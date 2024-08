Spása pro kriminální živly? Dodge ukázal nový speciál pro sledování podezřelých, je elektrický před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dodge

Jde o další ze způsobů využití automobilu, pro který se elektrický pohon nehodí. A dosavadní zkušenosti to už nejednou ukázaly. Ale proč přemýšlet tentokrát, když jste to neudělali v deseti předchozích případech? Elektřina je prostě odpověď na všechno.

Volba vhodného auta pro to či ono využití je dominantně racionální proces. Emoce v něm vždy hrají roli, ale pokud zcela zastíní rozum, vrátí se vám vaše nedbalost jako bumerang. Vaše srdce může toužit po Porsche 911, ale stěží s ním můžete rozumně jezdit, když poslední kilometr cesty k vám domů vede po poli. Můžete chtít mít ve firmě benzinová auta, ale stěží to ekonomicky ospravedlníte, když vaši obchodní cestující jezdí 100 tisíc km ročně a s dieselem to zvládnou o desítky procent levněji. Může se vám líbit sexy sportovní roadster, ale asi ho nepoužijete, když při 99,9 % cest jezdíte s dvěma malými dětmi a tchyní. Tchyni ještě dáte do kufru, ale co ty děti?

Humor stranou, takto bychom mohli pokračovat dlouho. Každé využití auta má zkrátka svá specifika, každá otázka vyžaduje trochu jinou odpověď, nad kterou je třeba přemýšlet. Pro něco se hodí auto zvýšené, pro něco nízké, pro něco malé, pro něco větší, někdy potřebujete diesel, jindy benzin, pro některé má smysl plyn. Někdy lidé potřebují pohon všech kol, jindy stačí předokolka, další preferují pohon zadních kol. Máme tu také automaty, manuály, počet sedadel, přepravní kapacitu... Je to milion proměnných, které v různých kombinacích v různé míře uspokojují různá přání.

Ale jakmile vstoupí do hry vstoupí elektrický pohon? No tak to vůbec, ten se najednou hodí úplně pro všechno a všechny v jakékoli podobě a není třeba nad ničím přemýšlet. Je to hit jako dynamit, jasná volba, král všech srdcí, kouzelník Merlin na kolech, pojízdný nástražný výbušný systém, no prostě bomba. Zní to hloupě? Jistě, přesně k takovému uvažování jsme ale roky tlačeni. Najednou nic nehraje roli, elektrický pohon je pro všechno skvělý, i když není.

Opakovaně jsem řekl, že proti němu nic nemám, při svém pracovním nasazení, místě pobytu apod. ho ale realisticky nemohu používat bez ústupků, které si nemohu dovolit udělat. Takových použití je milion a jedním z nich je elektromobil v roli policejního auta určeného pro pronásledování podezřelých. Na to potřebujete rychlost, tu elektromobily mají, ale také výdrž, neboť pronásledování je zřídka akce na pár desítek sekund. A tu elektromobily nemají obecně, tuplem pak ne, když mají jet soustavně rychle a jsou to těžké výkonné stroje.

Vidíme to na okruzích, třeba Porsche Taycan bere na okruhu téměř 205 kWh elektrické energie na 100 km. To znamená, že takto ujede 47 km na jedno úplně plné nabití. Ale kolikrát se někde v provozu budete pohybovat se 100 procenty baterek? V průběhu „šichty” se nejspíš dostanete níž a už 70% stav nabití znamená dojezd jen 32 km. Pro pronásledování kohokoli je to černý Petr jako hrom.

Takový nový elektrický Dodge Charger, který je ještě skoro o půl tuny těžší a má skoro stejné baterie, na tom nebude podstatně jinak. Přesto právě ten nyní Dodge ukázal v tradičním provedení Pursuit, který má pokračovat v odkazu svých předchůdců. Jak by ale mohl? Starší Chargery a Challengery se pro takové využití hodily kvůli své kombinaci dynamiky a použitelnosti, novinka má leda to první. A to nestačí, jak ukázaly už případy z minulosti - nikoli pomalejší Tesle Model S při pronásledování došla šťáva a Model Y se svého času také moc nepředvedl. V některých případech elektrický Charger může jistě stačit, ale je to to pravé auto, na které se dá spoléhat? Stejně jistě nikoli.

Automobilka jej přesto v této podobě nabídne a už ukázala jeho první fotku. A je to elektrické provedení, ne verze se spalovacím motorem, to se pozná podle přídě. Jinak jde o klasický Charger Pursuit s černobílým lakem, majáky na střeše a na nápisem „To Protect and to Serve“ na přední kapotě. Možná by to mělo být „To Protect and to Swear”, tedy Chránit a klít, neboť to bude možná to jediné, co posádce zbude, až jí po chvíli začnou docházet baterky. A ono to bude stačit, nemusí ani úplně dojít, neboť dynamika naprosté většiny elektromobilů se citelně zhoršuje s mírou jejich nabití.

Považujeme to za hloupost, ale elektřina je dnes opravdu prezentována jako odpověď na všechno, tak proč ne na tohle, že? Co má Dodge s autem dál za lubem, je otázkou, obvykle dobře informovaní Mopar Insiders ale říkají, že vůz se ukáže na konferenci asociace policejních šéfů (IACP), která se koná v říjnu Bostonu. Tak schválně, jestli aspoň od nich zazní pár kritických slov. Britští policisté už byli schopni říci, že s elektromobily prostě nezvládají dělat svou práci, tedy úplně to samé, co o nich mohu říci sám.

Tohle auto vypadá jako spása pro kriminální živly, budou mít snazší „práci”. Ale tak to chodí, když se nemyslí a dogmaticky jedná. Foto: Dodge

Zdroje: Dodge, Mopar Insiders

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.