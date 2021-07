Český trh s ojetými auty se zbláznil, v některých ohledech ale Češi jdou proti proudu před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Extrémní nárůst cen, snižující se dostupnost aut a prakticky nulová šance na slevu na cokoli, to je teď vlastní i českému trhu s ojetinami. Ovšem některá specifika jsou nadále velmi česká, třeba přetrvávající dominance dieselů.

Trh s ojetými vozy jsme v poslední době mapovali zejména v souvislosti se zahraničím, když jsme ale včera zabrousili do USA, slíbili jsme i podrobnou analýzu dění v České republice. Tady je a s daty Cebie uvolněnými pro tisk je opravdu podrobná.

Pokud byste ovšem čekali něco extra neobvyklého, zklameme vás, výrazný odklon od situace ve zbytku světa se nekoná. Ojetá auta jsou v kursu, nabídka slábne a ceny míří vzhůru. Patrné je to i na dovozu, neboť červnu k nám bylo importováno jen 14 518 ojetin. To je sice ve srovnání s loňskem představuje o 21 procent více, oproti roku 2019 je však daný stav stále nižší o 6 procent. Důvodem už nejsou koronavirová omezení na hranicích, ale fakt, že výhodná koupě čehokoli v zahraničí je stále obtížnější, a tak se překupníci do zahraničí pro „nová” auta nehrnou.

Není to navíc jediný faktor. Jelikož je po ojetých vozech nemalá poptávka i za hranicemi, řada lidí kvalitnější auta raději vyveze, než aby je prodala zde, což českou nabídku dále omezuje. S rostoucími cenami navíc poklesl ruch u prodejců nových vozů a spíše než to lidé aktuálně druhá auta do rodin v bazarech. A stále více motoristů vůbec nemíní své vozy vůbec poslat za dalšími majiteli. Není tedy vlastně až tak překvapivé, že ve srovnání se zmíněným rokem 2019 nyní chybí na trhu zhruba pětina vozů. O zbytek se tedy lidé skutečně perou, což má logické následky - zatímco loni prodejci nabízeli často bezprecedentní slevy, letos na snížení ceny můžete zapomenout.

Průměrné ceny ojetin naopak rychle rostou, meziročně poskočily o vysokých 16 procent na zhruba 245 tisíc korun v průměru. Růst cen navíc ještě v červnu akceleroval a logicky se začaly zvyšovat i výkupní ceny. V tuto chvíli tedy není v dohledu reálná šance, že by se vývoj umoudřil, což dokládá i meziroční zkrácení průměrné doby prodeje ze 106 na 96 dní.

Průměrný nájezd ojetin meziročně kupodivu klesl ze 166 na 158 tisíc kilometrů, i když se průměrné stáří nabízených aut nezměnilo a nadále činí zhruba 9 let. Může to vést k myšlenkám na intenzivnější stáčení a nelze to vyloučit. Faktem ale také může být to, že oněch 8 tisíc km v průměru loni zkrátka nebylo najeto, protože většina lidí byla měsíce pomalu jen doma.

Potud je vývoj obvyklý, pár českých specifik se ale přece jen najde. Je fascinující, že i léta poté, co jinde ve světě začal zájem o nová i ojetá dieselová auta klesat a letos se v západních zemích pohybuje nejčastěji okolo nízkých desítek procent, jde v Česku u ojetin o jasně dominantní způsob pohonu. Na celkovém mixu tvoří 55procentní podíl, což je jen o 4 procentní body méně než před čtyřmi roky, kdy už byl očekáván první výrazný ústup ze slávy. Nedošlo k němu a zjevně k němu ani nedochází.

Podíl aut dovezených z Německa nicméně klesl z 21 na 19 procent, naopak se zvyšuje množství těch vozů, u nichž původ není vůbec zmíněn, kupce to prý zajímá stále méně a prodejci se tím leckdy nechtějí chlubit. Ať už je ale důvodem cokoli, výsledkem je další specifikum - podíl ojetin s českým původem na celém trhu poprvé za poslední dvě dekády klesl pod polovinu, meziročně z 51,1 na 47,7 procenta. Jsme tedy nyní opět zemí ojetin dovezených ze zahraničí.

Bestsellerem je stejně jako u nových vozů Škoda Octavia, v rámci barev pak lidé nejčastěji u ojetin sahají po šedých (20 %), černých (17 %) a bílých (16 %) autech. Tím nám ale zdroj informací vysychá podobně, jako začínají vysychat i ony autobazary. A skutečně nevidíme prostor pro to, že by v brzké době situace nabrala jiný spád. I tak ale platí, že pokud „nové ojeté auto” skutečně nepotřebujete, vyčkejte, tento stav nebude trvat věčně a spekulace na další růst cen jej budou ještě chvíli nafukovat za hranici udržitelné reality.

Ojetá Škoda Octavia je nadále hitem českých autobazarů, ceny ale míří nahoru a naděje na slevu je skoro nulová. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz



Pohled na některé aspekty aktuální situace na českém trhu s ojetými auty obrazem. Grafika: Cebia

Zdroj: Cebia

Petr Prokopec