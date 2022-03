Stellantis oznámil, že sází všechno na jednu kartu, horší chvíli si snad vybrat ani nemohl před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Stellantis

Pokud někdo doufal, že vpád Ruska na Ukrajinu otevře lidem oči a ukáže jim, že jsme začali v Evropě řešit už moc velké nesmysly a přestali vnímat skutečné problémy, pak kroky jako tento o ničem podobném nesvědčí.

Všechno zlé je pro něco dobré, říká se. A hledět tak lze i na konflikt na Ukrajině. Ten sám o sobě jistě není dobrý v ničem, Evropě a zejména Evropské unii ale dává unikátní příležitost uvědomit si skutečné priority a přestat řešit nesmysly, na které po dekádách blahobytu zbývalo až příliš mnoho času i peněz.

Nebudeme opakovat jiné, Pavel Vondráček před pár dny v rozhovoru pro magazín Reflex řekl: „Neoslabil Západ, ale my všichni, když jsme místo reálných nebezpečí řešili umělé, nadhodnocené problémy typu (ne)vhodných výroků Joanne Rowlingové, unisex záchodků, barvy pleti mouřenína na tyčince Kofila, práva sexuálních minorit, druhy kávy, překotnou elektromobilitu nebo Green Deal. Nedošlo nám, že řešení těchto problémů je luxus, který si může dopřát jen skutečně demokratická společnost, která je dostatečně chráněna svojí geografickou polohou nebo silnou a funkční armádou. Putin nás z této iluze probral.”

Probral, ale jak moc a na jak dlouho? Soudě podle kroků některých ne příliš a už vůbec ne na dlouho. Stejné věci se totiž i v době, kdy nikdo nemůže tušit, co aktuální situace přinese zítra nebo za několik týdnů, řeší dál. My se pochopitelně podržíme aut, neboť právě jejich světem měl dosud tak skloňovaný Green Deal zatřást. Politici a s nimi i výrobci aut začali spřádat plány na elektrifikaci veškeré dopravy, i když jde o řešení, které nikdy nevyhoví všem, je odmítáno většinou, je velmi drahé a není vůbec jasné, kde pro masu elektrických aut vzít dostatek „čisté” energie. Nesmysl to podle nás byl, je a dokud nedojde k němu technologickému průlomu, pak i bude. Jiní mohou mít odlišný názor, přinejmenším v tuto chvíli se ale zdá být naprosto bláznivé v takovém odhodlání setrvat. Stellantis to přesto dělá.

Tento automobilový koncern oznámil, že chce být v Evropě čistě elektrický nejpozději od roku 2030 a v případě některých svých součástí vsadit chce totiž na úplnou elektrifikaci ještě dříve. Značky Alfa Romeo, DS, Lancia a Maserati mají od roku 2025 představovat už jen ryze bateriové produkty. Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Opel a Peugeot pak s tímtéž počítají od roku 2026.

Koncern pak chce do roku 2030 představit hned 100 nových produktů, z nich 75 má mít ryze elektrické ústrojí. Díky tomu by Stellantis měl do konce dekády prodávat pět milionů bateriových aut ročně a koncern očekává, že se jeho obrat navýší oproti roku 2021 ze 152 miliard Eur na 300 miliard Eur (cca 3,88 a 7,65 bilionu korun). To je hlavní důvod, proč šéf Stellantisu Carlos Tavares novou strategii velebí a uvádí, že díky ní „se staneme mnohem větší firmou, než jakou jsme kdy byli“.

Rok 2030 je přitom jen jednou ze zastávek na cestě ke konečné stanici. Od roku 2038 chce totiž Stellantis prodávat jen elektromobily, a to nikoliv pouze v Evropě, ale naprosto všude. I proto se koncern již pochlubil zcela elektrickým Jeepem, který chce začít nabízet příští rok. Ve stejné době se pak objeví i elektrická dodávka Ram ProMaster, zatímco s rokem 2024 je pro změnu spojen elektrický pick-up Ram 1500. Ten má přitom zastínit konkurenční Ford F-150 Lightning.

Stellantis se kromě toho rozhodl, že zadost musí učinit také genderové vyváženosti. Během příštích let tak mají u koncernu zastávat minimálně 35 procent všech vedoucích rolí ženy. Suma sumárum se tak zdá, že prioritou se stávají normy, nikoli schopnosti. Či případně požadavky zákazníků, kteří jsou kvůli probíhajícímu zdražování energií k elektromobilům skeptičtější více než kdy dříve. Zvláště když většině již došlo, že s jejich pomocí klimatické potíže nevyřeší.

Nová strategie Dare Forward 2030 koncernu Stellantis není překvapivá per se, s podobnými ambicemi už přišli i jiní. Ale vytáhnout ji s takovou vážností 1. března, pár dnů po začátku konfliktu na Ukrajině, jehož následky jsou zcela nejasné a který může podobným záměrům zasadit smrtící ránu? A i kdyby ne, měl by nás probrat a připomenout nám skutečně důležité věci, jak je zmíněno výše? To nám přijde naprosto pošetilé a nepochopitelné.

Na druhou stranu, EU už několikrát dokázala, že impulsy k zamyšlení se a přehodnocení podobně pochybných záměrů ráda bere jako impulsy k dalšímu zrychlení posunu dříve zamýšleným směrem, ať to stojí cokoli. Inu, chytrému napověz, hloupého trkni. EU bude muset někdo „trknout” - doufáme jen, že to nebude Vladimir Putin.

Nová strategie koncernu Stellantis počítá s úplnou elektrifikací, jenž má v rámci celého světa proběhnout do roku 2038. Grafika: Stellantis



Aby došlo i k přesvědčení amerického publika, objeví se v příštím roce elektrický Jeep... Foto: Stellantis



… a ten přespříští můžeme očekávat příchod elektrického pick-upu značky Ram. Nejsou to nijak překvapivé plány, ale se vší vážností je představovat počátkem března roku 2022? Ilustrace: Stellantis

Zdroje: Stellantis, Reflex

