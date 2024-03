Stellantis našel uplatnění pro svou osiřelou továrnu v Polsku, bude tam montovat levná čínská auta před 3 hodinami | Petr Prokopec

Je to vskutku pozoruhodné rozuzlení. Ačkoli sám Stellantis ovládá 14 automobilových značek, v továrně v Tychy rozjede produkci aut prakticky neznámé čínské firmy, kterou teprve loni částečně ovládl.

Letos v létě skončí v polském Tychy výroba prvního moderního Fiatu 500, který se poprvé dostal na trhu už v roce 2007. Důvodem ani po takové době není nezájem publika o stále šmrncovní italský vůz, ten naopak zůstává jedním z bestsellerů značky. Stojí za tím nová pravidla vymáhaná Evropskou unií, která od všech aut v prodeji vyžadují spoustu nových elektronických řešení. Koncern Stellantis dospěl k názoru, že přepracovat letitý hatchback by bylo nákladné, navíc v době rozhodnutí byla vkládána nemalá víra v jeho elektrického nástupce. Jenže ten po prodejní stránce selhal a kupuje ho pořád podstatně míň lidí než onu 17letou „stařenku”.

Fiat tak nakonec dospěl k názoru, že novou generaci nabídne i se spalovacím pohonem, ta se ale bude vyrábět v továrně Mirafiori v Turíně. A byť dosavadní Fiat 500 neskončí a mimo Evropu bude nadále k mání, jeho výrobu Stellantis přesune výroby ze zmiňovaného Tychy do Alžíru. Polská továrna tak osiří, neboť v ní končí i výroba Lancie Ypsilon třetí generace.

Výpovědi ale Stellantis rozdávat nebude, pro stále méně využívané montážní linky má totiž mít připravenou svéráznou náhradu, jak informuje agentura Reuters. Koncern totiž loni v říjnu koupil 21procentní podíl v čínské automobilce Leapmotor. Součástí dohody je přitom i prodej aut této značky mimo Říši středu. A právě tou se má zabývat osiřelý podnik.

V Tychy se tak má ještě letos na jaře začít montovat čínský elektrický hatchback T03. Zpočátku pak sice půjde pouze o seskládání několika modulů dovezených z Číny, ovšem i to již koncernu postačí, aby malý městský vůz Leapmotoru nabízel s puncem Made in Poland. Což znamená, že místo hrozby cel dorazí z Bruselu dotace. Vůz by pak měl stát méně než půl milionu korun, jakkoli na čínských zhruba 220 000 Kč lze zapomenout.

Otázkou je, co přesně za dané peníze dostanete. Z prozatím zveřejněných specifikací víme jen to, že 3 620 milimetrů dlouhý prcek má zvládnout 280 km na jedno nabití. Jde nicméně o normovaný dojezd, realita tak bude horší. K tomu se přidá nepřesvědčivá dynamika a 210 litrů v zavazadelníku. Za určité peníze to nemusí být špatná nabídka, ale obecně není nad čím žasnout.

Stellantis přesto do vozu vkládá nemalé naděje. Šéf koncernu Carlos Tavares dokonce naznačil, že značku Leapmotor by mohl uvést také v Americe. U toho T03 asi nebude, v zámoří by vzbudil leda posměch, aby to tak ale s touto novinkou nedopadlo i v Evropě. Za 220 tisíc Kč by byla zajímavá, už za 300 tisíc Kč se ale bude muset potýkat s konkurencí typu Dacia Sandero. A už vedle ní nemá vážně nemá jak okouzlit.

