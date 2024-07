Už i Porsche odpískalo své elektrické plány. Přechod prý „zabere roky”, o realitě rozhodnou zákazníci včera | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Zrovna o Porsche se říkalo, že by své elektrické plány naplnit mohlo, však neusilovalo o 100 procent a jeho bohatou klientelu jistě neodrazují ceny elektromobilů. Přesto už ani sama firma svým někdejším záměrům nevěří.

Prakticky pokaždé, když napíšeme něco o elektromobilech, začnou někteří politici, výrobci a zastánci elektrických aut stloukat kříže a připravovat hřeby s kladivo, aby nás ukřižovali. Přitom od počátku říkáme, že terčem naší kritiky nejsou bateriová auta jako taková, nemáme s nimi žádný problém. Proti srsti je nám jejich plošné nařizování, stejně jako zkreslování jejich skutečných schopností. Je sice pravdou, že za jistých okolností může elektromobil vést ke spáse planety, ovšem za trochu jiných jí naopak škodí. Už jen proto nemůže být tím jediným správným řešením.

Nejde tu však jen o ekologický aspekt věci. Elektromobily stále neumí zastat všechny úkoly, které dnes bereme za samozřejmé. I když disponují třeba bateriemi o kapacitě 100 kWh, ta je ekvivalentem asi 25litrové nádrže na naftu. Když pak do dané rovnice zasadíme ještě hmotnost pohybující se vysoko nad dvěma tunami, typicky velikost SUV a vysoké stovky koní výkonu, je evidentní, že použitelnost takového auta bude omezená. Být možné baterie za minut nabít, asi by to šlo, vydržet tyto baterky sloužit dekády, též by bylo lépe, ani jedno ale zdaleka neodráží současnou realitu.

Původně se zdálo, že problémy s naplněním svých odvážných vizí budou mít hlavně mainstreamové značky, neboť jsou to právě jejich zákazníci, již od svých aut vyžadují maximum užitné hodnoty za minimum peněz. Jenže poslední dobou začínají mít problémy i drahé značky, což je nakonec pochopitelné. I bohatí lidé potřebují auto s patřičným užitkem a své prostředky obvykle nezískali v loterii. Ani jim tedy nevoní omezená použitelnost a vysoká ztráta hodnoty. Jde-li pak o emotivní volby, ani na tomto poli elektrické vozy nebodují.

Odpovědí může být posun v technice, jenže zrovna v případě dojezdu dělají výrobci jen velmi drobné krůčky na dlouhé cestě. Ve finále je tak vlastně jedno, zda máte Taycan z loňského či letošního roku - pokud mu šlápnete na plynový pedál, stejně nezvládnete víc než desítky kilometrů, po nichž je třeba na dlouhé desítky minut vůz odstavit u dobíjecího stojanu. I proto Porsche u své elektrické prvotiny muselo snížit výrobní kvóty, zájem se totiž prudce propadá.

Automobilka z Zuffenhausenu tak nyní byla nucena přiznat, že „přesun k bateriovému pohonu potrvá déle, než jsme si před pěti lety mysleli” a nekonkrétně upřesněno „zabere roky”. V důsledku toho firma své někdejší závazky odpískala a k roku 2030 dál nevztahuje cíl prodávat 80 procent veškeré produkce ve formě elektromobilů, jak informuje Reuters. Nyní uvádí, že něco takového se stane jen za předpokladu, když si to zákazníci budou přát. Ti ale hlavně letos ukazují spíše pravý opak.

Němci tak dodávají, že „naše duální strategie je důležitější než kdy jindy“. I z toho důvodu by nás nepřekvapilo, kdyby si Porsche rozmyslelo své dosavadní kroky, podle nichž měl být úplný amen se spalovacím Macanem a oběma verzemi modelu 718. Bez jejich prodejů by totiž automobilka mohla u 80procentního podílu elektrických aut na odbytu skončit i tak, ovšem tím způsobem, že se propadne na zlomek svých současných prodejních čísel.

Teoreticky toho třeba nový základní Macan nabízí za 2 060 977 Kč poměrně hodně, omezená využitelnost a rychlý propad hodnoty ale nutí zákazníky říkat ne. A tak Porsche couvá od svých někdejších elektrických plánů. Foto: Porsche

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.