Smázněte Teslu a nemáte skoro nic. Vývoj prodejů elektromobilů v USA ukazuje, jaká „one car show" to je

Růstem prodejů elektrických aut tam či onde se chlubí tolik různých značek, že člověk snadno získá pocit, kolik toho na tomto poli nedokázaly a jak významný pro trh takový odbyt je. Pokud takový pocit máte právě vy, rozklad amerických prodejů za letošní první kvartál vás vyvede z omylu.

Je jedním slovem fascinující, jaké míry protežování, nadržování a umělé glorifikace se dočkala elektrická auta. Trhem téměř zcela nevyžádaný, technicky i ekonomicky velmi problematický produkt je v posledních letech vzýván většinou automobilek jako jediné božstvo. Je to neuvěřitelné odtržení od reality jakéhokoli druhu.

Třeba Škoda loni v Česku prodala 21 815 Octavií, o té ale automobilka pomalu neztratí slovo a v tiskových zprávách vyzdvihuje 1 442 prodaných Enyaqů. Těch prodala o 11,5 procenta aneb o 149 aut víc než v roce 2022, ale je to jednička pozornosti, i když Octavií prodala o 57 procent a 7 909 kusů víc. Volkswagen u nás letos prodává 2,3 % elektrických aut, ale na jeho webu svítí v menu jako první co? No přece „Elektrické vozy”. Řeknu vám vtip: I velmi drahého Touaregu nebo naprosto opomíjeného MPV Touran prodává letos VW víc než všech (všech!) elektrických modelů dohromady. Na webu se doslova krčí v koutku a nemluví se o nich vůbec. A podívejte se na reklamy, podívejte se do médií, poslechněte si politiky... Řeč není skoro o ničem jiném.

Je to neuvěřitelně absurdní, sledujeme totální ignoraci zákaznických preferencí v přímém přenosu. Pokud ale někdo dění v tomto oboru nesleduje, může ze vší té aktivity okolo snadno dojít k přesvědčení, že elektrická auta jsou „v laufu” a když už nic neznamenají u nás, je tomu tak aspoň jinde. A zejména pro ony nejukřičenější automobilky představují „něco”. Jenže ani to není odrazem reality.

Jistě, český nezájem je nadstandardní a některé značky (zrovna Škoda ale ne, Česko je pro ni druhým největším trhem na světě) ho mohou ignorovat, ale co třeba takové Spojené státy? To je pořád jeden z největších automobilových trhů světa a také výsledky z něj se automobilky chlubívají. Teď to možná dělat přestanou, když se růst odbytu elektrických aut na něm prakticky úplně zastavil, jak jsme si nedávno řekli, není to ale jediná zajímavá informace. Nyní před sebou máme rozklad prodejů elektromobilů za jednotlivé značky od Cox Automotive a je to ještě zajímavější podívaná.

Meziroční stagnace je tím potvrzena, ale podívejte se, jak jsou na tom jednotlivé značky. I přes výrazný meziroční pokles drží víc jak polovinu trhu Tesla se 140 187 prodeji z 268 909 elektrických vozů celkem. Kdokoli další je vedle toho bezvýznamný - 20 223 prodaných Fordů na druhém místě ještě nezní jako nic, ale vzhledem k objemu celkových prodejů modrého oválu v USA jsou to drobné. Jen čtyři další značky se dostaly nad 10 tisíc prodaných elektroaut za kvartál a elektřinou posedlé značky jako VW, Audi nebo Volvo naprosto paběrkují.

Podívejte se na celou tabulku s elektrickými prodeji za jednotlivé značky níže a sami uvidíte, jaká „one car show” to je. Smázněte z přehledu Teslu a nejste skoro nikde. V poslední době vidíme, že se automobilky se svými elektrickými vizemi vrací do reality, ale proč vůbec někdy strčily hlavu do oblaků? Nikdy to nedávalo smysl a v současné době působí projevy oddanosti elektromobilům ještě tragikomičtěji než kdy dříve. Ve stínu tohoto přehledu ještě víc.

