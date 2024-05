Stellantis si už naplno otevřel zadní vrátka, ke spalovacím autům se může vrátit kdykoli před 6 hodinami | Petr Prokopec

Italsko-americko-francouzský koncern pro elektromobily nikdy nehořel tak, jak se z některých záměrů mohlo zdát, zejména jeho šéf Carolos Tavares vždy zaujímal kritické postoje. Není tedy ve výsledku divu, že na jednu kartu vše nevsadil, může kdykoli otočit.

Elektrický pohon je tu déle než ten spalovací, prosazovat se nicméně začal až v posledních letech. Z části za tím stál pokrok v technice, daleko více však změny na automobilové mapě světa podnítili politici. Ti se totiž rozhodli, že benzinová a dieselová auta, stejně jako palivo do nich, zatíží dalšími daněmi a poplatky. Oproti tomu elektromobilita byla zvýhodněna pomocí dotací a řady jiných zvýhodnění. Díky tomu tak v řadě zemí není luxusem provozovat vůz s bateriovým pohonem, nýbrž právě s tím spalovacím. Někteří výrobci tak začali prohlašovat, že s druhým zmíněným skončí dokonce ještě dříve, než jim to někdo zakáže.

Koncern Stellantis mezi ně do značné míry patří, zejména plány některých značek byly velmi ambiciózní. V Evropě má být téměř veškerá nabídka ryze elektrická již od roku 2030, v případě Spojených států pak má bateriový pohon na konci dekády stát za polovinou registrací. Něčeho takového by Stellantis podle nás rozumně nedosáhl ani při zachování výše zmíněného, natož pak v momentě, kdy podpora elektromobility mizí.

Mnozí konkurenti již pochopili, že proti zdi se dlouho jít nedá, a proto své elektrické plány částečně odpískali - z amerických souputníků jde o Ford i General Motors. Místo toho nově obě automobilky kladou velký důraz na spalovací techniku s elektrickou asistencí, tedy hybridy, které zákazníky zásadně neomezují, pro automobilky nejsou drahé a nařízení o snižování spotřeby paliva či emisí CO2 (v obou případech jde o totéž, jen se tomu jinak říká) pomáhají plnit.

Není tedy divu, že ani Stellantis na svých dosavadních plánech fakticky netrvá, jak naposledy ukázala nová Lancia Ypsilon. A zadní vrátka si nyní otevřel naplno. Finanční ředitelka koncernu Natalie Knight totiž http://www.wardsauto.com/powertrain/stellantis-promises-ice-versions-bevs-where-theres-demand podle Wards Auto] uvedla, že platformy, které byly vyvinuty primárně pro elektrická vozidla, jsou dostatečně flexibilní na to, aby s nimi byl spojen i spalovací pohon. Pokud po něm tedy bude existovat poptávka, Stellantis ji uspokojí.

„Nechci ignorovat skutečnost, že hodláme zůstat zákazníkovi tak blízko, jak jen je to možné. Pokud tedy uvidíme příležitost u aut, která byla představena nejprve v elektrické formě, pak vše zvážíme,“ uvedla pro WardsAuto. Jak jsme už zmínili, něco takového se fakticky už děje, koneckonců pomalu všechny novinky koncernu z poslední doby nejprve dorazily s bateriovým pohonem, než vyfasovaly i ten spalovací, i když někdy původně neměly, čekat to má i nový Fiat 500. U později představených aut se totéž vesměs stalo a prodleva mezi debuty jednotlivých verzí se zkracuje. Zatímco loni či předloni šlo klidně o měsíce až roky, nyní se již pohybujeme v řádu pár týdnů.

Daný přístup člověka nutí k úvahám, co se stane ve chvíli, kdy většina lidí i v roce 2030 bude chtít spalovací a nikoli elektrický vůz. Skutečně se Stellantis podřídí poptávce, nebo bude zkoušet tlačit změnu na sílu? Na to momentálně nemá nikdo odpověď, ostatně do konce dekády nás čekají ještě několikeré klíčové volby. Již letos přitom může z Bílého domu a výhledově i z europarlamentu zaznít, že původně ohlášené již neplatí. Stellantisu to zjevně bude jedno, s koncepcí, na kterou vsadil, není na politické vůli závislý.

