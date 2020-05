Nová Tesla Model Y je ohňostroj kvalitativní marnosti, majitelé ukázali její další vady před 5 hodinami | Petr Prokopec

Čekat od nového auta se sedmimístnou cenovkou kvalitu jistě není neoprávněné, v případě nejnovější Tesly to ale zjevně není na místě. Nepřesné spáry karoserie, nefunkční prvky, odchlipující se části interiéru či mizerný lak jsou norma.

Pokud toužíte po novém voze a máte rozpočet 70 tisíc dolarů, tedy přibližně 1,75 milionu korun, pak jsou vaše možnosti poměrně široké. Dopřát si můžete pomalu jakýkoliv hatchback, stejně jako sedan nebo kombík. A mimo váš dosah nejsou ani SUV, dokonce i ta elektrická, třeba nová Tesla Model Y. Zrovna v jejím případě by ale bylo na místě koupi ještě zvážit, alespoň na nějakou dobu. Prozatím poslední novinka značky totiž stejně jako její příbuzní přichází na trh se značnými nedostatky.

Jak nejspíše již tušíte, problémy se netýkají hnacího ústrojí či konektivity, ale kvality výroby a montáže. Nemá smysl chodit dlouho okolo horké kaše, pročež se rovnou vrhneme na modře lakovaný exemplář, jehož majitel vůz svěřil magazínu Car Confections. Ohňostroj marnosti startuje u špatně slícovaných panelů karoserie, kdy kupříkladu přední kapota se u levého světla takřka dotýká nárazníku. Uprostřed byste však již do dané škvíry strčili prst. Na bocích pro změnu nesedí okenní linie mezi předními a zadními dveřmi, zatímco vzadu odstává nárazník od koncových lamp. V těch navíc silně kondenzuje voda.

Ještě než se přesuneme dovnitř, lze upozornit na nesedící podběhy a na ně navazující boční prahy, stejně jako občas stávkuje zadní víko. To se při pohybu zasekává. Na druhou stranu ovšem alespoň funguje, což se nedá říci o tlačítku v zavazadelníku, jímž uvolňujete opěradlo pravého zadního sedadla. V případě toho levého je pak sice sklápění bezproblémové, ovšem návrat do původní polohy již vyžaduje zacvaknutí odchlíplé zadní stěny a zastrčení koberečku.

Přesednout můžeme za volant, ovšem ani zde nebudete zcela spokojeni. Důvodem jsou obklady středového sloupku, kdy mezi jednotlivými materiály jsou značné mezery. Zahlédnout tak můžete i kabeláž. Opravdu humpolácky pak vypadá navázání koberečku pod sedadlem řidiče. Tím výčet chyb tohoto kusu končí. Jakkoliv se dá předpokládat, že je tu ještě jedna vada, která však testerům unikla. Ovšem pouze proto, že spoléhat se mohli pouze na svůj vlastní zrak.

Tesla má totiž nadále značné problémy s lakem, což jen potvrzuje test dalšího z vozů. Raný Model Y si pořídil i Ryan Shaw, který jej ovšem pár dní po převzetí s mnoha nedostatky zase vrátil zpět do servisního střediska značky. To mu sice vyhovělo, ovšem chyby Fremontu byly napraveny jen částečně. Ryan následně zamířil s vozem ke specialistům z firmy Detail Union, kteří se věnují právě laku. A ti pomocí odborné techniky zjistili značné nesrovnalosti.

Problémy se týkají hlavně lakování, nikoliv ani tak samotné barvy, za kterou stojí BASF a která je poměrně vysoké kvality. Ovšem nanášena je již nerovnoměrně, proto jsou některé části karoserie náchylnější na oděrky než jiné. Jak je zdůrazněno, v mnohých místech již není příliš velký prostor pro korekce, což znamená, že pokud Tesla neuzná váš nárok na záruku, čemuž se firma brání zuby nehty, pak vás může čekat přelakování celého vozu na vaše náklady.

Koupi elektrického SUV je tedy třeba zvážit. Žádný z daných problémů vám sice nezabrání v tom, abyste se ráno dostali do práce, ovšem žít s tak velkým množstvím nedostatků nebude jistě žádný med. Kromě toho budete soustavně myslet na to, že jste za 1,75 milionu korun pořídili vůz, který je na tom s kvalitou hůře než auta za 300 000 Kč. Vlastně neznáme jiného výrobce, včetně třeba Dacie, který by si dovolil zákazníkům předávat tak nekvalitní vozy.

