda jí navíc kryl Superb, který se taktéž dočkal jednoho ocenění.

Nyní se můžeme přesunout k britskému Autocaru, který taktéž zvolil nejlepší vozy letošního roku. Tento magazín přitom neměl jednoho celkového vítěze, místo toho přistoupil pouze k vyhlášení nejlepších v jednotlivých obchodních třídách a segmentech. Králem mezi SUV se tak stal Land Rover Defender, zatímco pole elektrické ovládl Peugeot e-208. Alpine A110 je pro změnu vozem snů, zatímco za volantem Mazdy MX-5 se nejvíce pobavíte.

Z českého úhlu je nicméně podstatné vítězství Škody Octavia Combi mezi rodinnými vozy. Jeden z porotců Matt Saunders přitom do jisté míry zopakoval již výše řečené, tedy že mladoboleslavský bestseller zaujal vzhledem i prostorem. „Nebyl jsem velkým fanouškem designového směru, jakým se Škoda vydala s modely Karog a Scala, nicméně poslední Octavia mi znovu přijde jako posun po té správně vytyčené cestě.“

„A pokud na tomto voze najdete cokoliv žádoucího, u zbytku lze již říci, že je ruka takříkajíc v rukávu. Je to pohodlný, prostorný, dobře zpracovaný a dobře vybavený vůz, která má výkonné, kultivované a ekonomické motory. Pokud tedy hledáte bezproblémové auto pro rodinu, je Octavia Combi tím nejlepším v nabídce,“ uzavírá výčet kladů britský novinář. Přičemž jeho kolegové ještě zmiňují velkou užitnou hodnotu.

Znovu se tak ukazuje, že česká značka za poslední roky urazila opravdu notný kus cesty. Z kdysi vysmívaného výrobce se totiž rázem stala obdivovaná automobilka. Škoda navíc nemalou měrou profituje z rozhodnutí mnohé konkurence nahradit středně velké kombíky moderními SUV. Díky tomu má totiž Octavia Combi doslova volné pole působnosti, které pochopitelně velkou měrou využívá.

Škoda Octavia Combi se stala nejlepším rodinným vozem roku 2020 magazínu Autocar, je to v krátkém sledu druhé ceněné vítězství v podobné anketě. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec