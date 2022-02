Stellantis začal zaměstnancům rozesílat nabídky práce v jiných firmách, aby se jich co nejlevněji zbavil před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Peugeot

Počínající elektrická éra má skutečně bizarní projevy. Zatímco za normálních okolností firmy dělají první poslední, aby si udrželi zkušené zaměstnance, francouzsko-italsko-americký koncern rozesílá lidem třeba tipy, jak napsat poutavý životopis. Aby si o práci mohli zažádat jinde.

O tom, co také přinese tlak na rozmach elektrické mobility, se dávno nemluví jen v náznacích. Jedním z nevyhnutelných projevů bude rozsáhlé propouštění zaměstnanců, neboť elektromobily jsou ze své podstaty jednodušší vozy a jejich ceny přinesou nižší celkové prodeje. Lidí na jejich montáž zkrátka nebude třeba tolik a protože nepůjde o výsledek přirozeného vývoje ale shora nařízený krok, jsme přesvědčeni, že to nelze považovat za projev vyšší efektivity.

Automobilky už ale nebojují za to, aby se touto cestou nemusely vydat, a tak logicky pracují i na tom, jak se lidí výhledově co nejefektivněji zbavit. Problémem jsou pro ně hlavně odbory, které pro případ nuceného propouštění vyjednaly podmínky, jejichž dodržení ve výsledku nebude bolet jen zaměstnance, ale i automobilky. Pokud například musíte dát někomu na cestu roční nebo i dvouletý plat - to na západ od našich hranic není ve velkých firmách zrovna rarita - stojí vyhazov tisíců či desetitisíců lidí neskutečné peníze.

Výrobci tak budou hledat levnější cesty a Stellantis rozehrál vskutku pozoruhodnou šachovou partii. Tento koncern tvoří 14 různých značek, pro které pracuje po celém světě 300 tisíc lidí. Z toho 45 tisíc připadá na Francii, kde by přechodem na elektromobilitu mělo zaniknout 10 tisíc pozic. Stellantis proto již 1. února zahájil jednání s odbory, v jejichž centru je dvouletý plán počítající s dobrovolným odchodem 2 600 zaměstnanců. Snižování pracovního stavu by však podobným tempem mělo pokračovat do roku 2025, do kdy by se koncern mohl rozloučit s 8 tisíci lidmi.

Podstatné je v předchozím odstavci slovo „dobrovolné“, na to zkrátka nemusí dojít. Již dosud jen málokdo opouštěl práci ze své vlastní vůle, zvláště pokud jej bavila. Do budoucna ovšem situace bude ještě komplikovanější, neboť propouštět budou všechny automobilky, nejen Stellantis. Znamená to, že na trhu bude příliš mnoho lidí, kteří o podobnou pozici již nezavadí. Koncern proto počítá s tím, že s dobrovolnými odchody to nebude snadné a aby se vyvaroval vyhazovů, začal dělat opravdu zajímavé kroky.

Vedení totiž aktuálně zaměstnancům rozesílá e-maily s tipy na vzrušující novou práci, odkazy na pracovní veletrhy nebo jak napsat poutavý životopis. Jít o snahu motivovat dotyčné ke změně pozic v rámci Stellantisu, bylo by to celkem běžné, management ale chce, aby si dotyční našli práci jinde a firmu opustili. To jsou opravdu zvláštní kroky, který se navíc mají opakovat stále častěji - dokonce natolik, že je odbory již nazvaly obtěžujícími. „Není to dobrý způsob, jak motivovat lidi k tvrdé práci,“ uvedla Christine Virassamy, zástupce odborů CFDT.

Management byl proto již vyzván, aby s pochybnou praxí skoncoval. To se možná v tomto konkrétním případě i stane, s postupujícím časem ale bude tlak na redukci pracovních sil narůstat. A to nejen u automobilek, je tu také spousta subdodavatelů a dalších firem na automobilový průmysl přímo i nepřímo navázaný. Souběžně s tím se ovšem bude zvětšovat začarovaný kruh, neboť lidé, kteří nemají práci, o koupi nového vozu ani nepřemýšlí. Výrobcům se tedy bude také zmenšovat zákaznická skupina.

Budoucnost tedy rozhodně nebude růžová. A jakkoliv si to zastánci elektromobilů vysnili, nebude ani zelená. Osobní automobilová doprava má totiž na celkové emise CO2 jen minimální vliv. A čím méně spalovacích aut bude jezdit, tím méně se prodá pohonných hmot a tím méně státy vyberou na daních. Rázem tedy začnou dojít i „elektrické krávy“, pročež se i jejich provoz stane dražším. Má to celé nějaký rozumný smysl? Zatím ho stále nevidíme.

Koncern Stellantis již ohlásil velký přesun směrem k elektromobilitě. Potřebuje se proto zbavit velkého množství lidí a aby ho to vyšlo co nejlevněji, nabízí lidem práci jinde. Foto: Stellantis



Situace se týká zejména Francie, kde se vyrábí třeba Peugeot 308. Foto: Peugeot

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

