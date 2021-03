Technik odhalil detaily nového pohonu aut, který má oddálit nástup elektromobilů před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Zatímco některé automobilky počítají už jen s úplným koncem spalovacích motorů a jejich nahrazením těmi elektrickými, jiné pracují na tom, aby se to nestalo. Nissan překvapivě patří mezi ně.

Automobilový svět se evidentně začíná štěpit vedví. Zatímco jeden tábor hodlá zcela přesedlat na elektrický pohon a zapomenout na jakákoli jiná řešení, druhý vše na jednu kartu sázet nehodlá. Zajímavé přitom je, že právě do tohoto tábora patří značky, které jsou brány za lídry v oblasti vývoje elektrifikovaných aut. Porsche bojuje za zachování spalovacích motorů, i když vyrábí nejlepší elektromobil, Toyota odmítá zákazy prodeje konvenčních aut, i když prodává nejvíc hybridů na světě. A za pestrost kope i Nissan, který léta vyšlapával cestičku elektrickým autům svým Leafem.

Další z japonských automobilek nicméně nechce jít ani cestou hybridizace, ani klasických spalovacích motorů, místo toho klade důraz na specifické řešení jménem e-Power. V jejím středobodu je spalovací motor, který ovšem není propojen s koly, místo toho slouží jako generátor elektřiny pro lithium-iontové baterie. Z nich je pak napájen velký elektromotor roztáčející jednu či dvě nápravy. Dle Nissanu tak bylo dosaženo jen samých pozitiv, neboť zákazníci mohou počítat s čistým pohonem, aniž by je trápil omezený dojezd.

„Technologie e-Power vypadá jako jednoduchý systém, který je velmi snadné vyvinout. Ve skutečnosti je tomu ovšem právě naopak. Musíte do ideální rovnováhy dostat jak spotřebu elektřiny, tak její generování, zajistit, že spalovací jednotka bude aktivována v tu pravou chvíli a kapacita baterií odpovídá typu daného vozu. Abychom tedy dosáhli naprosté zákaznické spokojenosti, je třeba odvést spoustu práce při vývoji,“ říká k tématu Naoki Nakada, který měl benzin-elektrické ústrojí na starosti.

Nakada byl přitom pro daný úkol možná tím nejlepším kandidátem vůbec. Jde totiž o jednoho z nejznámějších motorářů Nissanu, který zanechal svůj otisk zejména na přeplňovaném 3,8litrovém šestiválci VR38DETT pohánějícím GT-R generace R35. Kromě toho ovšem hrál klíčovou roli i při vývoji elektrického agregátu, který zamířil pod kapotu zmíněného Leafu první generace. Ten byl přitom jedním z vůbec prvních masově prodávaných elektromobilů na světě a dodnes patří mezi žádané.

„Když jsme vyvíjeli GT-R, nešli jsme pouze po rychlosti, podstatné bylo i to, aby majitelé i během zrychlení cítili uspokojení,“ vzpomíná Nakada a poukazuje na to, že jen v málokterém konkurenčním voze zažijí lidé podobnou akceleraci jako právě v japonském sporťáku. Poněkud překvapivě byl ovšem toto v podstatě stejný přístup, jaký byl zachován i při vývoji jednotky Leafu. „Elektromobil od Nissanu totiž nemá být jen ohleduplný k přírodě, ale musí být rovněž zábavné jej řídit.“

Japonci přitom iniciativu e-Power odstartovali na domácím trhu již v roce 2016 a od té doby prodali půl milionu aut kombinujících spalovací jednotku jako generátor a elektromotor. Nyní s ní míří do celého světa, přičemž Nakada dodává, že se tak má stát „co nejrychleji a systém by měl zamířit k co nejvíce lidem“. Zda to tak ale dopadne, je otázkou - ePower může stejně tak oslovit všechny, jako nezaujmout ani milovníky elektromobility, ani nadšence do spalovacích jednotek.

Naoki Nakada se v minulosti podepsal pod motor Nissanu GT-R i elektrickou jednotku modelu Leaf. Nyní v podstatě zkombinoval oba rozdílné světy do jednoho, pod názvem e-Power tak značka bude na světové trhy hrnout vozy osazené spalovacím ústrojím suplujícím generátor. Pohon však bude zajišťovat elektromotor. Foto: Nissan

Zdroj: Nissan

