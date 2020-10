Studie zjistila, kolik času zabere přečtení návodů k obsluze různých aut, některé jsou k nedočtení před 4 hodinami | Petr Prokopec

Harry Potter a Princ dvojí krve, nebo návod k obsluze Audi A3? Zdánlivě nesmyslné dilema není zase taková absurdita, přečtení obou těchto děl zabere podobný čas.

Výbava moderních automobilů se stále rozrůstá. A tak zatímco dříve jste v základu dostali v podstatě jen volant, sedadla a tachometr ukazující vaši rychlost, nyní je možné počítat s bezpočtem systémů starajících se jak o váš komfort, tak o vaši bezpečnost. Jelikož se ale z aut začínají vytrácet fyzická tlačítka, hledání té či oné funkce již není tak intuitivní jako kdysi. Místo toho musíte zabrousit do palubního menu, ve kterém se nezasvěcený ztrácí již při druhém kliknutí. A právě v té chvíli přichází ke slovu návody k obsluze či uživatelské příručky, chcete-li.

S nárůstem všemožných funkcí nicméně došlo také k rozšíření těchto příruček. Jejich pročtení tak již nezabere minuty, ale naopak dlouhé hodiny. Respektive půjde spíše o dny, neboť daná témata jsou stejně vzrušující jako pohled na zasychání barvy. Nedá se tedy předpokládat, že byste zvládli vše najednou, spíše si celé to utrpení budete dávkovat. Kvůli tomu se ovšem může stát, že aktivovat dané systémy zvládnete třeba až týden po pořízení vozu, zatímco při zachování tlačítek by šlo o sekundy.

Na toto téma se aktuálně zaměřila studie britské společnosti Bristol Street Motors, která prozkoumala uživatelské příručky třiceti nejpopulárnějších vozů v zemi. Přitom mimo jiné zjistila, že plně je pročetlo pouze 29 procent respondentů, zatímco 60 procent se jim raději vyhnulo velkým obloukem. Při jejich obsáhlosti se tomu nelze divit, neboť na pročtení příručky Audi A3 potřebujete 11 hodin a 45 minut. Tedy podobnou dobu jako na přečtení obsáhlého Harry Pottera a Prince dvojí krve.

Je vskutku otázkou, proč je příručka modelu A3 tak obsáhlá, když na pročtení návodu k Audi A4 potřebujete o čtyři hodiny méně. Jde přitom o vůz postavený o třídu výše, u kterého lze čekat daleko více technologií. Logicky byste tedy četbou příručky měli ztratit více času v tomto případě. Což ostatně více než dvojnásob platí o dalším koncernovém modelu, a sice Seatu Ibiza, na jehož návod potřebujete 10 hodin a 50 minut.

Studie pak navíc dodává, že průměrný Brit vlastní za svůj život osm vozidel. To ovšem znamená, že jejich pročtením by strávil 2 dny, 2 hodiny a 19 minut, tedy za předpokladu, že každá by zabrala průměrných 6 hodin a 17 minut. Přitom většinu systémů, o nichž pojednávají, běžný člověk ani nevyužívá. Nebo je dokonce ani nemá instalované, neboť návody jsou univerzální a vlastně i proto tak obsažné.

Je tak zcela pochopitelné, že pro většinu motoristů představují jen zbytečnou náplň schránky před spolujezdcem. Tito lidé totiž pro rady chodí na YouTube, internet, za přáteli či rodinou, místo aby si listovali v tlusté bichli, která je navíc v mnohých jazykových mutacích psána natolik otrockým překladem, že na pochopení daného systému tak jako tak budete potřebovat ještě další pomoc.

