Tavaresův konec zachránil další auto s obřími motory. U ledu mělo být už v roce 2021, nakonec ho koupíte i v roce 2025 dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Automobilky se probouzí ze zajetí dirigismu a konečně se začínají rozumně ptát samy sebe: Proč bychom měli končit s něčím, co se pořád dobře prodává? Platí to i pro Dodge a jeho Durango. To ve své třetí generaci loni slavilo prodejní rekord, hlavně díky motorům V8.

Letos přišel do kin remake kultovní české pohádky Pyšná princezna. Podle recenzí není vyloženě špatný, ze svého úhlu pohledu to ale zhodnotit nemohu, neboť jsem animovaný snímek neviděl a nijak po tom ani netoužím. V mé hlavě je totiž zapsán hlavně originál, a to třeba kvůli herci Stanislavu Neumannovi, který svým jedinečným hlasem pronáší jednu z kultovních hlášek českého filmu, a sice „odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil“.

Protože tato slova poprvé zazněla již v roce 1952, zjevně se dostala i přes oceán. A u automobilky Dodge si je nejspíše oblíbili natolik, že je mají vyražené na vratech každé továrny. Mnohem podstatnější ale je, že se jimi také řídí. Nakonec by nás tedy nemuselo překvapit, že SUV Durango bude k dispozici i příští rok, přičemž kromě základního šestiválce nebude v nabídce chybět ani 5,7litrový atmosférický nebo kompresorem přeplňovaný 6,2litrový osmiválec.

Pokud tápete, co je tak výjimečného na americkém SUV osazeném motorem HEMI V8, je třeba vzpomenout na to, že se píše konec roku 2024. Dodge přitom již v roce 2021 mluvil o tom, kterak má klientela vůbec poslední šanci si osmiválcové Durango koupit. Mimo jiné i proto, že třetí generace tohoto SUV byla představena již v roce 2011. Místo zastavení výroby tu ale máme stále nové a nové varianty recyklující dávno zaplacenou techniku.

Dodge navíc s vozem spojuje stále vyšší ceny, načež lze Durango přirovnat k dojné krávě, která tu s námi bude minimálně ještě příští rok. A vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby automobilka jeho životní cyklus natáhla klidně až do konce dekády, neboť na vedoucím postu koncernu Stellantis již nesedí odejitý Carlos Tavares. Najednou tedy není důvod posílat do důchodu auto, které firemní kasu plní způsobem, o jakém si elektrické modely mohou nechat jen zdát.

„Durango a motor Hemi tvoří výkonný pár, a Dodge bude pokračovat ve výrobě nejvýkonnějšího benzinového SUV planety i v kalendářním roce 2025,“ potvrdil danou skutečnost šéf značky Matt McAlear. My doplníme, že atmosférická jednotka produkuje 365 koní výkonu a 528 Nm točivého momentu, zatímco ta přeplňovaná je spojena se 720 koňmi a 874 Nm. Minulostí je nicméně 6,4litrová verze, která měla na kontě 482 koní a 637 Nm.

Jak jsme pak naznačili, pro Dodge jde o skutečně nadmíru výdělečnou záležitost, neboť zatímco se šestiválcem Durango startuje na 41 995 dolarech (tedy zhruba dvacet tisíc nad jedním milionem korun), v případě variant SRT Hellcat osazených výkonnějším V8 je třeba počítat s třikrát vyššími částkami. Přesto dealeři pomalu nestíhají sepisovat objednávky, ostatně nyní již třináct let staré SUV je momentálně nejprodávanějším modelem Dodge.

Povede ale tento úspěch a Tavaresův odchod k návratu osmiválce pod kapotu Chargeru? Naneštěstí nejspíš nikoli, jak rozebírá Jalopnik. Podle techniků Dodge se totiž jednotka pod kapotu nové generace nevejde. Zapotřebí by totiž byl mimo jiné posun přepážky oddělující motorový prostor od kabiny. Něco takového by si však vyžádalo jak vysoké dodatečné náklady, tak nové kolo nárazových testů. Přesto nikde není psáno, že se to nakonec nemůže stát.

A i kdyby ne, spoléhat se dá na tuningové firmy, že vezmou šestiválcovou verzi, která dorazí příští rok, a do jejích útrob Hemi V8 naroubují. Vršek motoru přitom nejspíše budou čouhat nad kapotu, což milovníci muscle cars uvítají s nezměrným nadšením. To pak bude vykompenzováno nemalými částkami, které dost možná vedení koncernu Stellantis přimějí ke změně názoru.

Dodge dnes osmiválcová Duranga prodává i za víc než 2,5 milionu korun za kus, tak proč by s nimi končil? Ani příští rok tyto verze z nabídky nezmizí. Foto: Dodge

Zdroj: Dodge

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.