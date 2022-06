Snahy EU o zákaz spalovacích aut narazily v další zemi, tady už nepůjde jen o divadýlko včera | Petr Prokopec

/ Foto: Olivier Hoslet, EPA

Kolikrát už jsme slyšeli někoho tomuto nesmyslu odporovat, když ale došlo na lámání chleba, zvedali takoví dokonce ruku pro nebo požadovali leda kosmetické změny. Z úst ministra zahraničních věcí a obchodu Maďarska zaznívají i teď jasná slova.

Na počátku tohoto měsíce dal Evropský parlament zelenou návrhu, který by od roku 2035 fakticky zakázal prodej nových aut se spalovacími motory. Brusel požaduje stoprocentní redukci emisí CO2, celý návrh ale není postaven způsobem, aby to tak skutečně bylo. Je postaven tak, aby to „pro někoho vyšlo”.

Ten někdo jsou pochopitelně elektrická auta, která jsou podle EU bezemisní, i když to v žádném případě není pravda. Kdyby politikům skutečně šlo o životní prostředí, požadovali by, aby byla v potaz brána vždy emisní stopa spojená s celým životním cyklem aut, tedy všechno od jejich výroby po ekologickou likvidaci. A samozřejmě včetně nákladů spojených s výrobou elektřiny, kterou spotřebovávají. V tu chvíli by se ale elektromobily rozhodně nestaly jediným schůdným řešením, však i organizace podřízená EU říká, ze touto optikou jsou nejčistší diesely.

S rozumnými argumenty ale v poslední dekádě vyrukovaly stovky či dost možná tisíce expertů, vědců a dalších erudovaných a zkušených lidí, nic to nebylo platné. O výsledku rozhodovali lidé jako pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, který sice s návrhem nesouhlasil, ruku pro něj ale zvedl s tím, že na stole nebylo žádné jiné řešení. To je skutečně výsměch do tváře obyčejných lidí - jiné řešení na stole bylo, říci ne. Status quo, jak ukázala už výše odkazovaná studie, není vůbec nic špatného.

Pokrytce a zrádce ale dnes nechme stranou, i bez odporu Čechů začala návrhu vznikat opozice v jednotlivých zemích, které jej musí akceptovat, má-li se stát závazným. Absurdní výkřiky Slováků nebo Italů nechme být, ty neznamenají vůbec nic. Jde spíše o divadýlko pro voliče, zástupci těchto zemí už předem volají leda po nic neřešících kompromisech. Tuhle hloupost je ale třeba spláchnout do záchodu a mnohem spíše by se o to mohlo zasadit Maďarsko, které podle všeho stále neztrácí zdravý rozum. A na svůj odpor k určitým věcem nezapomene jen proto, že mu Brusel slíbí miliardy euro na tu či onu věc, kterou stejně nepotřebuje.

Maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó uvedl, že Evropa momentálně není v situaci, kdy by si mohla dovolit střelbu do vlastních nohou. Z ochrany klimatu se tak nemá stát politický nástroj zvrácené ideologie. Zvláště když kvůli tomu bude starý kontinent v rámci konkurenceschopnosti tahat za kratší kus provazu.

„Inflace, vzrůstající ceny vzácných kovů a trhliny v dodavatelských řetězcích představují pro automobilovou branži zásadní výzvy. Nyní proto není čas tesat do kamene konkrétní datum. Emise sice musí být sníženy, hnacím rozumem by však měl být zdravý rozum,“ uvedl Szijjártó s tím, že „zatěžovat tento sektor není dobré, zvláště ve chvíli, kdy evropská ekonomika potřebuje podporu“. Je tak skoro jisté, že Maďarsko se plošnému omezování bude bránit zuby nehty. A jak jsme již několikrát zmínili, pevný odpor jediné země bude pro zastavení celé této absurdity stačit.

Při pohledu na suchá čísla je navíc pochopitelné, proč zrovna maďarský ministr zastává tak odmítavé stanovisko. Automobilový sektor totiž do tamní ekonomiky přináší každoročně zhruba 10 biliónů forintů (cca 622 miliard korun) a zaměstnává okolo 150 tisíc lidí. Devastace konkurenceschopnosti tamního průmyslu by tak znamenalo rozsáhlé ekonomické škody včetně propuštění. Česká republika je ve velmi podobné pozici, tady ale vítězství zdravého rozumu rozhodně nečekejme.

Maďarský ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó (na snímcích třetí zleva) se nedávno zúčastnil položení základního kamene továrny BMW v Debrecenu. Půjde o jednu z řady továren v zemi, i proto Maďarsko tak odporuje řízené likvidaci konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu. Foto: BMW

Zdroj: The Budapest Times

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.