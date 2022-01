Slovenské létající auto už má schválení pro provoz, zahájení sériové výroby je na spadnutí před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: KleinVision

Po dekádách snah postavit takový stroj už málokdo věřil tomu, že se to Štefanu Kleinovi vůbec někdy povede, jeho AirCar se ale nyní pyšní veškerými dokumenty potřebnými pro provoz na zemi i ve vzduchu. Výrobě a prodeji tak po formální stránce nic nebrání.

Rozhodně nejsme sami, kdo si občas přeje, aby auta měla křídla. Tyto myšlenky nás pochopitelně přepadají hlavně v kolonách, ze kterých po zemi není úniku. A jakkoli je otázkou, zda by zrovna z nich šlo vzlétnou, s myšlenkou létajícího vozu jsou přesto spojovány pocity svobody jako kdysi s auty samými. Není tak překvapivé, že vývoj se ubírá i tímto směrem. Ba co více, v případě slovenské firmy Klein Vision je již prakticky u konce.

Slováci totiž aktuálně oznámili, že získali Certifikát letové způsobilosti. To je vskutku důležitý krok, který jejich AirCar opravňuje k tomu, aby se legálně mohlo vznést do vzduchu prakticky kdykoliv, kdy o to majitel požádá a dostane od kontroly letového provozu povolení. Vydáván je přitom lokálními úřady té země, kde je letadlo registrováno. Jeho majitel pak každým rokem musí platit příslušný poplatek, jenž vede k obnovení certifikátu.

Aby společnost Štefana Kleina certifikát získala, musel AirCar absolvovat více než 70 hodin testovacích letů. To není málo, zvláště když součástí tohoto kroku bylo i 200 vzletů a přistání. Na druhou stranu, nyní již k zahájení malosériové výroby zbývá skutečně jen pár kroků. Pro Kleina tak jde o vyvrcholení mise, která odstartovala již v 80. letech minulého století. Původně ji přitom chtěl zrealizovat pod značkou AeroMobil, tuto společnost nicméně nakonec opustil a spolu s Antonem Zajacem založil novou.

AirCar je přitom poháněn 1,6litrovým motorem BMW, který produkuje 140 koní. Ke vzletu přitom vozu stačí, aby na 300metrové ranveji dosáhl rychlosti 120 km/h. Letová rychlost pak činí 170 km/h, zatímco dolet ve výšce 2 500 metrů je odhadován na rovných tisíc kilometrů. Proměna vozu v letadlo či naopak pak zabere něco málo přes dvě minuty, což opravdu není nic hrozného. Rozměrově je pak AirCar na úrovni Mercedesu třídy S, do délky totiž narostl na 5,2 metru.

Lze pak už jen dodat, že Slováci již pracují na novém modelu, který dostane do vínku výkonnější a lehčí motor ADEPT Airmotive. S ním by letová rychlost měla narůst na 300 km/h, dolet pak zůstane na zmiňované tisícovce kilometrů. K jeho certifikaci by přitom mělo dojít do 12 měsíců, jednat se nicméně již bude o produkční model. Jak se tedy zdá, rok 2022 bude prvním rokem, kdy odstartuje éra sériových létajících aut.

AirCar Štefana Kleina získal Certifikát letové způsobilosti, zakrátko si tak skutečně movitá klientela již bude moci užívat létajícího auta. Foto: Klein Vision

Zdroj: Klein Vision

Petr Prokopec

