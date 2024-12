Přímý souboj Škody a Lady se vrací, o zákazníky se znovu budou prát na stejném trhu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Svého času to byli častí soupeři, jejichž klání zažívala už komunistická ČSSR. I po revoluci se o stejné zákazníky utkávali v Česku i Rusku, po vypuknutí konfliktu na Ukrajině ale musela ta či ona značka ze sdílených trhů zmizet. Nyní se jejich přímé souboje vrací, Lada totiž míří do Vietnamu, kde už je Škoda doma.

Pro Škodu byl svého času klíčový čínský trh, stal se jejím jasně největším odbytištěm vůbec. Třeba v roce 2018 tam prodala 341 tisíc aut, tedy víc jak čtvrtinu svého tehdejšího globálního odbytu. Jenže následně přišel rychlý pád, po kterém začal narůstat vliv Ruska. Z toho bylo v roce 2021 po Německu druhé největší odbytiště, i tomu ale následně mohla mladoboleslavská automobilka zamávat na rozloučenou. Proto se začala rozhlížet po nových zemích zaslíbených, přičemž jednou z nejatraktivnějších lokalit se jevil Vietnam, tedy země s takřka 100 miliony obyvateli, z nichž mnozí mají na Českou republiku silné vazby.

I přes naznačený potenciál je ovšem Vietnam po Číně a Rusku pro Škodu jen velmi slabou náplastí, značka totiž počítá se zhruba 40 tisíci registracemi ročně. Nikoliv však nyní, nýbrž až na sklonku této dekády. Máme tu tedy běh na dlouhou trať s relativně malou odměnou na konci. S tou jsou navíc spojeny otazníky, neboť mladoboleslavská automobilka bude muset nově počítat s konkurencí, která má též na vietnamské zákazníky zálusk. A právě v této souvislosti se rýsuje návrat jednoho dříve tradičního, dnes téměř nevídaného klání.

Do Vietnamu totiž míří Lada, která byla Škodě soupeřem prakticky od začátku svých dnů. Agentuře TASS to potvrdil obchodní zástupce Ruska Vjačeslav Charinov, který uvedl, že AvtoVAZ už poslal do země devět aut různých modelů a variant kvůli potřebné homologaci. S jejím udělením nejspíš Rusové nebudou mít potíže, neboť automobilka počítá, že od února příštího roku by se mohly Granta, Vesta, Niva Legend a Niva Travel do Vietnamu regulérně dovážet. Ceny mají být konkurenceschopné, nic konkrétnějšího ale Charinov nezmínil.

Je ovšem nutné počítat s tím, že průměrná mzda ve Vietnamu se pohybuje okolo 7 500 korun měsíčně. Lada se tak do možností tamních zákazníků bude trefovat lépe než Škoda, neboť zatímco ta nabízí třeba Karoq 1,4 TSI AT od zhruba 950 tisíc korun, taková Niva Legend bude podstatně levnější, však v Rusku se prodává od 225 tisíc korun. A jakkoliv nejde o přímého soupeře, Charinov správně podotkl, že charakteru místních vozovek bude odpovídat lépe.

AvtoVAZ navíc nebude jedinou ruskou automobilkou na vietnamském trhu. „Kamaz je tam zavedený po dlouhou dobu a dokonce tam máme už několik let fungující továrnu na montáž modelů GAZu,“ dodal Charinov. Ona fabrika má přitom podporu vlád obou zemí, pročež je dost možné, že podobný osud bude spojen také s Ladou. Vše ale pochopitelně bude záviset na skutečných prodejích. Na reálné zhodnocení potenciálu Lady ale dle Charinova dřív než v první půlce příštího roku nedojde.

Škoda doufala, že po opuštění Ruska se „zahojí“ ve Vietnamu. Může se stát, také jiné automobilky, které musely opustit jiné trhy, ale mají stejné myšlenky. Lada patří mezi ně, už příští rok tak dojde na návrat přímého souboje obou tradičních rivalů. Foto: Škoda Auto

Zdroj: TASS

Petr Prokopec

