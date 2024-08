Spalovací Fiat 500 po 17 letech potichu skončil. První novodobá generace odešla na věčnost i s verzí od Abarthu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Italové chtěli toto auto nahradit ryze elektrickým vozem, první novodobá pětistovka ale byla i po 17 letech na trhu se spalovacími motory násobně žádanější než nástupce na elektřinu. Přesto musí Fiat 500 původem z roku 2007 z kola ven, na spalovacího nástupce si chvíli počkáme.

Toužíte po novém spalovacím Fiatu 500? Či jeho sportovní variantě s logem Abarthu? Pokud si vystačíte se skladovými vozy, na zádrhel nejspíš nenarazíte, kdybyste ale chtěli sepsat objednávku na nový vůz, máte smůlu. Jak informují kolegové z Autocaru montážní linky v polském Tychy, které výrobu spalovací pětistovky měly na starosti, se letos v červenci potichu zastavily. Skončila tak éra, která odstartovala už v roce 2007, tedy před dlouhými sedmnácti lety.

Během této doby se Fiat 500 pochopitelně dočkal řady modernizací, nicméně základ zůstával neměnný. A stejně tak byl design Franka Stephensona upravován pouze v detailech. Něco takového by asi všude jinde vyústilo v propadák, jenže italský hatchback se letos i loni těšil nemalé oblibě a prodejně víc jak dvojnásobně překonával moderního elektrického nástupce. Ostatně jej šlo pořád pořídit za méně než 350 tisíc korun, takových aut dnes již mnoho neexistuje, navíc vám při trochu hlubším lovení v kapse Fiat nabídl i kabriolet.

Pětistovka by se tak dost možná prodávala ještě další dekádu, bohužel v Evropě začátkem července začala platit nová nesmyslná pravidla vyžadovaná téměř jen Bruselem. Z těch se stal doslova kat celé řady aut, neboť ze starého kontinentu vyštval třeba Toyotu GR86, Subaru BRZ nebo Porsche Boxster, Cayman a Macan. Fiat 500 je pak jejich další obětí, neboť jak jsme zmínili, i přes veškeré modernizace byl základ vozu ztvárněn podle pravidel, která platila před takřka dvěma dekádami.

Adaptace na nová pravidla by se pak Fiatu s ohledem na nepřetrvávající zájem vyplatila, jenže Italové narazili na daleko horší překážku. Karoserie hatchbacku je totiž na některých místech tak úzká, že jednoduše zástavbu dodatečných senzorů neumožnila. Byl by tedy zapotřebí opravdu výrazný přerod, což by bylo finančně neúnosné. Automobilka pak sice s něčím takovým již dříve počítala, jenže v daný moment zároveň stejně jako mnoho dalších věřila v elektromobilitu.

Bateriová verze 500e si pak sice nevede úplně mizerně, ovšem vedle svého spalovacího sourozence stále bledne, přestože na kontě má teprve čtyřletý životní cyklus. Lidem sedícím ve vedení tak bylo naprosto jasné, že pokud by benzinový model poslali do háje a ponechali v nabídce jen ten elektrický, nejspíše nebude ani na jejich výplaty. A proto bylo rozhodnuto, že nový Fiat 500 bude od příštího roku stejně jako ten dosavadní osazen spalovacím pohonem.

I přesto je nutné počítat se zdražením, neboť nová generace již nebude vyráběna ve zmíněném Tychy, nýbrž v italském Mirafiori. Kromě toho je zjevné, že vrátit by se měl pouze Fiat 500, a to s přídomkem Ibrida, třebaže jde o pouze mild-hybridní, tedy fakticky téměř čistě spalovací vůz. Co už se vrátit vůbec nemá, jsou verze od Abarthu. Jejich přední kola totiž nezaměstnává litrový tříválec se 70 koňmi, nýbrž jedna čtyřka naladěná až na 180 koní. Zájemci o sportovní jízdu si tak budou muset vystačit jen s elektromobilem, který s logem štíra páruje 155 koní.

Je to smutné, neboť pokud jste Abarth vyzkoušeli, nejspíše víte, že se mu „Ferrari do kapsy” neříká neprávem. Pravda, jeho podvozek je velmi prkenný, řízení poněkud letargické a prodleva turbodmychadla větší, než by se na dnešní dobu slušelo. Jenže i v tom se skrývá část jeho kouzla. Čím si vás ovšem získá nejvíce, to je zvuk jeho hnacího ústrojí, který je slyšet na kilometry daleko. Za slzy by se tedy nadšenci stydět neměli, opravdu nás totiž opustil „malý velký muž“.

Některé verze spalovacího Fiatu 500 původem z roku 2007, jako jsou Abarthy 595 a 695 Essesse Competizione, skončily už předloni kvůli hlukovým regulacím EU, všechno ostatní muselo skončit letos kvůli tomu, že auto není permanentně připojené k internetu apod., což Brusel též vyžaduje. Benzinová pětistovka se nakonec vrátí v nové generaci, stane se tak ale až příští rok. Foto: Fiat

Zdroje: Autocar, Fiat

