Technický šéf Lamborghini říká, že čas elektrických sporťáků stále nepřišel, hybridy si ale rozmluvit nedá

S Italy se snadno shodneme na tom, že auta jako Revuelto či Temerario nemohou mít elektrický pohon, nedávala by smysl a nebyla by úspěšná. Fakt, že se i někdejší sázka na hybridní pohon jeví být dnešní optikou zbytečná, ale přiznat nemíní.

Snaha elektrifikovat všechna auta bez rozdílu je holá utopie, ostatně nesmyslem je v tuto chvíli už pokus elektrifikovat sportovní segment. Nejlépe to nakonec popsal Mate Rimac, kterého bude jen stěží někdo podezírat z toho, že by chtěl elektromobilům jakéhokoli typu škodit. Jen zůstává realistou a kromě klasických omezení daných akumulátory přiznává, že lidem, kteří supersporty kupují a utrácí za ně nemalé peníze, nejde pouze o rychlost v přímém směru. Zároveň touží také po působivém chování v zatáčkách i po správném zvukovém doprovodu, prostě po emocích, které elektrická auta nemají v repertoáru.

Místo nich jsou s nimi spojené značné limity, za kterým stojí - jak už padlo - jako vždy baterie. Ty jsou velké, těžké a poberou jen velmi malé množství energie, kterou je navíc třeba složitě a dlouze doplňovat. Chápat to začíná stále více lidí, přičemž jeden překvapivý hlas přichází i z koncernu Volkswagen. Tedy z prostředí, kde ještě nedávno byla jakákoli negativní poznámka k prosazované elektrické budoucnosti v lepším případě odměněna vymytím mozku.

„V současné době není ten správný čas na elektromobilitu, minimálně ne v supersportovním segmentu,“ sdělil kolegům z Motor1 technický šéf Lamborghini Rouven Mohr. Ten uvedl, že i kdyby značka ze Sant'Agata Bolognese na takové auto připíchla svůj znak, úspěšná by nebyla. „Ostatně na trhu vidíte řadu takových aut, která selhala,“ dodává jistě i v narážce na zmíněný Rimac.

Italové se tak tváří šťastně, že před pár léty vsadili na hybridy a ne na elektromobily, ale ruku na srdce - i to bylo dnešní optikou zbytečné a obchodně neoptimální. Jistě, po bitvě je každý generál a někdejší sázka Lamba na tuto cestu může být dnes některými vnímána jako odvážná. Ne však námi, novému Temerariu hybridní pohon nepřidává nic pozitivního a před léty se jevilo úplně stejně. Byla to zas jednou jen sázka na regulace, ne na technickou racionalitu či zákaznické preference - přiznat to s tím, že to už nejde změnit a automobilka je ráda aspoň za to, jak se věci mají dnes, by bylo jen čestné.

Přes výše uvedené ale elektrické Lamborghini bude, ze stále stejných důvodů. V roce 2028 má dorazit ryzí elektromobil, který ovšem nebude ryzím supersportem, jak ostatně předznamenal loňský koncept Lanzador. Místo toho půjde o sportovně laděné granturismo, které bude mít blízko k SUV a uvnitř nabídne kromě plnohodnotných předních i dvě nouzová zadní sedadla. Dle Mohra pak bude mít „jistou míru hrubiánství a vzrušení“, aby šlo o plnohodnotné Lamborghini, které bude vyčnívat z davu.

„Můžete si být jisti tím, že u našeho prvního elektromobilu budeme velmi pečlivě hlídat firemní DNA. Nechceme přivést na svě další běžné elektrické auto, které nabídne jeden megawatt výkonu. S něčím takovým nepočítejte. Je zapotřebí jisté odlišení,“ dodává Mohr. Čím by ale Lamborghini s bateriovým pohonem mohlo uchvátit publikum natolik, aby se za jeho volantem bavilo podobně jako u spalovacích aut, už bohužel neupřesňuje.

Co ale od Italů nemáme čekat, to je simulované řazení ve stylu Hyundai Ioniq 5 N. Jakkoli totiž pro Korejce má technický šéf italské značky jen respekt a uznání, dle jeho názoru něco takového k Lamborghini nejde. „Musíme zajít dál. Snaha napodobit spalovací motor je pravděpodobně tou správnou cestou. Musíme ale také přesvědčit zákazníky, že elektromobil jim dodá zážitky, které ve spalovacím světě nezažijí,“ upřesňuje.

Něco takového se ale dnes zdá být nemožné, přičemž lze pochybovat o tom, že příští čtyři roky se cokoli změní. Nicméně pokud Lamborghini skutečně zamíří kamkoli jinam než do supersportovního segmentu, nebude na ramenou Italů ležet takový tlak. Na druhou stranu, i tak si klientela onen faktor vzrušení nebude moci užívat tak dlouho jako třeba u hybridního SUV Urus. Uvidíme tedy v roce 2028, jak se vše vyvrbí.

Lanzador vypadá jako Lamborghini vlastně i víc než Temerario, které si přitom spalovací techniku ponechalo. Jenže je otázkou, jak jej klientela přijme bez patřičně hlučného ústrojí. Byť u SUV to fungovat může, jak ukazuje takový Urus, který není dramaticky odlišný od Audi RS Q8 a prodává se velmi dobře. Foto: Lamborghini

