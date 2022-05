Elektromobily nejsou drahé jen na pořízení, studie ukázala, jak je zdražují i dva přehlížené problémy před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Elektromobily jsou dnes drahé a pro spoustu lidí přesto nepoužitelné. To druhé nemá řešení, to první se snaží zastřít různé dotace a jiné formy přerozdělování. Jenže to nejsou jediné finanční problémy, které je provází, další dva se projeví až později.

Před několika málo dny byl vyvrácen léta omílaný mýtus spojený s elektromobily. Dle jejich zastánců by totiž postupem času mělo docházet ke zlevňování těchto, neboť náklady na jejich vývoj a výrobu budou rozprostřeny do většího množství vozů. Za normální situace by tato myšlenka nebyla od věci, ovšem v případě bateriových aut neplatí stejná pravidla jako u těch spalovacích. Stěžejní měrou se totiž na jejich ceně podílí baterie. Jejich cenu pak určují hlavně vzácné kovy, který je nedostatek už teď. Zlevňování je tedy mimo hru, místo toho je s nejbližší budoucností spojeno jen zdražování.

Tohle se politici snaží zastřít dotacemi, tedy penězi všech, kteří si elektromobily nekupují. Problémy tím ale nekončí, neboť zaplacení kupní ceny neříká o celkových nákladech na vlastnictví nic. Když jste si stejně jako „Mr. Bean” koupili McLaren F1 coby jedno z nejdražších aut světa, mohli jste na tom stejně vydělat stovky milionů. Ani rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou ale není vše.

Drahý jednak začíná být i provoz z hlediska nákladů na elektrickou energii, ani to ale není vše. Špatné zprávy přichází rovněž od pojišťoven, které v závislosti na trhu odvozují výši pojistného od typu hnacího ústrojí, výkonu či ceny. A elektromobily opravdu nemají důvod být levnější - jsou drahé a výkonné, což logicky žene pojistky nahoru, pojišťovny ostatně musí brát v potaz částky oproštěné od jakýchkoli dotací či dalších finančních výhod.

Mimo to je pro pojišťovny podstatná statistika nehodovosti, která není k bateriovým vozům lichotivá. V důsledku toho tedy dochází ke změně strategie, jakou pojišťovny dosud uplatňovaly - aby zákazníky k elektromobilům nalákaly, byly ochotny pracovat s vyšší mírou rizika. S tím je ale dle studie nizozemského Geld.nl, která poměřovala náklady na provoz spalovacích a elektrických aut z dlouhodobější perspektivy, konec.

Dle Nizozemců zákazníci v průměru platí u bateriových vozů pojistné vyšší o 10 až 25 Eur (cca 250 až 620 Kč) měsíčně. Ročně je tak elektromobil může vůči spalovacím autům vyjít dráže až o 300 Eur (7 400 Kč). Alternativní pohon tak dostává další zásah na solar, není však jediný. Dalším problémem je propad hodnoty, který začíná odpovídat jak urychlenému vývoji, tak klesající kapacitě baterií a jí dané nižší životnosti takového. auta I když tedy na vstupu zaplatíte částky převyšující milion korun, na výstupu můžete počítat jen se statisíci - dostanete se tím do přesně opačné pozice než zmíněný Rowan Atkinson.

Opomenout nesmíme ani hmotnost elektrických aut, která je vyšší než u těch spalovacích. Negativně se totiž projevuje hlavně na rychlejším opotřebení pneumatik. To jsou všechno dnes do značné míry přehlížené problémy.

I když vám tedy politici v mnoha zemích odpustí třeba silniční daň či registrační poplatek spojený s přidělením značek, elektromobily skutečně již přestávají být výhodné v jakémkoliv ohledu. Děje se tak přitom ve chvíli, kdy jsou politiky značně zvýhodněné. Je tak otázkou, zda s reálnou cenou vůbec někoho zvládnou okouzlit.

Takový VW ID.4 u nás startuje na 1 315 900 Kč. Je tak více než jisté, že jeho pojistné nebude zrovna levné, musí se navíc potýkat v rychlou ztrátou hodnoty, oba faktory vlastnictví už tak drahého auta z dlouhodobé perspektivy dále zdražují. Foto: Volkswagen

Zdroj: Geld.nl

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.