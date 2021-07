Současná krize automobilové branže je stále horší, už i Škoda v ČR kapitulovala před 4 hodinami | Petr Prokopec

Problémy nejenže nekončí, automobilky jedna za druhou oznamují, že to nejhorší teprve přijde a komplikace hned tak nezmizí. Nejnověji se mezi ně zařadila i Škoda, kvůli nedostatku čipů prodlouží letní odstávku.

S tzv. Murphyho zákony jsme nejspíše všichni velmi dobře obeznámení. Ten stěžejní přitom říká, že pokud se něco může pokazit, pokazí se to. A druhý dodává, že co se pokazit nemůže, pokazí se také. Oba lze přitom s neochvějnou jistotou aplikovat na současný stav automobilové branže. Ta loni dostala tvrdý direkt přímo na solar od koronavirové pandemie. Když se nicméně již začala zvedat na kolena, přišel druhý masivní hák na čelist. A právě tato rána byla pro průmysl mnohem těžší, pročež vstávání z podlahy ringu bude o poznání náročnější a zdlouhavější.

Jak jste nejspíše z naší boxerské terminologie pochopili, řeč dnes opětovně bude o nedostatku čipů, který vede automobilky k uzavírkám továren, přestože poptávka po nových vozech roste. Tu však výrobci nezvládají uspokojit ani poté, co podnikli řadu nouzových opatření. Mnozí se totiž vrátili od digitální techniky k analogové, zatímco druzí začali produkovat třeba motory bez systémů start-stop či deaktivace poloviny válců. Důvod je prostý - tímto krokem byla řada čipů ušetřena pro další vozy. Šlo však jen o řešení dočasné, nikoli trvalé.

Jaký je tedy stav nyní? Koncern Daimler, pod který spadá zejména Mercedes-Benz, uvádí, že problémy s nedostatkem čipů budou trápit automobilka i v příštím roce. A totéž uvádí koncern Stellantis. VW Group dokonce před pár dny při zveřejnění předběžných finančních výsledků za první letošní půlrok varoval, že nejhorší chvilky teprve přijdou v druhém letošním pololetí. Tomuto tvrzení přitom lze plně věřit, alespoň na základě novinek korespondujících se Škodou. I ta totiž musela po odstávkách továren mimo Českou republiku kapitulovat i u nás.

Mladoboleslavská značka se sice tak či onak chystá na pravidelnou letní odstávku, během níž obvykle dochází na údržbu linek a přípravu na následující období. Pro letošek se nicméně prázdniny zaměstnanců poněkud protáhnou. Původně plánované první dva týdny v srpnu zůstávají v platnosti, nicméně brány továren se nakonec uzavřou již v 28. července, tedy o půl týdne dříve. A zatím nikde není jasně psáno, že se v půlce srpna skutečně otevřou. Odstávka tak nakonec může být i více než třítýdenní, přičemž přichází poté, co Škoda již v červnu zredukovala směny a sáhla po dalších dílčích omezeních.

Už to samo o sobě dokládá, kterak je situace zoufalá. A pokud mateřský VW Group zmiňuje, že bude ještě hůře, pak výrobce čekají ještě krušné chvilky. Pokud je navíc již nyní jisté, že problémy neskončí Silvestrovskou půlnocí, ale přetrvají i do příštího roku, pak můžeme počítat jen s jedním jediným vývojem. Nabídka nových aut bude omezená, navíc ceny porostou ještě výše než nyní. Řada lidí tak zamíří do autobazarů, které taktéž již začínají řešit nedostačující nabídku a zdražuje se i tam. Zdá se tedy, že individuální mobilita nebude pro každého ještě dříve, než se původně spekulovalo.

Letošní letní prázdniny se u Škody protáhnou, v důsledku nedostatku čipů. To může vyústit i v pokuty za nadlimitní emise, neboť elektromobily jako Enyaq jich potřebují mnohem více než vozy se spalovacím ústrojím.

