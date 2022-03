Tesla musí za plnou cenu vykoupit zpět dříve prodané auto, vozům přikládá vlastnosti, které nemají před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Že Tesla přehání a svým autům přikládá schopnosti, které nemají, tvrdíme nejen my už roky. Teď to ale potvrdil soud a pro firmu je to nepříjemný precedens. Musí přesně z těchto důvodů vykoupit zpět dříve prodané auto za plnou cenu.

Na první pohled se autonomní řízení Tesly může zdát zázračnou technologií. Má vás dostat z domova do práce, aniž byste museli přiložit ruku k dílu, a to přesto, že se budete pohybovat jen po městských silnicích či okreskách. Stejně tak má umět vůz přivolat přímo před vchod nákupního centra, aniž by kdokoliv musel sedět za volantem. Není tedy divu, že řada lidí pěje na systémy jako Autopilot, Full Self-Driving nebo Smart Summon chválu, obvykle to ale platí jen do chvíle, než je začnou používat.

Problémem zkrátka je, že Tesla vysoká očekávání spojená se zavádějícími názvy nedokáže naplnit. Není to tak, že by její systémy nefungovaly vůbec, spíše připomínají nekonzistentního sportovce. Zatímco tedy jeden den dokáží podat přesvědčivé výkony, ten druhý nad jejich představením jen kroutíte hlavou. A nikoli jen tou, nýbrž i volantem, abyste zabránili karambolům, do kterých vás vůz chce navézt. Tedy za předpokladu, že jste se nenechali ukolébat. V takovém případě se vám totiž snadno může stát, že budete spíše než cokoliv jiného řešit pomuchlané plechy, nebo ještě horší neplechu.

I tato slova jsou pravdivá a nejde pouze o náš názor. Tentokrát už jde o úředně posvěcenou skutečnost, neboť Tesla v Německu prohrála soud s majitelem Modelu 3, který si v žalobě - po neúspěšných snahách řešit problémy jinak - stěžoval, že jeho vůz nemá schopnosti, které u něj Tesla slibovala. Hovořil pochopitelně o systémech autonomního řízení, majitel v žalobě dokonce uvedl, že celý slavný FSD „se chová jako opilý začínající řidič“. Souběžně s tím poukázal také na neodpovídající hardware. Automobilka kontrovala svou obvyklou formulací, že „vše je v rámci norem odpovídajících specifikaci“, s tím se však soud v Darmstadtu nespokojil a rozhodl jednoznačně v neprospěch Tesly.

Automobilka musí zákazníkovi uhradit nejen 6 300 Eur (cca 155 000 Kč) za samotnou technologii FSD, musí od něj dokonce odkoupit zpět celý vůz za původní cenu 69 000 Eur (1 694 000 Kč), i když dávno není nový. Podstatný je ale hlavně verdikt samotný, který jednoznačně dokazuje, že Tesla balamutí zákazníky. A není to poprvé - Tesla či přímo Elon Musk mají na kontě i jen v souvislosti s Autopilotem či FSD řadu vyjádření, která lze s odstupem času hodnotit jako jednoduše nepravdivá.

Připomeňme případ z 22. dubna 2019, kdy Elon Musk slíbil, že od všechny vozy vyrobené od tohoto data budou osazené hardwarem HW 3.0. Přesto se již několikrát ukázalo, že lidé i po daném termínu převzali auta disponující starší verzí HW 2.5. V Číně přitom automobilka s danou praktikou již narazila, neboť ji úřady přikázaly, aby novou technikou dané vozy zpětně osadila.

Žalobou pak nespokojení zákazníci hrozili rovněž v Kanadě, Tesla je však nakonec dokázala opít rohlíkem. Přislíbila totiž, že jakmile bude software dokončen, všichni majitelé systému FSD dostanou nový hardware zdarma. Nicméně stávající software je beta verzí, načež značka jeden nesplněný slib vytloukla dalším. V Německu ale narazila a čím více bude do případu šťourat, tím více lidí se o něm dozví. A přesně tím směrem míří, neboť proti rozhodnutí soudu se hodlá odvolat.

Asistenční systémy Tesly sice dokážou mnohé, žádný skutečný autopilot či plné autonomní řízení ale nepředstavují. Přesto je Tesla takto prezentuje, soud v Německu už jí to netoleruje. Podle jeho rozhodnutí musí od zákazníka vykoupit zpět už použité auto za plnou cenu, neboť nemá vlastnosti, které mu ve svých prezentačních materiálech přikládala. Foto: Tesla

Zdroj: Der Spiegel

Petr Prokopec

