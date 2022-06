Nový supersport mezi jachtami ohromuje rychlostí, konstrukcí i luxusem, žene ho 860 koní před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Say Carbon Yachts

Jachty a auta mívají dost společného tak nějak z podstaty, tady se ale skutečně bavíme o plujícím ekvivalentu supersportovního auta. Je fascinující v podstatě vším, čím je, německá firma za ním stojící jej vypiplala do posledního detailu.

Pokud jsme se od roku 1968 a vlastně i od roku 1948 něčemu naučili, pak hlavně tomu, že všemožné zákazy a restrikce ničemu neprospívají. Lidé si zkrátka vždy budou hledat cestičku ke svobodě, seberealizaci, zkrátka naplnění života podle svých představ. Nekonečná snaha je omezovat nikdy nemůže skončit úspěchem té které země, místo toho lze počítat spíše s občanskými nepokoji a ekonomickými problémy. A pokud do celého vztahu zatáhneme i dnes tak často skloňovanou elektromobilitu coby jeden z projevu snahy řídit neřiditelné, pak i se zhoršením životního prostředí, ačkoliv by dle politiků mělo dojít k pravému opaku.

Neznamená to, že by tržní kapitalismus byl ideálem bez chyb. Rozhodně ale vede k lepšímu stavu společnosti i ekonomiky než centrálně plánované hospodářství. Dává mimo jiné prostor inovacím, které jsou jedno z věcí, které posouvají společnost vpřed. Koneckonců si vezměte, jak by to asi dopadlo, kdyby v době, kdy lidé poprvé osedlali koně, bylo rozhodnuto, že žádný jiný způsob přepravy již nepotřebujeme. Nevznikly by tedy ani kočáry, ani parní stroje a ve finále ani automobily, ať už poháněné čímkoli.

Jednou z oblastí, která ještě není politiky tolik sešněrována, je lodní doprava. I zde je nicméně vyvíjen tlak na udržitelnost, ovšem spíše ze strany výrobců a prodejců. První totiž vědí, že nižší spotřeba a emise jim umožní dostat se před konkurenci. Druzí pak nejsou takoví, jak si o nich zákonodárci myslí. Politici totiž nejspíše vychází z přísloví „podle sebe soudím tebe“, a jelikož za nimi zůstává neskutečná spoušť, věří, že podobně se chovají i ostatní. Těm však ochrana přírody ani zdaleka není cizí.

Ve finále by nás tedy nemělo překvapovat, že u mnoha nových plavidel dochází k zásadnímu snižování uhlíkové stopy, aniž by výrobce někdo přitiskl ke zdi a mířil na ně nabitou zbraní. Příkladem za všechny budiž jachta Say 42 německé společnosti Say Carbon Yachts. Ta byla ohlášena již před pár lety, přičemž původně měl její výkon startovat na 700 koních. Nakonec je ale o 60 koní vyšší a vrcholit může na 860 koních. Spotřeba vůči běžným jachtám tohoto typu klesla o 50 procent.

Německá firma, kterou od roku 2015 ovládá Australan Karl Wagner, jenž je specialistou právě na karbon, sice konkrétní hodnoty neudává, nejspíše bychom jí ale měli věřit. Stojí za tím hojné použití uhlíkových vláken, které vedlo k poklesu hmotnosti. Plavidlo dlouhé 12,96 metru totiž v základní konfiguraci váží pouze 4,5 tuny, zatímco konkurence se klidně může dostat i na více než 13 tun. To je opravdu podstatný rozdíl, který vede jak k onomu snížení spotřeby, tak k oslnivé rychlosti.

Jachta Say 42 totiž dokáže vyvinout tempo 50 uzlů, což odpovídá 92,6 km/h. Tvůrci ji tak nepřekvapivě titulují supersportem moří, což má i další opodstatnění. Rychlými automobily totiž byla inspirována jak dvojice sportovních sedadel na palubě, tak přístrojová deska. A aby byl pobyt na palubě snesitelný při vysokých rychlostech či vlnách, popř. velmi komfortní při kotvení, má loď ve svých útrobách gyroskopický stabilizátor Seakeeper 2.

Novinka dokáže pobrat až 12 cestujících, ovšem jen na kratší vyjížďky. Pokud se ovšem na výlet vydáte pouze ve dvou, můžete počítat s kabinou v podpalubí, která disponuje dvěma křesly schopnými se proměnit na lůžko. Dále pak nechybí ani plně vybavená koupelna či minibar s chladničkou. Připlatit si kromě toho můžete i za nouzovou plátěnou střechu, stejně jako za okénka, ať již na bocích či v rámci paluby. I z postele tak budete moci koukat na hvězdy.

Zbývá už jen doplnit cenu, která startuje na 870 tisících Eur (cca 21,53 mil. Kč). To není zrovna málo, příští rok nicméně Němci zamíří do ještě vyšších sfér. Nabízet totiž budou nové provedení Say 52, které dostane do vínku dokonce hybridní ústrojí. V přístavech by se tedy jachta měla pohybovat jen na elektřinu, zatímco na moři přepřáhne na spalovací motory. Disponovat pak bude nejen honosnou kajutou pro majitele, ale také kuchyní.

Jachta Say 42 je důkazem, že emise lze snižovat i bez šíleného politického tlaku. Inspirována pak byla světem aut, s ohledem na až 93kilometrové tempo je pak nazývána supersportem moří. Foto: Say Carbon Yachts

Zdroj: Say Carbon Yachts

Petr Prokopec

