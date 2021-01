Sportovní Opely se vrátí, ale v podobě, která bude karikaturou modelů, co známe před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Vzkříšení sportovní divize OPC je na první pohled vítanou, zprávou, než ale zjistíte, že půjde o docela jiná auta, než na jaká jsme zvyklý. Novinky už nemají dostat vyšší výkon.

Fiktivního českého génia Járu Cimrmana zná nejspíše každý. My si pro potřeby dnešního článku připomeneme jeho hru Záskok, respektive její úvodní seminář. V něm jsou zmíněny strasti Cimrmanovy divadelní družiny, pro kterou její principál začal upravovat díla zahraničních a bezpečně mrtvých autorů s nemalou svérází. Nad všechny vyčníval Shakespearův Hamlet bez Hamleta, kde se sice o dánském následníkovi trůnu soustavně mluví, ovšem za celou hru jej nikdo neuvidí. Což pochopitelně diváky, kteří přišli právě na Hamleta, zrovna nepotěší.

S podobnou strategií se nyní chystá přijít Opel. Britská divize této značky, tedy Vauxhall, oznámila, že se ze záhrobí vrátí označení VXR a kolegové z německého Auto Bildu říkají, že vzkříšeny budou i modely OPC. Za normálních okolností bychom z toho měli radost, po zjištění detailu je ale otázkou, zda se vůbec máme na co těšit. Všichni si totiž ještě velmi dobře pamatujeme, co všechno za oněmi třemi písmeny ještě v poměrně nedávné minulosti stálo, byly to skutečně schopné sportovní deriváty. Opel nicméně do budoucna chystá zcela odlišný přístup, který více než co jiného připomíná právě onoho Hamleta bez Hamleta.

Pes je zakopán v tom, že návrat modelů OPC bude spojen s elektrickým pohonem. Stephen Norman, současný provozní ředitel britské odnože a budoucí prodejní ředitel Opelu, má nicméně pocit, že 136 koní a 260 Nm točivého momentu, kterými disponují modely Mokka-e a Corsa-e, jsou dostačující. A proto OPC varianty těchto vozů vyšší výkon do vínku nedostanou. Místo toho se automobilka chce zaměřit na optimalizaci jejich brzd, podvozku a řízení.

Jakkoliv jsou úpravy tohoto druhu chvályhodné, zachování standardního výkonu lze brát jako hrubé nepochopení. Je totiž třeba si uvědomit, že lepší brzdy, podvozek či řízení ocení spíše než kdokoliv jiný hlavně největší automobiloví nadšenci, kteří v prvé řadě příliš nestojí o elektrická auta ani SUV. A pokud ano, pak jsou to ta výkonná. Se 136 koňmi ale o výkonném autě opravdu nelze mluvit, podobné stroje by byly jen karikaturou dřívějších OPC, však Astra mívala koní 280 a jela podle toho.

Je tak sice hezké, že Opel varianty OPC zabalí do slušivého a agresivněji stylizovaného bodykitu, to však mohl udělat i ve chvíli, kdy by je pustil do světa pod označením OPC Line. Slavná divize by tím nebyla kompromitována a značka by v případě zájmu mohla přijít s výkonnějšími vozy, u kterých by poté klidně mohlo dojít i na další úpravy. Takto ovšem dostanete onoho Hamleta bez Hamleta. Respektive si za výrazně vyšší peníz koupíte Opel OPC, který bude postrádat jednu z hlavních předností OPC nabízelo.

Naděje, že divize OPC zůstane věrna svým kořenům, pochopitelně existuje, dokud neuvidíme hotové auto. Pokud ale automobilka oficiálně hovoří o výše zmíněném, nezdá se být na místě si jiný než popsaný vývoj malovat.

Opelu Mokka-e se rozhodně nedá upřít sportovní vizáž. O to těžší to ovšem bude mít sportovní verze OPC, pokud opravdu dorazí bez vyššího výkonu. Foto: Opel



Přitom „ópécéčka” bývala skutečně schopná sportovní auta, jako třeba Astra OPC z roku 2012 v našem testu. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec