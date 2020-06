Subaru našlo způsob, jak zamezit řidičům bourat kvůli záměně pedálů brzdy a plynu před 2 hodinami | Petr Prokopec

Mladším lidem to může přijít komické, v případě těch starších je to ale jedna z nejčastějších příčin nehod vůbec. Výrobci se tak snaží těmto faux-pas zamezit a se svou trochou do mlýna přichází i Subaru.

Pokud patříte mezi dříve narozené a navíc vám v žilách místo krve koluje vysokooktanový benzín, pak nejspíše nemáte nejmenší problém se poměrně rychle zabydlet za volantem jakéhokoliv moderního vozu a ovládat jej tak, jak je třeba. Nicméně většina lidí vždy brala auto jako pouhý dopravní prostředek, který nemá sloužit k ničemu jinému než k přesunu z jednoho místa na druhé. Takoví i stále častěji sahají po automatických převodovkách, a tak mají k dispozici jen dva pedály. I to ale bývá někdy příliš a zejména v USA, kde jsou automaty nejrozšířenější, dochází u starších lidí k záměně jednoho pedálů za druhý se všemi představitelnými důsledky.

Výrobci se na tyto incidenty snažili reagovat, brzdový a plynový pedál jsou tak často výrazně odlišeny jak velikostí, designem či polohou. Ani to ale k eliminaci problému nestačilo, ostatně můžeme vzpomenout ne až tak dávný případy „nechtěné akcelerace” Toyot, z nichž většina byla nakonec způsobena výše popsaným fenoménem.

Takovým incidentům se nyní rozhodlo zabránit Subaru, které pomalu ale zcela jistě přebírá od Volva auru značky zaměřené na maximální bezpečnost. Japonci proto přichází se zařízením, které má následkům záměny pedálů zamezit. Systém přitom bude zpočátku dostupný pro modely XV a Impreza, přičemž automobilka se v prvé fázi hodlá zaměřit na vylepšení bezpečnosti již vyrobených aut. Zařízení si tedy mohou pořídit i stávající majitelé obou modelů, jenž jsou vybaveny paketem EyeSight.

Jak celý systém funguje? V podstatě stačí, abyste zařadili rychlost či zpátečku a následně se rozjeli. Při jízdě rychlostí do 10 km/h při jízdě vzad, senzory začnou sledovat, zda se v prostoru tři metry před nebo za vozem objeví překážka, ať už jiné auto, zeď, strom nebo třeba chodec. Pokud se tak stane a řidič nezachytí varování a bude i nadále drtit plynový pedál, elektronika zredukuje či zcela odpojí přívod paliva. Technologie EyeSight by se pak měla postarat i o spuštění autonomních brzd, jakkoliv v tomto ohledu bude vše záviset na okolnostech.

Jistě to tedy není řešení, které by zamezilo všem nepříjemnostem, podstatnou část následků ale může eliminovat. Subaru si v USA za systém účtuje 520 dolarů (cca 12 300 Kč), což není až tak vysoká suma, třebaže je otázkou, zda těm, kterým by se něco takového mohlo přihodit, přijde na místě do ní investovat byť jen korunu navíc. Lze už jen dodat, že prozatím mohou po této nabídce sáhnout zatím jen zákazníci v Japonsku, nicméně do Spojených států už má namířeno. A zřejmě není důvod si myslet, že by Evropa měla přijít zkrátka.

Nový systém Subaru je zatím určen pro modely Impreza...



...a XV. Dostat jej přitom mohou i již vyrobená a prodaná auta

Zdroj: Torque News

Petr Prokopec