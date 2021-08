Spása pro staromilce, do výroby se po dekádách vrací další legenda, alespoň zčásti před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Staromilcům vývoj automobilového světa na první pohled nepřeje, na ten druhý jim ale rostoucí zájem o starší vozy dopřává dříve nemyslitelné nabídky. Toyota ještě letos vrátí do výroby motory a další díly na Land Cruiser BJ40.

Nejsme sami, kdo je přesvědčen o tom, že většině moderních automobilů chybí duše. Jakkoliv to na první pohled nemusí být problém, neboť auta vždy budou kupovat převážné míře lidé, pro něž jsou pouze dopravními prostředky, ve skutečnosti nejde o zanedbatelnou záležitost. Je to podstatná část trhu plná loajálních zákazníků, kteří jsou ochotni platit za splnění svých představ více peněz, a to automobilky láká.

Tuto hozenou rukavici zvedají zejména asijské značky, které už nechtějí sledovat, jak právě na tomto vydělávají nezávislé firmy. Zpět do výroby začaly jedna po druhé zařazovat produkty související s dávno ukončenými modely. Kupříkladu u Toyoty si tak můžete pořídit nové díly na legendární kupátka 2000GT a Supru třetí a čtvrté generace, podobnou cestou se vydal i Nissan, Mazda, ale také koncern FCA sdružující řadu evropských i amerických značek.

Japonci jsou ale zkrátka dál, a tak nechtějí zůstat činní jen na poli sporťáků. Divize GR Heritage Parts proto oznámila, že do výroby vrátí i řadu komponentů na Land Cruiser BJ40. Tato off-roadová ikona přitom dorazila na trh již v roce 1960 a z výrobního programu ypadla až o 24 let později. Mimo to ovšem v Brazílii odstartovala i produkci tamní varianty zvané Bandeirante, která na montážních linkách vydržela dokonce až do roku 2001.

Ať tak či onak, pokaždé se jedná o letitý stroj. Na druhou stranu je však nesmírně robustní a dosavadní majitelé jej milují. Díky rozhodnutí Toyoty jej pak budou moci provozovat o dekády déle, neboť na výrobní linku se vrátí mnohé stěžejní komponenty. O které půjde, zatím není jasné, automobilka je ale zavázána řídit se opět požadavky zákazníků, kteří nejvíce stojí o motory, další díly hnacího ústrojí a výfukové systémy.

Kompletní seznam bude znám ještě letos, obnovená výroba pak bude zahájena zkraje příštího roku. Toyota tak ve výsledku bude pracovat na hned několika generacích najednou. Japonský výrobce nedávno odhalil zcela nové provedení J300, které pochopitelně již z montážních linek sjíždí. Totéž se ovšem týká i varianty J70, která poprvé dorazila již v roce 1984. Přesto se příští rok dočká modernizace, aby odpovídala hlavně přísnějším bezpečnostním předpisům.

Již z těchto kroků je ostatně zjevné, že spalovací motory se v roce 2030 rozhodně nestanou definitivní minulostí, jak si mnozí malují. Naopak se dá předpokládat, že životní cykly jednotlivých vozů se budou dále natahovat, protože zákazníky jednoduše nelze ignorovat a zákaz provozu benzinových a dieselových vozů by se rovnal politické sebevraždě.

Toyota Land Cruiser generace BJ40 ze silnic hned tak nezmizí, japonská automobilka obnovuje stěžejních komponentů. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Prokopec