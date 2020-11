Škoda ukázala, jak vyvíjí svůj vlastní autopilot, jde na to jinak než všichni ostatní před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Cesta Škody je možná neobvyklá, podle nás také ale poněkud nesmyslná. Jakkoli má možná blíže reálnému nasazení, řeší jen minimum situací, a to ještě s řadou otazníků.

V současné automobilové éře výrobci závodí hned ve dvou disciplínách. A zatímco přitom dříve se pomalu každý snažil přijít s nejlepší akcelerací a nejvyšší maximální rychlostí, dnes tu máme snahy o elektrický pohon a plné autonomní řízení. V obou kláních nechybí ani Škoda, která se letos pochlubila novým modelem Enyaq iV. Ten sází pouze na elektřinu, stále však potřebuje člověka z masa a kostí, aby usedl za volant. Projekt „Follow the Vehicle“ však počítá i s jeho absencí, tedy svým způsobem.

Na novém řešení Škoda spolupracuje s Technickou univerzitou Vysoké školy báňské v Ostravě. Samotná myšlenka projektu je pak docela jednoduchá, nepočítá totiž s žádným řidičem, ale s jedním řidičem pro dva vozy. Jak už název projektu naznačuje, ten první, nadřízený dostane za volant člověka, který určuje všechny relevantní parametry jízdy, tedy rychlost, směr, trasu nebo cílovou destinaci. Druhý pak na základě bezdrátového přenosu dat v podstatě kopíruje vše od zatáčení po akceleraci či brzdění.

Před zahájením jízdy se oba vozy propojí pomocí digitálního kódu, přičemž následně sledují dopravní infrastrukturu a komunikují přes Car-to-X. Výměna dat pak probíhá prostřednictvím standardu pro automobilovou komunikaci ETSI iTS-G5 a mobilních sítí 4G/LTE a 5G. Auta navíc za pomoci senzorů, radarů a kamer sledují jak veškeré trojrozměrné objekty v okolí, tak i veškerý další provoz, a to v reálném čase. Platí to přitom jak pro vedoucí, tak pro sledující vůz.

Tvůrci momentálně v rámci vývoje používají dva modifikované exempláře plug-in hybridní Škody Superb iV, které testují v uzavřeném areálu univerzitního kampusu. Zní to zajímavě, podle nás ale tato cesta velký smysl nemá.

V prvé řadě je třeba si říci, že pokud má auto řídit samo, musí si s tím poradit zcela nezávisle, protože při cestě tam či onam nemůžete čekat, až stejným směrem pojede někdo další. Automobilka pak sice jmenuje rozumné případy, kdy lze takové řešení využít (od autopůjčoven po poskytovatele služeb převozu automobilů), to ale reprezentuje naprosto okrajové množství jízd.

K tomu je třeba dodat, že i samotná jízda v tandemu má svá úskalí. Tvůrci kupříkladu zmiňují, že vůz v závěsu dokáže ten před sebou sledovat ve vzdálenosti až deseti metrů. To je ovšem minimálně v rámci Česka prostor, do kterého vám může řada lidí takzvaně hodit myšku. Je poté otázkou, jak se konvoj bude chovat, když bude takto rozdělen. Stejně tak je třeba se ptát, co nastane ve chvíli, kdy se vůz bez řidiče zasekne na semaforech a ve spoustě dalších podobných případů, které mají velmi komplikované řešení.

Podle nás tato cesta velký smysl nedává - má okrajové využití a ještě s otazníky. My zůstáváme přesvědčeni, že autonomní jízda má být buď skutečně zcela autonomní, nebo lidsky řízená, jakýkoli kompromis nebude dělat dobrotu a tento není výjimkou.

Škoda pracuje autopilotu postaveném na kopírování jízdy auta před vámi. Velký smysl to podle nás nemá. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec