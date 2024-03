Specifický přístup k elektromobilům se BMW bohatě vyplácí, pochybovači aspoň prozatím ostrouhali před 6 hodinami | Petr Prokopec

Mnichovští byli za tuto volbu svého času zesměšňováni, neboť jejich polovičatý přístup jim měl znemožnit nabídnout opravdu špičková elektrická auta. Jenže jim dovolil nabízet dál špičková spalovací auta a elektromobily do počtu pro ty, kteří je chtějí třeba kvůli dotacím. Klaplo to.

Minulý týden představilo BMW nejen koncept Vision Neue Klasse X, ale také své finanční výsledky za loňský rok. Mnichovská automobilka během té doby prodala 2 554 000 nových aut, což ve srovnání s předchozím obdobím představuje 6,4procentní nárůst. Globální obrat se pak zvedl dokonce o 9 procent na 155,5 miliardy Eur (cca 3,9 bilionu Kč), přičemž velmi slušně je na tom BMW i s elektromobily. Automobilka totiž dodala 375 tisíc vozů s bateriovým pohonem, což představuje 74,2procentní růst prodejů.

Je paradoxem, že za tímto posunem stojí úplně jiná strategie, než jakou zastává většina výrobců, jak připomíná Yahoo Finance. Jiní výrobci své spalovací vozy obvykle přestali vyvíjet s tím, že budou dříve než později prodávat jen elektromobily, které stojí na jim dedikovaných platformách. Dává to na jednu stranu technický smysl, neboť jen zvláštní platformy dovolí konstrukční specifika elektromobilů využít na maximum, a tak postavit lepší auto. Jenže to zavírá cestu zpět - předělat auto vyvinuté jen jako elektromobil na spalovací pohon je nemožné a žádné skutečné spalovací novinky nepřichází.

BMW je k sázce na jednu kartu dlouhodobě velmi kritické, a tak na to šlo jinak. Udělalo jednu platformu pro spalovací i elektrická auta a dokáže nabízet oba pohony ve v zásadě stejných autech. Vezměte si kupříkladu takové BMW řady 7, které lze objednat se spalovacím, hybridním a elektrickým pohonem. Rozdíly se nacházejí pouze pod kapotou, venkovní design celého portfolia je takřka jednotný, elektrická i7 se liší jen detaily.

Pochybovači k tomu byli velmi kritičtí a rozumíme jim. Kdyby se z elektromobilů stalo „něco”, BMW by na tuto volbu mohlo doplatit, neboť jeho auta jsou pořád primárně stavěna kolem potřeb spalovacího pohonu, dedikované platformy umí s elektrickou technikou lepší čáry. Jenže z elektromobilů se stala spíš koule u nohy, BMW má díky zvolené cestě pořád k dispozici nové a špičkové spalovací vozy. A jak je vidno, relativnímu úspěchu elektrických verzí jejich kompromisní konstrukce nebrání, ostatně jaký opravdu náročný automobilista dnes sáhne po elektrickém pohonu? Obvyklé motivy pro jejich koupi zjevně bývají jiné.

„Když navštívím naše dealerství, ptám se prodejců, zda v tom, že nabízíme stejná auta s různým ústrojím, vidí výhodu či nevýhodu,“ říká k věci technický šéf automobilky Frank Weber. A rovnou souhlasně přikyvuje. Daná strategie totiž umožňuje BMW, aby každému zákazníkovi našlo ten ideální pohon. Za příklad přitom Weber dává Evropana, který do showroomu přišel pro elektromobil, neboť měl pocit, že jej potřebuje. Nakonec ale odjel v dieselovém voze, protože důraz klade na dojezd. Tohle vám Škoda u Enyaqu opravdu nenabídne. A že nabízí také Kodiaq, který nic než spalovací pohon nenabízí, nic nemusí znamenat, pokud si člověk přišel pro Enyaq proto, že se mu líbí či cokoli takového.

Tohle je také důvod, proč zmíněné koncepční SUV Neue Klasse X i loňský sedan Neue Klasse znovu stojí na základech, které znovu zvládnou i spalovací pohon. To Weber k překvapení mnohých potvrdil už loni v září a BMW o tom mluví tak málo, že si mnozí dodnes myslí, že vozy jsou předzvěstí jen nových produkčních elektromobilů. Není tomu tak, ani by to nedávalo smysl. Pokud šéf BMW říká, že nebude odepisovat spalovací motory, protože počítá s tím, že jich firma bude i po roce 2030 prodávat po celém světě mraky, nemůže si firma dovolit v roce 2024 vsadit jen na elektrickou techniku, zůstaly by jí za 10 let v ruce jen ty samé přestárlé spalovací modely jako většině konkurence.

Nic to ale nemění na tom, že z „nové třídy“ nejprve opět dorazí elektromobily jako tomu bylo naposledy u nové pětky resp. i5 či sedmičky resp. i7. Přijde tedy iX3, kterou bude následovat i3, pak se snad dočkáme i jiných provedení. I když kdo ví, v EU si člověk nemůže být jistý ničím - že BMW bude něco vyrábět ještě neznamená, že to tu bude moci také prodávat.

BMW dnes volí „bipolární” přístup ke konstrukci nových modelů, které mohou být elektrické i spalovací současně. Vypadalo to jako slabina, ale vyklubal se z toho trumf, který si automobilka ponechá v rukávu. Foto: BMW

