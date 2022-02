Sportovní modely jsou prý pro BMW takové propadáky, že během pár let skoro všechny skončí před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Nebavíme se o výkonných modelech M, to je ještě jiná kategorie a jejich prodeje jen rostou. Jde tu o kupátka, roadstery a kabriolety, z nichž hned tři modely mají odejít a nahradit je jen jediný. Čistka se má týkat i podle nás spíše překvapivě úspěšné Z4.

Po sportovním voze sice touží pomalu každý, jen málokdo si ho ale nakonec koupí. Pro mladé bez závazků a přehnaných nároků na zavazadlový prostor jde povětšinou o příliš drahé zboží, pro rodiny s dětmi jsou to nepraktická auta. Dovolit si je tedy víceméně mohou jen lidé, kteří mají jak velkou garáž, tak naditou peněženku. Problémem pro výrobce je však skutečnost, že pokud se váš majetek počítá na miliony či dokonce miliardy, pak jednoduše nechcete obyčejné hovězí a neuspokojí vás ani bioprodukt. Místo toho vás „utáhne“ ten prodejce který vám nabídne wagyu.

Co to znamená v automobilovém světě? Pro vysvětlení se podívejte třeba do garáže takového Mannyho Khosbina. Najdete v ní hned několik Bugatti, stejně jako velké množství McLarenů, Porsche či Mercedesů SLR. Má však realitní magnát auta typu BMW Z4? To ani náhodou, lidi jako on mnichovský roadster jednoduše nemá šanci oslovit. Není to přitom jeho nekvalitami, nýbrž zkrátka tím, že vedle Bugatti nebo McLarenu takové auto nemá čím zaujmout.

Z4 tedy jinými slovy cílí na tu skupinu zákazníků, která je rok od roku menší. Projevuje se to logicky na prodejích, které sice nejsou mizivé, nicméně oslňující rovněž ne. Tedy hlavně na americkém trhu, kde bylo loni prodáno 2 367 vozů. To je prakticky stejné číslo jako v roce 2020 a jen lehce nižší než v roce 2019. Předchozí provedení ale prodejně násobně překonává a v Evropě je situace podobná - 8 až 10 tisíc vozů prodávaných v posledních třech letech rozhodně nejsou nízká čísla. Ovšem i tak začínají vzduchem létat informace o zklamání BMW.

Mnichovský roadster by na jejich základě měl v roce 2025 definitivně skončit, a to bez nástupce. BMW tyto spekulace nepotvrdilo, místo toho oficiálně uvedlo, že se k budoucím produktům nebude vyjadřovat. Ovšem pokud si uvědomíme, jakým směrem se svět posouvá, pak zde vlastně není příliš velká šance na záchranu. Pro Z4 je totiž Evropa, ovšem automobilové prostřední se na starém kontinentu vyvíjí směrem, který jistě nemusíme dlouho popisovat.

Je celkem jedno, jestli dojde k úplnému konci spalovacích motorů či jejich dalšímu omezování, výrobci již nějakou dobu upravují své nabídky a přesunují většinu rozpočtu směrem k elektrifikaci. Na výstřelky typu Z4 tak nemusí zbýt prostor, ostatně skončit má i současná řada 8 a s ní řada 4, ze sportovních kupé má zbýt v nabídce jen v této podobě se navrátivší řada 6. To by bylo vskutku rozsáhlé omezení nabídky.

Je tedy dost dobře možné, že Z4 už čeká jen facelift v roce 2023, než dvě léta na to z nabídky zcela zmizí. Jak tomu pak bude s Toyotou Supra, je otázka, nicméně skutečnost, že japonská automobilka zintenzivňuje své partnerství s Mazdou, naznačuje, že pokud dorazí nová generace, pak u toho již mnichovská technika nebude.

Současné provedení Z4 dorazilo v roce 2018 a nedá se říci, že by propadlo. BMW přesto nemá být spokojeno s prodeji a z nabídky jej s koncem této generace nadobro vyřadit. Foto: BMW

Zdroj: Motor.es

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.