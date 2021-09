Zákazníci Tesly musí podepsat, že neumožní říkat pravdu o fungování jejích systémů před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jeden z majitelů Tesly nedávno prozradil, proč z internetu mizí videa zachycující selhaní aut značky a magazín Vice nyní zjistil víc. Zákazníci překrucují pravdu nejen z vlastní snahy prospět značce, ale pod hrozbou sankcí.

Už mnohokrát se mluvilo o tom, že Tesla se svými klienty více než automobilku a její zákazníky připomíná jakousi sektu, která rozlišuje lidi na dobré a zlé pouze podle toho, zda jí zrovna fandí či nikoli. Aby si firma byla jistá, že těch prvních bude co nejvíce a těch druhých co nejméně, jedny všemožně odměňuje. A druhé srovnatelným způsobem omezuje, ne-li přímo trestá.

Že to není jen dojem, nedávno naivně prozradil jeden z majitelů, který na internetu vysvětloval, proč ze svého videa zachycujícího selhání tzv. Plného autonomního řízení (Full Self-Driving, dále jen FSD) uprostřed města vystřihl inkriminovanou scénu. Jeho slova jsme tehdy chápali tak, že si to automobilka přeje a vynucuje si to nanejvýš obchodním tlakem, jenže je to jinak. Ona si to vynucuje právně.

Aby si Tesla posichrovala, že zákazníci o ní budou mluvit pouze v dobrém, nechává jim při aktivaci FSD podepsat právně závazný dokument, který jim opak znemožňuje pod hrozbou sankcí. S tímto odhalením přišel americký magazín Vice, dle nějž firma nechala podepsat důvěrný dodatek každému, komu zpřístupnila technologii FSD. Tzv. NDA (non-disclosure agreement) zákazníkům zakazuje mluvit s tiskem či jeho zástupcům poskytnout svezení s aktivovaným systémem. Stejně tak jsou upraveny i mediální výstupy, které v podstatě musí být jen a pouze pozitivní. Značka se prý takto chce chránit „před lidmi, kteří chtějí, aby Tesla selhala“.

Je pochopitelné, proč firma bojuje o svůj mediální obraz, to dělá každá firma. Je ale bláznivé, po jakých prostředcích sahá, toto jsme v automobilovém světě nikdy nezažili. Přijde nám to skutečně ujeté, zákazníci ale na její požadavky přistupují - buď nevědomky potvrdí NDA, aniž by ji četli, nebo chtějí mít co publikovat na Youtube se všemi benefity, které s tím souvisí. O ty by ovšem spolu s pravdou přišli, stejně jako o brzký přístup k dalším technologiím Tesly, a tedy k dalším výhodám.

Co je nicméně dobré pro značku a její příznivce, není dobré pro zbytek světa. V tomto ohledu ostatně stále více expertů poukazuje na problematické autonomní technologie značky a volá po zásahu úřadů. Ty mají systém FSD přesunout z kategorie SAE2 na úroveň SAE4, což by pro značku nutnost žádat o povolení k testování na veřejných silnicích, ne si se systémem, který si současně hraje na víc i na míň dělat, co uzná za vhodné.

Přesně tomu se nicméně automobilka brání, jakkoliv Elon Musk soustavně mluví o tom, že „vůz je schopen jet sám“. Pokud by totiž FSD vystoupalo na úroveň SAE4, Tesla by rázem čelila žalobám při jakémkoli pochybení. Takto systémy prezentuje jako podpůrné, což neznamená žádný limit pro jejich použití na silnici, kasá se uměle vytvořeným pozitivním obrazem a ve skutečnosti si dělá z nás všech pokusné králíky při vývoji něčeho, co se tváří, že auto samo řídí, ve skutečnosti to ale nic takového nesvede.

A není to jediná kontroverzní záležitost, v níž je teď Tesla namočena. Velmi podivně si počíná i v nedávno zmiňovaném případu čínského zákazníka Hana Chao, kterému vědomě prodala šmejd v podobě špatně opraveného Modelu S. Za problémy, které následně s vozem Han Chao měl, odmítla nést odpovědnost, soud už ji ale pravomocně uznal vinným z podvodu a nařídil kupci zaplatit odškodné ve výši 379 700 yuanů (cca 1 272 000 Kč) za špatný stav vozu. A k tomu přihodit trojnásobek této sumy, tedy 1 139 100 CNY (asi 3 817 000 Kč) za podvodné jednání.

Celý případ tím ale skončil jen částečně, neboť Tesla nyní žaluje svého zákazníka (!), kterého dle soudu podvedla (!) kvůli tomu, že jí zveřejněním informací o jejím vlastní podvodu (!) pomlouvá a způsobuje jí tak škodu. Což je vskutku absurdní, neboť pomluvou se snad rozumí zveřejňování nepravdivých hanlivých informací - zákazník zde zveřejnil informace o případu, v němž mu zapravdu dal soud. A klient firmy by jistě nic takového neudělal, kdyby Tesla nepodváděla a místo řešení problému nedělala vše proto, aby své podvodné jednání utajila.

To ale nyní dělá dál, když místo sebekritičnosti požaduje po svém zákazníkovi, aby stáhl z internetu veškeré dokumenty poukazující na její podvodné jednání, omluvil se a ještě zaplatil více jak 5 milionů juanů (asi 16,9 milionu Kč) odškodného. To je opravdu nehorázné v případě, ve kterém byla Tesla pravomocně uznána dvěma soudními instancemi z podvodu. Han Chao proto říká, že se nenechá zastrašit a nic z toho, co po něm Tesla chce, neudělá.

Plné autonomní řízení Tesly sice plným autonomním řízením není, automobilka ale dělá vše proto, aby tak vypadalo. Zákazníci značky jej tak mohou použít jen po potvrzení dokumentu, který jim pod hrozbou sankcí zakazuje o fungování systému informovat negativně. Foto: Tesla

Zdroj: Vice, Pandaily, Jurist

