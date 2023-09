Standardní modely BMW M končí, marketing a hamižnost zas jednou vyhrály nad zdravým rozumem před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Co myslíte, že se lépe prodá? Prostě M3? Nebo spíš M3 Competition M xDrive 50 Jahre M Sonderedition? BMW zná odpověď a jedná v souladu s ní, zřejmě jí obětuje i trojici pedálů.

Svého času byla M3 skutečným a absolutním vrcholem trojkové řady od BMW. A pouze čas od času automobilka přišla s extrémními limitovanými edicemi jako CSL či GTS, které představovaly ještě o něco víc. V posledních letech však v Mnichově začínají zákazníky „dojit“, jak to jen jde. A slovíčka v tom hrají významnou roli.

Automobilka si dlouho vystačila s označeními jako 330i pro vysoko postavené verze standardních modelů, které bylo možné opatřit paketem M Sport, nad tím už byla jen M3. Pak ale přišly verze jako M340i coby polovičatá M a nad nimi se začala vrstvit i nabídka samotné M3. Standardní provedení se tak v prodeji vlastně ani moc nevidí, mít můžete i varianty Competition, Competition M xDrive (sic), CS a v případě odvozené M4 i CSL. Proč ne? Proč ne, máte pravdu, problém je ale v tom, že ani ono CSL není dostatečně výjimečné auto, není ani lehké, vše ostatní pak přináší relativně malé změny. Výchozí BMW M3, stejně jako jeho příbuzní, v důsledku toho přišlo o část lesku. A proto s ní v Bavorsku úplně skončí.

Zmíněné pochopitelně neznamená, že by se BMW rozhodlo otevřít ohradu a svou zlatonosnou krávu vypustit do světa. Právě naopak mnichovští za její vemeno hodlají tahat ještě intenzivněji než dosud. Padáka totiž dostává pouze ona základní verze, tedy v případě M3 zadokolka osazená manuálem, pohonem zadních kol a 480 koňmi. V nabídce ovšem zůstanou varianty Competition, Competition M xDrive a CS, z nichž první stojí o 107 900 Kč víc (2 519 400 Kč vs. 2 411 500 Kč), druhá o 230 100 Kč víc (2 641 600 Kč) a třetí dokonce o 1 553 500 Kč víc (3 965 000 Kč).

Lze pochopitelně dodat, že za více peněz dostáváte vyšší výkon, základ totiž disponuje 480 koňmi, zatímco Competition jich dostala o 30 a CS dokonce o 71 více. A poslední dvě verze mají pohon 4x4. Tato auta ale známe a drastické rozdíly mezi nimi nejsou. I kdyby ovšem byly, nic nenutí BMW jít tímto směrem - je na něm, jakou náplň dá označení M3, ze základu se klidně mohla stát 510koňová verze Competition bez onoho přídavku, cokoli takového. Vyhrál ale marketing, neboť dlouhá označení vypadají výjimečněji, a také hamižnost, protože se i kvůli tomu za ně dá účtovat víc. Však kdo by chtěl M3, když stačí připlatit 230 100 Kč a máte auto, jehož označení se celé pomalu ani nevejde do techničáku?

Vskutku zde tedy nemáme nic jiného než zdražování, jen zabalené do tak hloupého marketingu, až se chce člověku brečet i smát zároveň. Ve své podstatě totiž BMW neposílá základní M3 do důchodu, jen bude nově výchozí variantu nazývat Competition a účtovat si za ní více. A aby to bylo lépe ospravedlnitelné, varianty jako CS či CSL již nebudou občasné, ale daleko spíše regulérní součást nabídky, však BMW může udělat třeba CSLL a teprve začít s odlehčováním, které se CSL moc nedotklo, ač písmeno L nic jiného nedefinuje. Ceny se pak budou snadno blížit hranici 5 milionů korun, dříve nepředstavitelné sumě za skoro jakékoli BMW.

„Divize M představila variantu Competition, ze které se stal nový základ. Výchozí model se tedy bude muset pakovat resp. se tak už v podstatě stalo. Do budoucna tedy již nebude na výběr mezi základním provedením M a verzí M Competiton, vždy bude k mání už jen varianta Competition,“ uvedl ke změně šéf sportovní divize mnichovské automobilky Frank van Meel. Ten zároveň poukázal na skutečnost, že provedení M340 je již tak blízko k základní M3, že zákazníci trpět nebudou.

V tomto bodě je ale třeba důrazně souhlasit, M340i je úplně jiné auto, které se skutečnou M3 nemá pocitově společného skoro nic. M340i je jen o málo víc než dříve 335i a 340i s paketem M, už rozdíl v rozchodu je znát, stejně jako své dělá zadní pohon se samosvorem u M3 nebo celkově odlišné naladění. M340i je navíc standardně dodávána s pohonem všech kol a automatem, díky čemuž je rychlá (stovku zvládá za 4,4 sekundy, tedy jen o dvě desetiny pomaleji než M3 jakožto zadokolka s manuálem), ale jen v přímce v nízkých rychlostech. Pocit z jízdy je nesrovnatelný a chybějících 106 koní i ostřeji působící motor M3 dělají divy.

Celý posun pak - pokud BMW nenajde cestu, jak dostatečně draho nenabízet třeba M3 Competition Schaltgetriebe Sonderedition - může znamenat i to, co na první pohled zůstává skryto. Pokud vás po vyslovení Schaltgetriebe nenapadá nic jiného než převodovka, jste na správné adrese. Výchozí M3 je totiž jedinou verzí osazenou manuálem, ve všech ostatních případech (tedy jak u M340i, tak u CS nebo Competition) je použit automat. Trojice pedálů tak může u M3 dostat definitivního padáka, ostatně dopřát si ji nemůžete ani u základního BMW 318i. Posledním útočiště puristů by se tak stala menší M2.

M3 CS stojí o 1,55 milionu korun víc než výchozí sedan, přestože jde o prakticky tentýž vůz, rozdíly v konstrukci nejsou dramatické. Automobilka tak na této verzi daleko lépe vydělává stejně jako na variantách Competition nebo Competition M xDrive, a tak nakonec nepřekvapiví, že se základem nechce ztrácet čas. Je to ale vítězství hamižnosti a marketingu nad rozumem, základní M3 mohla reflektovat cokoli, to jen BMW cítí, že víc slov v označení víc prodává. Foto: BMW

Zdroj: Car Throttle

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.