Tesla má skutečně problém prodávat. Přichází s dalšími slevami, zásoby neprodaných aut raketově rostou před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toru Hanai, Bloomberg

Přímé snížení prodejních cen bylo zjevně jen prvním náznakem potíží. I když se Elon Musk nedávno dušoval, že automobilka nadále nemá problém prodat všechno, co vyrobí, očividně to není pravda.

Čínský trh je pro Teslu mimořádně důležitý a dění na něm nejlépe ukazuje, jak se firmě vede. Bez této země by si automobilka mohla škrtnout více jak polovinu prodejů a podobně by byla zasažena i výroba. Evropská Gigafactory je zatím spíše osinou v pozadí než ziskovým podnikem, objednávky ze starého kontinentu tak vykrývá hlavně závod v Šanghaji. Tesla se přitom stala vůbec prvním výrobcem, který získal povolení k výrobě aut, aniž by musel uzavřít partnerství s některou z tamních značek. Tím více vstřícnosti směrem k Číně ovšem musel Elon Musk projevit.

I když ale celá Tesla nastavila čínskému lidu svou přívětivější tvář a neváhá uznat reklamace, jimž by se ve zbytku světa vysmála, zájem o její vozy za velkou zdí začíná klesat. V říjnu bylo totiž na největším trhu světa prodáno 556 tisíc elektrických a plug-in hybridních aut, všem více než třetina připadla na automobilku BYD. Tesla pak má na svém kontě 71 704 aut, ovšem z toho hned 54 504 bylo určeno na vývoz. Jakkoliv si tedy značka oproti loňsku polepšila, a to o 31,8 procenta, zbytek trhu - a především pak BYD - rostl ještě více.

Automobilka aktuálně uvádí, že v říjnu se zaměřila především na export. Tomu se však ve světle dalších kroků jen těžko věří. Jednak nesmíme totiž zapomínat, že Čína je vůbec jediným trhem, kde Tesla letos přistoupila ke zlevňování svých aut, zatímco jinde je zdražuje pomalu každý měsíc. Následně pak nebyl prodloužen pronájem jejího největšího showroomu v prestižním nákupním centru Parkview Green, neboť značka se kvůli úspoře nákladů přesunula do levnějšího obchoďáku Raffles City.

Je tedy zjevné, že Tesla má problém prodávat, o čemž svědčí i další čerstvá data vykreslující rozdíl mezi výrobou a veškerými prodeji spojenými opět s čínskou továrnou značky. Zatímco během předchozího roku se pohybovala kolem nuly, což skutečně svědčilo o zájmu o všechna vyrobená auta, po třetím kvartálu se Tesly musí potýkat s přebytkem 16 002 neprodaných vozů.

Proto Tesla zlevnila, proto také přistoupila k dalšímu kroku obdobného ražení - slevám na pojištění. A podporu stupňuje. Ze 7 000 CNY (cca 23 450 Kč), které se vztahovaly na všechny vozy objednané v průběhu října, se v listopadu stalo dokonce na 8 000 CNY (26 750 Kč). Znovu musíme říci, že něco takového nebudete dělat, pokud nemáte problém prodávat.

Vše pak podtrhuje podmínka s spojená s tímto zvýhodněním - slevu na pojištění dostanou jen lidé, kteří si koupí skladové vozy. Tedy jeden z oněch 16 002 vozů? Vypadá to tak. Termín „skladový vůz ”přitom Tesla dosud okro neměla ve slovníku, u automobilky prakticky od jejího zrodu převažovala poptávka nad nabídkou. Momentálně nicméně značka zřetelně vyrábí více aut, než kolik jich dokáže prodat.

Takový stav by mohl vést k dalšímu poklesu ceny akcií, které jsou letos dole skoro už o 56 procent. I tak jsou ale pořád vysoko, tržní kapitalizace firmy ve výši 556 miliard dolarů je pořád absurdní. Další pokles tedy lze očekávat, nyní k němu Tesla s Muskem dávají i dost důvodů.

Tesla v říjnu v Číně prodala 71 704 aut, z čehož 41 488 kusů připadá na Model Y. Hned 76 procent veškeré produkce šlo nicméně na export, už po třetím kvartálu pak firmě zůstávalo na skladě přes 16 tisíc aut. O Tesly už zjevně není takový zájem jako dřív. Foto: Tesla

Zdroje: Electrek, Reuters, Bloomberg

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.