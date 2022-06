Studie zjistila, že stará auta jsou méně škodlivá než nejnovější elektromobily, zaskočí to asi jen Brusel před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Na první pohled to může působit jako nesmysl, když se nad tím ale zamyslíte, zjistíte, že to naopak smysl dává. A bude to platit tím více, čím novějšími se ona stará auta budou stávat. Směr vytyčovaný Evropskou unií je zkrátka neuvěřitelně krátkozraký.

Elektromobily jsou jejich zastánci považovány za dokonale ekologické vozy. Že tomu tak zdaleka není, jsme si řekli již mnohokrát. Výroba bateriových aut je totiž pro životní prostředí mnohem větší zátěží, než je tomu u těch spalovacích. Aby tedy vykompenzovala obrovský emisní batoh, se kterým přichází za zákazníky, je třeba, aby najela velké množství kilometrů. Zároveň je také třeba, aby při tom čerpala jen skutečně „zelenou” elektřinu. To první se však daří jen výjimečně, to druhé je ještě komplikovanější.

Ve většině případů jsou to tedy majitelé elektrických aut, na které by mělo být nahlíženo jako na ničitele přírody. Jak ale nejspíše i ze své zkušenosti víte, realitou je pravý opak. Přičemž lidé v bateriových vozech se skrze prsty dívají hlavně na stará auta a jejich milovníky, u nichž je předpokládáno opravdu velké znečištění. Je to pochopitelné, neboť některé z těchto vozů vznikly v době, kdy o katalyzátorech, filtrech pevných částic či roztoku močoviny nikdo nic nevěděl, natož aby došlo na jejich implementaci pod kapotu.

I přes to všechno nicméně britská společnost Footman James, která se specializuje právě na pojištění klasických vozů, tvrdí, že tato auta jsou pro životní prostředí menší zátěží než elektromobily či moderní „benzíňáky“ a „nafťáky“. Stojí za tím jednak fakt, že byla dávno vyrobena a svou existencí už žádnou další zátěž nepředstavují. A pomáhá tomu i jejich omezené využívání, ročně s nimi totiž jejich majitelé mají najet v průměru jen nějakých 1 200 mil (1 931 km). To vede k odhadované roční produkci 563 kilogramů CO2. To může znít jako hodně, je to ale velmi, velmi málo.

Jen na výrobu průměrného moderního spalovacího vozu, jakým je třeba Volkswagen Golf, padne nemalých 6,8 tuny CO2. A pokud do dané rovnice zahneme elektromobil typu Polestar 2, pak se daná produkce zvedá dokonce na 26 tun CO2. Klasický vůz by tak mohl být při svém občasném používání v provozu více než 46 let, načež by jen vykompenzoval míru zátěže, jaká je spojena s výrobou bateriového auta. To by ovšem na pokrytí tak výrazného časového úseku potřebovalo dobrých pět paketů baterií, což by celkové emise CO2 jen zvedlo.

Lze pochopitelně souhlasit s tím, že dochází na porovnání nesrovnatelného, o to tu ale nejde. Berte to spíše jako reakci na snahy staré vozy zakazovat či jinak omezovat. I když nejde o exkluzivní Porsche, beztak je jejich majitelé používají zřídka - ani Škodu Favorit dnes nejde rozumně používat na ježdění desítek tisíc kilometrů za rok, natož pak cokoli staršího. Nutit tak majitele podobných vozů k přechodu na nové auto, natož pak elektrické, je minimálně pohledem ekologie naprostý nesmysl.

Nedá se navíc očekávat, že by tomu kdy mohlo být jinak. Výroba nových aut bude vzhledem k rostoucím nárokům na všechno spíše stále náročnější, naopak stará auta budou stále modernější a optikou libovolných vypouštěných škodlivin (ať už těch přímo škodlivých, jako třeba NOx, nebo těch nepřímo, jako CO2) méně problematická. Zatímco 20 let staré auto v roce 2005 byla Škoda 120, v roce 2025 to bude Octavia II. Jakási ekologická efektivita těchto aut je nesouměrná, mezi 90. léty a novým miléniem nastal v tomto ohledu obrovský zlom a zejména škodlivé emise mnoha aut se spalovacími motory jsou dnes téměř nulové. Jejich posun správným směrem tedy nebyl a není lineární - proběhl skokově a v současné době už na další velké zlepšení nelze pomýšlet.

Vskutku by tedy bylo žádoucí, aby zákonodárci začali brát v potaz emise pramenící z celého životního cyklu aut, nikoli pouze jednu ty části, které se jim zrovna hodí. Ovšem to je hrob, na kterém brečíme již tak dlouho, že je zcela podmáčený. Správa hřbitova ovšem nic nedělá. A pokud ano, pak jde v podstatě jen o snahu donutit všechny ostatní návštěvníky, aby způsobili záplavu všude.

Emisní stopa starých aut může být v rámci jednoho kilometru vyšší, než je tomu u moderních vozů. Ovšem s elektromobily je spojena ekologicky extrémně náročná výroba, kterou zejména zřídka jezdící starší vozy nikdy nemohou „emisně dohnat”. Proč tedy nařizovat jedno a zakazovat to druhé? Nedává to smysl. Ilustrační foto: Porsche

Zdroj: Footman James

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.