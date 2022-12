Tesla potichu otočila. Dokumenty ukazují, že autům vrací techniku, kterou nedávno označila za zbytečnou před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Slova Elona Muska ohledně systémů autonomního říze lze už definitivně brát jen za páru nad hrncem. Ač značka úřady informovala o návratu radarů již v létě, v mezičase svým vozům sebrala i ultrazvukové senzory. A tvrdila, že došlo na další zlepšení.

Elon Musk už pomalu dekádu slibuje, že plnohodnotné autonomní řízení „dorazí příští rok“. Od slov nicméně k činům nepřešel. A když už situace něčím takovým zaváněla, ve skutečnosti kráčel opačným směrem, než by bylo logické. Nejbohatší muž světa se totiž začal domnívat, že všemu rozumí nejlépe. A když dle jeho názoru lidem ke koukání stačí oči, měly by automobilům postačit pouze kamery. Tesly proto nejprve přišly o radary, než Musk zavelel také k odstavení ultrazvukových senzorů.

Automobilka souběžně s tím přešla do marketingové ofenzívy, načež byl systém Tesla Vision popisován jako opatření vedoucí k navýšení bezpečnosti. Auta značky totiž jen s pomocí kamer měla vidět dále, než tomu kdy bylo, přičemž zlepšena měla být jejich schopnost lépe identifikovat a rozpoznat jednotlivé objekty, s nimiž přichází do kontaktu. Jenže tak je tomu pouze na papíře, realitu nejlépe ilustrují videa, na nichž dochází během pár minut k řadě selhání.

Proti Tesle nejsme zaujatí, podobné chování a systém bychom kritizovali, i kdyby s ním přišel kdokoliv jiný. Dosud ovšem na něco takového nedošlo, neboť výrobci jako třeba Mercedes-Benz nechtějí hazardovat s čímkoli, ať již jde o jejich reputaci, nebo o lidské životy. Třícípá hvězda proto raději možnosti autonomního systému omezila, aby si byla jista, že nedojde ke zbytečným nehodám.

Němci přitom ani v nejmenším nehodlají spoléhat pouze na „oči“, tedy ony kamery. Místo toho do boje nasadily rovněž plejádu radarů a senzorů. Kráčet tedy hodlají daleko jistější cestou než Tesla. Ta pak nejspíše zjistila, že Muskem vytyčený směr je zcela špatný. Radary se proto mají do jejích aut vrátit, a to již v půlce ledna příštího roku. Zajímavé nicméně je, že automobilka k danému poznání došla již v létě, tedy ve chvíli, kdy na palubě ještě byly ultrazvukové senzory.

Jak totiž zjistili kolegové z Jalopniku, Tesla již v červenci zaslala Federální komunikační komisi (FCC neboli Federal Communications Commission) dopis, ve kterém informuje o změnách, jenž vyžadují vládní požehnání. Zároveň nicméně požádala, aby se komise na 180 dní obehnala hradbou mlčení. Tato doba nicméně uplynula, dopis tak byl zveřejněn, a to i s nově přihozeným časovým upřesněním.

Je tedy zjevné, že Tesla již několik měsíců věděla, že její autonomní řízení spoléhající pouze na kamery má k dokonalosti opravdu daleko. Přesto veřejnosti opakovaně tvrdila pravý opak. A co více, dokonce jej ještě zhoršila tím, že zavrhla ultrazvukové senzory. To již pomalu zavání skandálem, načež bude zajímavé sledovat, zda z toho americké úřady vyvodí nějaké závěry. Jelikož ty ale nekonaly dosud, nedá se zrovna předpokládat, že by tentokrát došlo na jakkoli rázný krok.

Stejně tak se ovšem nedá počítat s tím, že by návrat radarů skutečně vedl k příchodu plného autopilotu, jenž Musk soustavně slibuje. Z dokumentů zaslaných FCC totiž vyplývá, že radary budou operovat ve spektru 76-77 Ghz. Počítat u nich tedy lze jen s nízkou frekvencí, což je levnější řešení. Velmi pravděpodobně tak jde o řešení, které používají i ostatní výrobci, a to u adaptivních tempomatů. Tesla tak podle všeho udělala skok dozadu, aby se později zase posunula dopředu jen o malý krůček.

Opravdu jsou Tesly tak dokonalé, jak Musk tvrdí? Nejnovější krok značky je důkazem, že jde jen o pouhá slova, která nejsou založena na reálných možnostech. Foto: Tesla

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

