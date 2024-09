Tak to začíná: VW zrušil polovinu plánované výroby baterek v dceřiné firmě, v ní nemusí brát na zaměstnance velké ohledy včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Zdá se, že Němci skutečně nechtějí ztrácet čas a do nákladové části svého hospodaření říznou co nejdříve. Pro samotný VW jsou velké úspory ihned nerealizovatelné kvůli odborům, společnost má ale řadu dceřiných firem, ve kterých má volnější pole působnosti.

Soudní lidé dávno ví, že socialistické elektrické sny EU přinesou akorát problémy, i zkušení manažeři automobilek o tom mluvili už před mnoha lety. Pokud někomu nestačily vlastní znalosti, zkušenosti či pohledy jiných, mohou v tuto chvíli stále ještě v zárodku vidět, co to dělá s mocným koncernem VW. Dopady vší té uměle vyvolané neefektivity jsou zjevné a pro co? Ale vážně, pro co? Pro nic, pro nepodstatné množství prodaných aut, která od začátku skoro nikdo nechtěl, nechce a chtít nebude.

Tyto i další blížící se potíže by mohlo utnout jedno politické rozhodnutí, ale to stěží můžeme čekat. Uznat vlastní chybu a poučit se z ní, to se dnes v politice opravdu nenosí. Mohl by jim zamezit i návrat odvážných manažerů, jejichž schopnosti nekončí u pročítání plánů EU na dalších pět let, takoví by byli schopni s politiky sami bojovat. Ale k tomu se zjevně také neschyluje. Budeme tedy nejspíš svědky snahy dokázat, že to nějak půjde. A pokud to nepůjde hned, půjde to později. Prakticky všichni zainteresovaní nejspíš budou dál bojovat o to, aby mrtvý kůň ožil a dovezl firmu zpět k prosperitě, která královsky živila statisíce lidí.

Je fascinující, že zrovna zaměstnanci VW, alespoň ústy své vrchní odborářky, sami bojují za zachování elektrického směřování firmy, které jí už zcela nepochybně láme vaz. Budou to totiž oni, kteří to nejpozději příští rok odnesou ve velkém. Dříve rozsáhlé škrty v řadách zaměstnanců Volkswagenu nedovolí pravidla až před pár dny zrušených kolektivních dohod, pořád ale existují části firmy, kde mohou zaměstnanci okusit budoucnosti prakticky ihned.

VW Group je totiž ohromný moloch, který ovládá i řadu dceřiných společností, ve kterých tak velkorysé kolektivní smlouvy neexistují. Jednou z nich je firma PowerCo, která měla pro Volkswagen vyrábět baterie pro elektromobily. Ty se prodávají mizerně, a tak tolik baterií, kolik bylo plánováno, najednou není třeba., A tak nejsou třeba ani kapacity továren, které je měly produkovat, to je velmi přímočará ekonomická matematika.

Automobilka tedy už nyní počítá s okamžitým započetím úspor ve fabrice na baterie v Salzgitteru v Dolním Sasku, jak shrnují Elektroauto News. V Salzgitteru měly fungovat dvě výrobní linky, ta druhá ale bude zrušena. VW tomu tedy říká „odklad”, ale odboráři vědí, že to je jen malování reality na růžovo a ihned ostře reagují: „Představuje to jasné vyhlášení války zaměstnancům závodu a porušení dohod,” dští síru šéf podnikové rady Björn Harmening. V tomto případě ale víc opravdu nezmůže.

S lidmi, kteří na lince měli pracovat, už se prostě nepočítá. Podle podnikové rady ji VW jednoduše vypustil z plánů a přestala se objevovat v prezentací technického ředitele Thomase Schmalla. Přitom je linka s kapacitou 20 GWh (celá továrna 40 GWh) již z větší části dokončena a podle původních záměrů PowerCo měla předsériová výroba začít ještě letos, ta sériová příští rok. Nic takového se zřejmě nestane.

PowerCo jsme požádali o komentář a mluvčí uvedl odmítl konkrétní další plány komentovat. Uvedl však, že společnost pracuje v duchu „flexibilní expanze založené na potřebách”. Potřeba zjevně pominula, expanze tedy nebude, byť to si diplomatické vyjádření zástupce firmy poněkud dokreslujeme do obrysů, které zatím nemá. Ale zdají se být logické - firma dále provozuje továrny na baterie ve Valencii ve Španělsku a v Ontariu v Kanadě. Také tam mělo podle původních plánů dojít na rozšíření výroby, ke kterému nedojde.

Zaměstnanci to mohou brát jako první ochutnávku toho, co bude následovat - nespuštění linky bude znamenat zrušení tisíců pracovních míst, se kterými se ještě před pár týdny počítalo. Pokud pro samotný VW pracuje v Německu asi 120 tisíc lidí, z toho přibližně polovina přímo ve Wolfsburgu, razantnější škrty se budou muset dotknout ještě o řád vyššího počtu pracovníků.

Aktivity VW v Německu se ztenčí, to se nyní zdá být nevyhnutelné. A omezení aktivit PowerCo v Salzgitteru v Dolním Sasku se zdá být první ochutnávkou. Nemáme pocit, že by cokoli z toho bylo nutné, kdyby se VW dál hnal za uspokojováním přání zákazníků, což v posledních letech rozhodně nedělá. Foto: Volkswagen

Zdroje: Elektroauto News, PowerCo, Volkswagen

Petr Miler

