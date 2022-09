Škodu Octavia ničí další, ještě větší čínský soupeř za 370 tisíc, za měsíc se ho prodá co Octavie za rok před 2 hodinami | Petr Miler

Čas her skončil, tohle už není ošizená napodobenina, ale plnohodnotný, v lecčem dokonce lepší konkurent, který je přitom k mání o statisíce levněji. Není divu, že prodejně Octavii doslova ničí.

O dramatickém propadu prodejů Škody v Číně už píšeme skoro dva roky. Z dnešního pohledu je poněkud tragikomické, že nás sama Škoda za naše články dlouho plísnila a popírala, že by se za velkou zdí něco zvláštního dělo, až se to jaksi nedalo skrýt a musela s pravdou ven. Její odchod ze scény je bez přehánění brutální, však v dosavadním průběhu roku našla zákazníky pro pouhých 27 tisíc aut. Ještě v roce 2018 jich přitom bylo za celý rok 352 tisíc.

Důvody jsou komplexní, jedním z těch hlavních je ale úpadek Octavie coby po léta jasně nejprodávanějšího modelu. Na vrcholu své popularity dokázal český bestseller uhranout přes 170 tisíc Číňanů za rok, letos jich bylo zatím jen 6 422, skutečně tak málo. A to prosím v době, kdy na trhu není dlouho nová generace, která byla speciálně pro Čínu dále upravena a prodloužena. Přesto se prodejně dál jen trápí, smutné.

Není to ale tak, že by se proti české značce a její hvězdě všichni spiknuli - jednoduše přestala být konkurenceschopná. V Česku lidem bůhvíproč moc nevadí, že se dnes základní Octavie s „antimotorem” 1,0 TSI a „nevýbavou” Active prodává za 520 tisíc, ale Číňané na takové věci zvědaví nejsou, nemusí být. Domácí konkurenti v této třídě začali nabízet stále víc za mnohem míň a jeden z projevů jejich snah si dnes ukážeme.

Jde o Bestune B70, auto domácího polostátního molochu FAW, který míří úplně stejným směrem. Je to tedy hypertrofovaný liftback na pomezí nižší střední a střední třídy, spíše ale už té druhé. Je to vážně velké auto - měří na délku 4 810 mm, na šířku 1 840 mm a na výšku 1 455 mm, takže krom posledního zmiňovaného parametru je větší než Octavia IV. To samé pak platí o rozvoru 2 800 mm, který je vedle Octavie ještě v jiné dimenzi.

S 1 440 kg hmotnosti je to relativně lehké auto a ani technicky se nezdá být bídné. Ostatně neodrazují už motory 1,5 turbo se 123 kW (168 koní) a 2,0 turbo se 165 kW (225 koní). Převodovky jsou pětistupňová manuální, sedmistupňová dvouspojková nebo šestistupňová automatická s hydrodynamickým měničem. O dynamice se Číňané obvykle moc nezmiňují a tento případ není výjimkou, i nejslabší provedení se ale rozjede na 210 km/h, tady problém najdeme jen stěží.

Nic špatného nebude ani na výbavě, která už v základu počítá se vším nezbytným od automatické klimatizace přes tempomat či parkovací asistenty vpředu a vzadu až po vyhřívaná sedadla. Je to prostě klasický Číňan - velké, prostorné, relativně silné a velmi vybavené auto za hezké ceny. Ty totiž startují na 105 900 CNY, tedy asi na 370 tisících Kč. A i když sáhnete po absolutním vrcholu, který má i věci jako ventilovaná sedadla či parkovací asistent zobrazující veškerý prostor kolem vozu a pod kapotou oněch 225 koní s automatem, nestojí víc jak 144 900 CNY, tedy 511 tisíc. Jinými slovy - i absolutní vrchol B70 je v Číně levnější než úplný základ Octavie v Česku.

Pravda, Škody jsou také v Číně o něco málo dostupnější než u nás, přesto platí, že i v Číně koupíte maximálně nadupaný Bestune B70 koupíte levněji než úplně základní Octavii. Ta tedy v Číně nemá tříválec, ale čtyřválec 1,4 TSI, přesto se nelze divit tomu, že i B70 coby relativní nováček mezi takto střiženými auty Octavii ničí. Ve své nové verzi oslovil letos už 49 912 lidí a v květnu si připsal 15 570 prodejů. To je více, než kolik lidí oslovila Octavia za celý loňský rok (14 738). Je to znovu smutné, ale tušíme, že i kdejaký Čech by dal tomuto vozu přednost před dnes Octavií, kdyby tu byl k dispozici. K tomu má ostatně dojít, do Ruska už B70 míří, země EU mají následovat.

Škoda Octavia nemá vedle aut jako Bestune B70 mnoho co nabídnout - je to proti nim menší, slabší a hůře vybavený vůz za výrazně vyšší cenu. Není divu, že s tímto vozem prodejně prohrává v poměru skoro 8:1. Foto: FAW

