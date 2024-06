Tesla nabízí Modely Y v Německu se slevou 148 tisíc Kč poté, co se zájem propadl o 72,5 % a neprodaná auta zaplavila tamní letiště před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Stephen Lam, Reuters

Už nemá smysl tápat nad tím, jak moc velký problém Tesly se skladovými auty je. Tak vysoké slevy právě na neprodané vozy ukazují, že všechny vyrobené Modely Y značka nedokáže za standardních podmínek poslat do světa ani omylem.

Tesly Model Y jako by najednou nikdo nechtěl, psali jsme tento týden po spatření záplavy neprodaných vozů právě hlavně tohoto typu, které automobilka skladuje na bývalém vojenském letišti nedaleko Berlína. Že situace značky není dobrá ani v Evropě, ostatně dříve naznačila zejména čerstvá data německé KBA, podle nichž se květnové prodeje Tesly jako značky propadly meziročně o 64 procent a zájem o nejprodávanější Model Y je dole dokonce o 72,5 %.

Tesla už dávno není v pozici, kdy by mohla říci, že své vozy „naváží” do Evropy ve velkém jednou za kvartál, a tak měsíční prodejní výsledky nejsou vypovídající. To je skutečně minulost. S místní výrobou můžete mít prakticky jakýkoli Model Y téměř kdykoli a firma by zcela jistě nesušila tisíce, možná i desetitisíce aut jen tak, aby nafoukla červnová prodejní čísla místo těch květnových. Prostě jich nedokáže prodat tolik, kolik jich vyrobí, což ještě zřetelněji dokazuje slevová akce, kterou aktuálně rozjela právě v Německu.

Jak si všiml německý Noz, Tesla aktuálně nabízí německým zákazníkům tzv. ekologickou slevu ve výši 6 000 Eur právě na nové Modely Y, které zaplavily zmíněné letiště. Že nejde o nic jiného než o snahu „vyprášit” sklady pak ukazuje i to, že sleva se vztahuje jen na skladové vozy, které budou dodány do konce června. Motivací pro Teslu je tedy nejen zbavit se neprodaných aut, ale také vylepšit zřejmě znovu nepřesvědčivá kvartální čísla.

Zmíněná sleva snižuje cenu základního Modelu Y až na 38 990 Eur, tedy asi 960 tisíc Kč. To je asi o 135 tisíc Kč méně než u nás a jsme docela zvědavi, jestli byste takovou slevu vypáčili i z místního zastoupení Tesly. Z Berlína to k nám není daleko a prodaný Model Y se počítá i zde. Obdobně levněji lze navíc mít nejen základní provedení, ale také vyšší verze RWD Long Range, AWD Long Range a Performance.

Důvodem k takovým slevám ale nakonec nemusí být jen čirý nezájem o nové Tesly za dosavadních cenových podmínek či přemíra skladových zásob jako taková. Noz správně poznamenává, že od 7. července začne platit v EU balík nových vesměs bezpečnostních pravidel, které některé existující Tesly mohou mít problém splňovat. A takové vozy musí být do zmíněného data přihlášené, jinak je už nebude možné standardními cestami dostat do oběhu.

V takovém případě by problém firmy mohl být trochu menší, realitu ale můžeme jen odhadovat. Německé zastoupení Tesly jsme požádali o vyjádření, zatím jsme ale neobdrželi žádnou reakci.

Tesla začala na Modely Y v Německu dávat poměrně masivní slevy. Vše nasvědčuje tomu, že je za dosavadní ceny zdaleka nedokáže prodávat v dostatečných počtech. Foto: Tesla

Zdroje: Noz, Tesla, KBA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.