Slovenské létající auto se poprvé ukázalo ve vzduchu, vypadá překvapivě dobře před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: KleinVision

Zapomeňte na Aeromobil, jeho autor se pustil do jiného projektu, v jehož rámci stvořil mnohem lépe vypadající auto, které skutečně funguje jako letadlo.

Jméno Štefana Kleina vám možná nebude neznámé. Slovenský inovátor byl po dlouhou dobou spojován s Aeromobilem, prvním létajícím vozem, pod nímž byl podepsán. Před čtyřmi lety tento projekt ale opustil, aby o rok později se svým přítelem Antonem Zajacem založil novou společnost KleinVision. Myšlenku, kterou se zabývá již více než dvě dekády, neopustil. Opětovný start mu pouze umožnil posunout se od jednoho designu k druhému, který už by mohl být životaschopným. Zvláště když za sebou má nyní první testovací let.

AirCar, jak zní název novinky, se poprvé vznesl již loni a od té doby si to několikrát zopakoval, o skutečném letu ale nemohla být řeč. Ve všech případech šlo pouze o velmi krátké testy, navíc v nízké výšce. Tentokrát ale létající vůz skutečně zamířil až do oblak nad letištěm v Nitře. Právě tamní ranvej, či jakoukoliv jinou, totiž potřebuje k tomu, aby se odlepil od země, stejně jako kvůli přistání. To praktičnost vozu třeba ve srovnání s nizozemským konkurentem poněkud snižuje, do budoucna se nicméně rýsují různá řešení.

Létající auto by totiž mohlo vzniknout hned v několika verzích, od dvoumístné přes čtyřmístnou až po dvouvrtulovou. Mimo to by nicméně mohl dorazit také obojživelník, který by silnice vyměnil za vodní hladiny. Stačí tedy, abyste si pořídili dva domy u rybníka, a rázem mezi nimi můžete cestovat vzduchem. Jelikož však jde o hudbu vzdálené budoucnosti, máte dostatek času na šetření. Koneckonců Klein musí ještě dovyvinout základní AirCar, neboť by rád srazil hmotnost na 800 kilo.

Co se samotné transformace mezi silniční a vzdušnou verzí týče, řidiči postačí stisknutí jednoho tlačítka. Následně se vysune záď vozu s ocasními plochami, aby mohla být vysunuta křídla. Po přistání proces, který nezabere ani 3 minuty, proběhne v opačném směru, načež pro změnu již můžete letiště opouštět po vlastní ose. Po cestě se přitom bez problémů můžete stavit na nákup, neboť Air Car se má vejít na běžné parkovací místo a na rozdíl od mnoha jiných podobných pokusů vypadá tento překvapivě dobře i jako auto.

Lze už jen dodat, že o pohon dvoumístného vozu se stará 1,6litrový čtyřválec od BMW naladěný na 140 koní. Dolet AirCaru pak činí zhruba tisíc kilometrů při maximální rychlosti 200 km/h. Firma chce létající vůz příští rok dostat do sériové výroby, což se nám ale zatím zdá být možná až příliš optimistické - ostatně, kolikrát už jsme něco podobného slyšeli v souvislosti se zmíněným Aeromobilem.

Slovenský KleinVision AirCar má za sebou první velký testovací let, do výroby by měl zamířit již v příštím roce. Foto: KleinVision

Zdroj: KleinVision

Petr Prokopec