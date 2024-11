Tank budoucnosti od Hyundai má nově ve výbavě drony, které slouží jen jemu, sám ale jezdit nebude před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai Rotem

Idea stroje, který bude při zabíjení lidí alespoň chránit životní prostředí, zní dost svérázně, v myslích lidí Hyundai ale žije dál. V novém provedení toho jejich tank umí víc.

Letos v létě přišlo ukrajinské ministerstvo životního prostředí se studií, která odhadovala znečištění spojené s aktuálně probíhající válkou v zemi. Ta vypukla na konci února 2022, boje tedy trvají již přes dva roky. Během nich byly spotřebovány miliardy litrů paliva, stejně jako byl srovnán se zemí zhruba milion hektarů polí a lesů. K tomu je třeba připočíst také enormní množství cementu a oceli, jenž byly použity při budování hradeb. Ona studie tak uvádí, že dosavadní emisní účet za válku činí 175 milionů tun CO2, v což je započítána i obnova zničené země. Protože ale válka ještě neskončila, nakonec bude třeba počítat s větším množstvím emisí, než jaké by mělo na kontě třeba 90 milionů spalovacích aut za rok provozu.

Protože na Ukrajině zemřelo také mnoho lidí, může být výše zmíněné téma vnímáno jako poměrně necitlivé. V takové chvíli lze ale s poměrně nechápavým výrazem koukat na aktivity Hyundai, neboť Korejci již loni přišli s konceptem tanku budoucnosti. Ten do vínku dostal vodíkový pohon, aby maximálně zredukoval svou emisní stopu. Skutečně na tom ale vlastně záleží? Není něco takového podobnou absurditou, jako kdyby vrah dával své oběti na výběr, zda ji má udusit vlastnoručně anebo s pomocí provazu a stoličky?

Nechápejte nás špatně, jsme za jakoukoli ochranu životního prostředí, ale zároveň je třeba si říct, kdy něco takového dává smysl a kdy ne. Že by ale k modrému nebi a zelené trávě vedlo použití vojenské techniky osazené alternativním pohonem? Snad jen v takovém případě, že by došlo na vyhlazení prakticky veškerého lidstva, přičemž zbytek by přišel o přístup k technologiím a musel by se vrátit na stromy či do jeskyní. Jinak je ale vlastně každý bezemisní či nízkoemisní kilometr jízdy negativně kompenzován jediným výstřelem.

Tank zvaný K3 nebo také Main Battle Tank je dílem divize Hyundai Rotem. Před rokem Korejci mluvili o zcela autonomním provozu, letos však již naznačují, že k obsluze bude třeba tříčlenná lidská posádka. Další novinkou je možnost vypustit drony, které prozkoumají bojiště a nejspíš i budou střely ideálně navádět na cíl. Tank byl navíc nalakován speciální barvou, díky níž je pro většinu moderní techniky prakticky neviditelný.

Korejci počítají s tím, že zpočátku bude tank vedle palivových článků osazen i dieselovým pohonem, posléze by ale měl spoléhat pouze na vodík. Jak ale vše dopadne, je zatím ve hvězdách. Vývoj totiž nemá být ukončen dříve než v roce 2030, korejská armáda by si pak první kusy měla převzít o zhruba dekádu později. Protože je ale geopolitická situace stále vypjatější, není vlastně jisté, kdy se dočkáme alespoň pojízdného prototypu.

K3 neboli tank budoucnosti se poprvé ukázal již loni, letos Korejci přidali do placu pár novinek. Foto: Hyundai Rotem

Zdroj: Hyundai Rotem

Petr Prokopec

